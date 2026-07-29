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Costa Rica desciende al cuarto puesto mundial en atracción de inversión extranjera directa según fDI Markets

La medición basada en fDi Markets asignó al país una calificación de 6.5, inferior a la de 2021, 2022 y 2023, y lo dejó por detrás de Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda

Costa Rica ocupó el cuarto puesto mundial en el Inward FDI Performance Index 2025 para proyectos greenfield con una puntuación de 6.5. (Foto: Universidad de Costa Rica)
Costa Rica ocupó el cuarto puesto mundial en el Inward FDI Performance Index 2025 para proyectos greenfield con una puntuación de 6.5. (Foto: Universidad de Costa Rica)
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El Inward FDI Performance Index para proyectos greenfield ubicó a Costa Rica en el cuarto puesto mundial en 2025, según destacó una nota de CR Hoy.

De acuerdo a la información, el país obtuvo una puntuación de 6.5, lo que representa una baja en comparación con los valores alcanzados en años anteriores: 13.39 en 2021, 12.70 en 2022 y 7.9 en 2023.

El índice compara la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa que recibe cada país en proporción al tamaño de su economía. El análisis incluyó a 98 países que captaron al menos 10 proyectos en 2025, con datos de fDi Markets, la base de datos del Financial Times.

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Según CR Hoy, Costa Rica se mantuvo como el país mejor ubicado de América Latina y el Caribe, pero fue superado por Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda.

El país líder del ranking logró 19.21 veces más proyectos de inversión extranjera directa de lo que sugería el tamaño de su economía, mientras Namibia alcanzó 7.74 y Ruanda 6.99.

El informe señaló que, aunque Costa Rica descendió en el ranking global, continúa atrayendo inversión por sus políticas favorables a las empresas y su red de zonas económicas especiales. También destacó el desempeño en dispositivos médicos y otras actividades orientadas a la exportación.

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De los 98 países evaluados, 74 superaron una puntuación de 1.0, lo que indica que su cuota de proyectos greenfield anunciados en el mundo fue mayor que su participación en el producto interno bruto global, según el Fondo Monetario Internacional.

Los otros 24 países quedaron por debajo de 1.0, lo que refleja una menor capacidad de atracción de inversión en relación al tamaño de sus economías.

La medición se realizó antes de la contracción de los flujos de inversión extranjera directa asociada al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Costa Rica se mantuvo como el país mejor ubicado de América Latina y el Caribe, aunque quedó detrás de Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda. (Foto: Universidad de Costa Rica)
Costa Rica se mantuvo como el país mejor ubicado de América Latina y el Caribe, aunque quedó detrás de Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda. (Foto: Universidad de Costa Rica)

Cambios recientes y análisis de expertos

De acuerdo con información de CR Hoy, Sandro Zolezzi, de la Universidad LEAD y la Academia de Centroamérica, expresó que en 2021 y 2022 Costa Rica alcanzó una “cima extraordinaria en la geografía económica global”.

Según Zolezzi: “Liderar el Inward FDI Performance Index en proyectos greenfield, elaborado por fDi Intelligence, con registros que superaron las 11 y 13 veces la atracción teórica esperada respecto al tamaño de nuestra economía posicionó al país, de manera indiscutible, como el número uno del mundo”.

El investigador vinculó los resultados de esos años a factores externos como la relocalización de cadenas globales de suministro, así como a medidas internas como el fortalecimiento del talento humano, el papel de las zonas francas y la estabilidad jurídica. Para Zolezzi, la salida del primer lugar muestra señales de agotamiento del modelo de atracción de inversión extranjera directa.

Zolezzi explicó que la atracción de inversión requiere resolver asimetrías de información, reducir costos sistémicos de producción, modernizar la infraestructura crítica y fortalecer la formación de capital humano en sectores de alta tecnología. También advirtió que, si el país permanece en sectores ya consolidados sin avanzar a áreas como investigación y desarrollo, inteligencia artificial y cadenas energéticas sostenibles, la ventaja frente a sus competidores podría reducirse. Añadió: “Alejarse del número uno del mundo y caer al cuarto puesto con un puntaje de 6.5 no debe interpretarse con alarmismo infundado, pero tampoco puede ocultarse bajo una narrativa triunfalista”.

Por su parte, el economista Daniel Ortiz, de la firma Consejeros Económicos y Financieros, señaló que la caída también podría estar vinculada con medidas arancelarias de Estados Unidos y la apreciación del colón frente al dólar, lo que encarece los costos operativos de los sectores exportadores y reduce la competitividad relativa de Costa Rica.

El informe resaltó que países como El Salvador, Perú, Colombia, Chile y México avanzan en atracción de inversión extranjera directa, lo que reduce la diferencia que llevaba Costa Rica respecto a otros países de la región.

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