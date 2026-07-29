Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Estados Unidos sancionó el esquema de seguros marítimos con el que Irán extorsiona a buques en el estrecho de Ormuz

El Tesoro designó a dos aseguradoras vinculadas a la Guardia Revolucionaria y sancionó a ocho buques de la “flota clandestina” que transporta petróleo iraní

Estados Unidos sancionó a dos empresas vinculadas a un esquema de extorsión respaldado por Irán que operaba en Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
Estados Unidos sancionó a dos empresas vinculadas a un esquema de extorsión respaldado por Irán que operaba en Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
Guardar

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra los mecanismos implementados por el régimen iraní para recaudar fondos a través del Estrecho de Ormuz. Las medidas incluyen la designación de dos empresas identificadas como piezas clave en un esquema de extorsión respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que obliga a buques comerciales a contratar un seguro marítimo obligatorio para transitar por la zona. Estas pólizas, gestionadas por Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority, buscan generar ingresos bajo el pretexto de servicios marítimos, incluyendo la aceptación de pagos en activos digitales para evadir sanciones.

La práctica consiste en la imposición de seguros aprobados por el CGRI, cuya cobertura pretende proteger a los buques de riesgos como incautaciones, aunque estos peligros son, en su mayoría, provocados por el propio Irán. De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén el comercio mundial ni que utilice el transporte marítimo internacional para financiar el terrorismo, la agresión y la represión de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

PUBLICIDAD

Las acciones de la OFAC refuerzan la política de presión máxima sobre la economía iraní, en línea con la Orden Ejecutiva 13902 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2. Además de castigar a las empresas vinculadas al esquema de seguros, la OFAC sancionó a varios buques utilizados para transportar petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes, parte de una red logística secreta conocida como la “flota clandestina”. Desde principios de año, más de 100 embarcaciones relacionadas con esta red han sido sancionadas con el objetivo de limitar el flujo de ingresos petroleros del régimen iraní.

La OFAC reforzó su política de presión máxima con sanciones a la flota clandestina que transporta petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes. (REUTERS/ARCHIVO)
La OFAC reforzó su política de presión máxima con sanciones a la flota clandestina que transporta petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes. (REUTERS/ARCHIVO)

La medida responde a los esfuerzos de Irán por apuntalar su economía tras el impacto de la Operación Furia Épica. El régimen, según el comunicado oficial, enfrenta una economía “en caída libre” y una inflación de tres dígitos, lo que lo ha llevado a buscar fuentes alternativas de financiamiento mediante la utilización de entidades aseguradoras y la aceptación de activos digitales.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el esquema

El régimen iraní, a través de la Compañía de Seguros Marítimos del Golfo Pérsico (PGMIC) y la Autoridad de Servicios Marítimos HormuzSafe, exige a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz la contratación de seguros marítimos, cuyas pólizas son intermediadas y emitidas por entidades designadas por Estados Unidos y respaldadas por la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta cobertura incluye riesgos de incautación de buques, un peligro creado principalmente por las propias autoridades iraníes.

La empresa Hormuz Safe, desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán, se presenta como proveedora de servicios marítimos digitales y acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales para eludir las sanciones occidentales. Esta aseguradora ha sido promocionada por el sancionado financiero iraní Babak Morteza Zanjani y opera en beneficio de la Guardia Revolucionaria Islámica, reforzando el control del régimen sobre la actividad marítima en la región.

Entre los buques sancionados por la OFAC se encuentran el WELL SAIL, con bandera de las Islas Marshall y operado por Qi Hang Ship Management Limited; el LILY, con bandera de Mozambique y propiedad de Confident Apex Limited; el AL SALMI, de bandera desconocida y propiedad de Billion Nexus Int’l Co., Limited; el BREEZE V, con bandera de Barbados y operado por Nevada Spirit Company Limited; el NATSUMI, con bandera de Barbados, propiedad de Marinova Freight Limited; el CRYSTAL, con bandera de Vanuatu y propiedad de Vast Mighty Limited; el NIRETA, con bandera de Vanuatu y propiedad de Ocean Tranquility Limited; y el YEHOPE, con bandera de Barbados y propiedad de Branch Saying International Trading Co Ltd. Estas compañías y sus embarcaciones han sido designadas por su participación en el sector petrolero iraní y en el transporte de millones de barriles de petróleo a destinos como China y Emiratos Árabes Unidos durante 2025 y 2026.

Más de 100 embarcaciones vinculadas a la red petrolera iraní fueron sancionadas este año para limitar los ingresos del régimen tras el impacto de la Operación Furia Épica.
Más de 100 embarcaciones vinculadas a la red petrolera iraní fueron sancionadas este año para limitar los ingresos del régimen tras el impacto de la Operación Furia Épica.

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de estas personas y empresas en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como la notificación obligatoria a la OFAC. Cualquier entidad cuyo 50 % o más de propiedad pertenezca a personas bloqueadas también quedará automáticamente bloqueada.

Implicaciones legales de las sanciones y alcance global

Las regulaciones de la OFAC prohíben a personas estadounidenses realizar transacciones o actividades comerciales con las entidades y personas sancionadas, salvo autorización expresa. Las violaciones pueden resultar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros, bajo el principio de responsabilidad objetiva.

Las instituciones financieras y otras personas que participen en transacciones con personas designadas pueden estar expuestas a sanciones. También se prohíbe realizar o recibir contribuciones, fondos, bienes o servicios de personas bloqueadas, así como conspirar para evadir las sanciones. El programa de incentivos para denunciantes de FinCEN permite recompensar a quienes aporten información que conduzca a acciones coercitivas exitosas por montos superiores a 1.000.000 de dólares.

El proceso de exclusión de la lista de sanciones está disponible para las personas o entidades que puedan cumplir los requisitos legales, según la guía de la OFAC sobre solicitudes de eliminación de listas.

Temas Relacionados

OFACIránEstrecho de OrmuzSancionesÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

El ejército afirmó que sus tropas “continúan operando en la zona de la cresta y no permitirán que los terroristas en la zona avancen ni ejecuten ataques contra los soldados de las FDI”

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

Yemen denunció que los rebeldes hutíes planean imponer tarifas para el tránsito por el Mar Rojo

El ministro de Información yemení aseguró que la Guardia Revolucionaria iraní participa en el diseño de un sistema para cobrar a buques que transitan por Bab el-Mandeb.

Yemen denunció que los rebeldes hutíes planean imponer tarifas para el tránsito por el Mar Rojo

Delhi apuesta por los vehículos eléctricos para combatir la contaminación más grave de la India

La capital india aprobó en julio una política que obliga a que la mayoría de los autos nuevos sean eléctricos antes de 2027, en un plan de USD 1.500 millones que expertos califican como el más ambicioso del país. En la actualidad, apenas el 5% de los vehículos son eléctricos

Delhi apuesta por los vehículos eléctricos para combatir la contaminación más grave de la India

Haaland convierte a Noruega en destino turístico viral con un 300% más de búsquedas en Google

La actuación del delantero y la viralidad de los aficionados noruegos impulsaron un aumento del 15% en alojamientos y del 32% en vuelos desde Polonia

Haaland convierte a Noruega en destino turístico viral con un 300% más de búsquedas en Google

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

Beijing no sólo aporta inteligencia satelital a la teocracia de Teherán. Por qué quiere que ese conflicto empantane a Washington y su nuevo “aporte” a la guerra en la región

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atentado contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados heridos

Atentado contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados heridos

Suboficial del Ejército es detenido “en actitud sospechosa” cerca a tribuna de autoridades antes del Desfile Cívico Militar

Rey Felipe VI de España confirmó su presencia en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: “Intercambio entre dos naciones unidas”

Sorteo de La Tinka del domingo 26 de julio: Jugada ganadora y conoce a cuánto se incrementa el pozo millonario

Exministra de Petro cuestionó que el Pacto Histórico no asistaa la posesión de De la Espriella: “Quiero saber qué excusa van a usar”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 5.460 kilos de tocino en tres estados tras detectar una grave irregularidad

Retiran más de 5.460 kilos de tocino en tres estados tras detectar una grave irregularidad

Cuba tendrá otra jornada de apagones récord: el 74% del país estará sin corriente al mismo tiempo

El Ejército israelí acusó a Hezbollah de violar la tregua y de lanzar un dron en el sur del Líbano

Yemen denunció que los rebeldes hutíes planean imponer tarifas para el tránsito por el Mar Rojo

Expertos de 14 países buscan en Panamá los mejores cafés de especialidad del año

ENTRETENIMIENTO

A los 70 años, Kenny G reveló el hábito extremo que mantiene desde hace décadas

A los 70 años, Kenny G reveló el hábito extremo que mantiene desde hace décadas

Bruce Campbell reveló que tiene cáncer y sorprendió al contar por qué vive su mejor momento

“Nadie me hace caso”: la advertencia de la productora de Spider-Man a Tom Holland y Zendaya sobre su relación

Cómo Will Ferrell enfrenta las críticas del público y defiende a los personajes incómodos en la comedia

Murió Glen Hansard, estrella de “Once” y ganador del Oscar, tras un accidente de motocicleta en Dublín