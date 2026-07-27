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Suecia crea una nueva agencia de inteligencia tras el fracaso que expuso la invasión rusa de Ucrania

El nuevo organismo buscará fortalecer el análisis del liderazgo político extranjero después de que varios servicios europeos no anticiparan el ataque ordenado por Vladimir Putin. En Infobae al Regreso, Andrei Serbin Pont explicó cómo ese episodio transformó la política de seguridad sueca

El Gobierno de Suecia reactivó la doctrina de defensa total y distribuyó manuales para actuar ante una guerra, la desinformación y la defensa digital
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Cuando Rusia concentraba tropas sobre la frontera con Ucrania, buena parte de Europa descartaba que Vladimir Putin estuviera dispuesto a lanzar una invasión. Los servicios de inteligencia de Suecia, Francia y Alemania coincidían en que un ataque carecía de sentido. Se equivocaron. Tres años después, ese diagnóstico fallido impulsó una de las reformas más importantes en la política de seguridad sueca: la creación de un servicio de inteligencia civil para fortalecer la capacidad del Estado de anticipar amenazas externas.

La novedad hoy es que lanza su propio servicio de inteligencia civil, un poco al estilo del MI6 británico. Esto tiene sus raíces en algo que pasó en 2022 y, ojo, afectó a muchos servicios de inteligencia en Europa”, explicó Andrei Serbin Pont durante una columna en Infobae al Regreso.

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Según el especialista, antes del inicio de la guerra distintos organismos europeos consideraban que Moscú no avanzaría sobre Ucrania. “El servicio de inteligencia sueco, junto al francés y el alemán, le dijeron a su liderazgo político: ‘No se preocupen, no va a invadir’. Claramente eso fue un error. Y Putin efectivamente invadió”, recordó.

Suecia abandonó su neutralidad militar y se incorporó a la OTAN después del impacto que tuvo la guerra en Ucrania sobre su estrategia de defensa (Europa Press)
Suecia abandonó su neutralidad militar y se incorporó a la OTAN después del impacto que tuvo la guerra en Ucrania sobre su estrategia de defensa (Europa Press)

Para Serbin Pont, aquella decisión marcó un punto de inflexión para toda Europa. “No solo invadió, sino que agarró a buena parte de Europa en offside”, afirmó, al señalar que el conflicto aceleró el rearme de varios países y reabrió el debate sobre las capacidades de defensa del continente.

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Un cambio mucho más amplio

La creación de la nueva agencia forma parte de una transformación que Suecia comenzó inmediatamente después de la invasión rusa. El país abandonó décadas de neutralidad militar al incorporarse formalmente a la OTAN y reforzó su preparación frente a un eventual conflicto.

Suecia pidió el ingreso a la OTAN. Históricamente no era miembro formal de la alianza. A partir de ese error dijeron: ‘Necesitamos un servicio de inteligencia exterior civil’ porque consideran que puede haber un conflicto con Rusia”, explicó Serbin Pont.

El analista señaló que esa preparación también alcanzó a la población civil. Entre otras medidas, el Gobierno reactivó la doctrina de defensa total y volvió a distribuir manuales con instrucciones para actuar frente a una guerra.

Suecia creó una nueva agencia de inteligencia civil tras el error de no anticipar la invasión rusa de Ucrania ordenada por Vladimir Putin (Europa Press)
Suecia creó una nueva agencia de inteligencia civil tras el error de no anticipar la invasión rusa de Ucrania ordenada por Vladimir Putin (Europa Press)

“Volvió a circular un folleto preparado por el Gobierno para explicar qué hacer en caso de un conflicto armado: cómo sobrevivir, cómo lidiar con la defensa digital y con las campañas de desinformación”, describió.

Además, Suecia amplió el servicio militar obligatorio y fortaleció su sistema de reservas. Actualmente busca incorporar unos 10.000 conscriptos por año, que luego permanecen dentro del esquema de movilización durante ocho años. A eso se suma una Guardia Nacional integrada por voluntarios y un incremento sostenido del gasto en defensa, que ya representa el 2,8 % del PBI.

La industria que acompaña el rearme

Serbin Pont destacó que el fortalecimiento militar sueco también se apoya en una industria de defensa consolidada. El país fabrica los cazas Gripen, radares, sistemas antidrones y misiles antiaéreos que hoy abastecen tanto a miembros de la OTAN como a Ucrania.

Los servicios de inteligencia de Suecia, Francia y Alemania evaluaron antes de la guerra que Rusia no invadiría Ucrania (Reuters)
Los servicios de inteligencia de Suecia, Francia y Alemania evaluaron antes de la guerra que Rusia no invadiría Ucrania (Reuters)

Suecia es un jugador clave dentro del sistema internacional de provisión de armamento. Todo lo que le puedan dar a los ucranianos significa más corrosión de las capacidades de los rusos, que al fin y al cabo son su principal hipótesis de conflicto”, sostuvo.

El especialista recordó además que parte de esa tecnología también llegó a la Argentina. “El Ejército argentino lanzó recientemente un RBS 70 NG, un misil de defensa antiaéreo de producción sueca. También producen radares y sistemas antidrones”, señaló.

Para Serbin Pont, todas esas decisiones responden a una misma lógica. “Nos tiene que llamar la atención qué es lo que están viendo los suecos después de lo que no vieron en 2022”, concluyó.

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