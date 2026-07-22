Panamá

Más de 5,000 migrantes regresan por Panamá tras frustrarse su intento de llegar a Estados Unidos

El endurecimiento de los controles fronterizos estadounidenses y la reducción de opciones de asilo empujaron a miles de viajeros a abandonar su recorrido hacia el norte.

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Puerto Miramar, en Colón, y Puerto Obaldía, en Guna Yala, forman parte de la ruta utilizada para regresar a Sudamérica sin cruzar nuevamente el Darién. (Foto AP/Matías Delacroix)
Puerto Miramar, en Colón, y Puerto Obaldía, en Guna Yala, forman parte de la ruta utilizada para regresar a Sudamérica sin cruzar nuevamente el Darién. (Foto AP/Matías Delacroix)

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el cierre de alternativas para solicitar asilo han provocado un cambio inédito en la dinámica migratoria del continente.

Miles de personas que cruzaron la selva del Darién con la intención de llegar al norte ahora recorren el camino de regreso. Panamá reportó que 5,096 migrantes irregulares han realizado el denominado flujo inverso o ruta norte-sur durante 2026, un fenómeno que refleja el retorno de quienes desistieron de continuar su viaje o no lograron ingresar al territorio estadounidense.

El flujo inverso corresponde al desplazamiento de migrantes desde Centroamérica hacia Sudamérica, en sentido contrario al recorrido habitual.

La mayoría son personas que llegaron hasta México o permanecieron durante meses en ese país y, tras el endurecimiento de las restricciones migratorias estadounidenses, decidieron regresar voluntariamente a sus naciones de origen o buscar nuevas alternativas en Sudamérica.

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Muchos de estos migrantes emprendieron inicialmente el viaje impulsados por programas como CBP One, que permitía solicitar citas para ingresar legalmente a Estados Unidos, o con la expectativa de presentar solicitudes de asilo.

Más del 91% de quienes recorrieron la ruta norte-sur eran ciudadanos venezolanos, según el reporte migratorio actualizado al 12 de julio. (Foto AP/Matías Delacroix)
Más del 91% de quienes recorrieron la ruta norte-sur eran ciudadanos venezolanos, según el reporte migratorio actualizado al 12 de julio. (Foto AP/Matías Delacroix)

Sin embargo, el endurecimiento de los controles fronterizos, la eliminación de mecanismos de admisión y el incremento de las deportaciones redujeron considerablemente esas posibilidades, obligando a miles de personas a iniciar el retorno.

En Panamá, estos migrantes ingresan principalmente por Costa Rica, atraviesan el país bajo supervisión de las autoridades migratorias y son trasladados hacia Puerto Miramar, en Colón, desde donde embarcan rumbo a Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala.

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Desde allí continúan hacia comunidades colombianas del Caribe para regresar a Sudamérica, evitando cruzar nuevamente la selva del Darién.

El reporte actualizado al 12 de julio de 2026 muestra que 4,665 de los migrantes del flujo inverso son venezolanos, lo que representa más del 91% del total.

Les siguen 181 colombianos, 58 ecuatorianos, 53 ciudadanos estadounidenses —correspondientes a hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos— y 139 personas de otras nacionalidades.

El flujo inverso alcanzó 22,578 personas durante 2025, con abril como el mes de mayor movimiento y un marcado predominio de migrantes venezolanos. EFE
El flujo inverso alcanzó 22,578 personas durante 2025, con abril como el mes de mayor movimiento y un marcado predominio de migrantes venezolanos. EFE

Las cifras también reflejan que enero fue el mes con mayor movimiento, con 1,250 personas, seguido de febrero (1,086) y marzo (916). A partir de abril comenzó una disminución progresiva, con 674 migrantes, luego 537 en mayo y 466 en junio. Hasta el 12 de julio se habían contabilizado 167 personas, lo que sugiere que el fenómeno continúa, aunque a un ritmo menor.

El comportamiento semanal también ha mostrado variaciones importantes. Entre el 28 de mayo y el 3 de junio se registraron 193 migrantes, mientras que del 11 al 17 de junio fueron 186.

Posteriormente el flujo cayó a 17 personas entre el 18 y el 24 de junio, no hubo registros en la semana siguiente y volvió a incrementarse con 48 migrantes entre el 2 y el 8 de julio y 119 durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de julio.

Al cierre del reporte permanecían 39 migrantes en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién, mientras que siete esperaban zarpar desde Puerto Miramar y 18 permanecían en Puerto Obaldía antes de continuar su retorno hacia Colombia.

El endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump impulsó el aumento del flujo inverso, con miles de migrantes que ahora regresan hacia Sudamérica tras frustrarse su ingreso a Estados Unidos. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
El endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump impulsó el aumento del flujo inverso, con miles de migrantes que ahora regresan hacia Sudamérica tras frustrarse su ingreso a Estados Unidos. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

En sentido contrario, el flujo tradicional por Darién se mantiene muy reducido, con 285 ingresos irregulares acumulados durante el año, de los cuales 244 corresponden a adultos y 41 a menores de edad.

Durante 2025, Panamá contabilizó 22,578 migrantes en flujo inverso, una cifra más de cuatro veces superior a los 5,096 registrados hasta julio de 2026.

Del total del año pasado, 20,979 eran venezolanos, equivalentes al 93%, seguidos por 772 colombianos, 189 ecuatorianos, 184 peruanos, 116 ciudadanos estadounidenses —principalmente hijos de migrantes nacidos en ese país— y 338 personas de otras nacionalidades.

Abril fue el mes con mayor cantidad de retornos en 2025, con 3,013 personas, seguido por marzo, con 2,804, y mayo, con 2,500. En sentido contrario, el flujo irregular hacia el norte a través del Darién cerró ese año con 3,088 ingresos, de los cuales 1,854 correspondieron a hombres, 747 a mujeres y 487 a menores de edad.

La estadía vencida, el cumplimiento de condenas y el ingreso irregular fueron las principales causas de detención de extranjeros en Panamá. Tomada de X
La estadía vencida, el cumplimiento de condenas y el ingreso irregular fueron las principales causas de detención de extranjeros en Panamá. Tomada de X

De forma paralela al comportamiento del flujo migratorio, el Servicio Nacional de Migración reportó que 618 extranjeros fueron detenidos entre enero y junio de 2026 por infringir la legislación nacional, estadísticas que corresponden a procedimientos administrativos y judiciales distintos al flujo inverso. El 84% eran hombres (517) y el 16% mujeres (101).

La principal causa de detención fue la estadía vencida, con 198 casos, seguida por personas remitidas tras cumplir condenas (193) y el ingreso irregular al país, con 181 detenciones. También se contabilizaron 14 casos relacionados con antecedentes penales, siete por investigaciones o procesos de verificación, seis por impedimentos migratorios, cuatro vinculados a tráfico de personas y 15 por otras causales.

Por nacionalidad, los ciudadanos colombianos encabezaron las detenciones con 309 casos, seguidos de nicaragüenses (118), venezolanos (78), ecuatorianos (20), salvadoreños (16), dominicanos (10), mexicanos (9) y hondureños (8). Además, se registraron 50 personas de otras nacionalidades.

En cuanto a la edad, el grupo más numeroso fue el de 28 a 37 años, con 228 personas detenidas, seguido por quienes tenían 18 a 27 años (134) y 38 a 47 años (132). Los grupos de mayor edad presentaron cifras considerablemente menores, según las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración.

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