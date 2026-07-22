Autoridades de El Salvador emiten advertencia por oleaje peligroso en las costas

Guardavidas vigilan playas salvadoreñas tras la alerta emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el aumento del oleaje (Cortesía: Protección Civil)

La costa de El Salvador se encuentra bajo alerta tras el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre la llegada de oleaje más rápido y alto, producto de tormentas extratropicales localizadas frente a la Antártida.

De acuerdo con el boletín emitido por el MARN, entre el 24 y el 27 de julio se esperan olas con velocidades de hasta 75 kilómetros por hora y alturas que pueden variar entre 1.3 y 1.8 metros. Esta situación representa un cambio significativo comparado con las condiciones habituales en el litoral salvadoreño.

Según el mismo informe, el 24 de julio la rapidez del oleaje llegará a 75 kilómetros por hora, descendiendo progresivamente a 65, 60 y 55 kilómetros por hora en los días siguientes, aunque la altura de las olas se mantendrá elevada durante todo el periodo.

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El incremento del mar de fondo en la costa salvadoreña genera una serie de fenómenos que pueden observarse fácilmente en las playas. Entre los principales efectos destacan las corrientes de retorno más intensas, el mayor movimiento del mar cerca de la costa y la presencia de olas que rompen con fuerza y rapidez.

Advertencia oficial sobre oleaje más rápido y alto en la costa de El Salvador, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente ante el incremento de mar de fondo y riesgos para la población costera (Cortesía: MARN).

Estas condiciones aumentan el riesgo de arrastre y accidentes, especialmente para quienes residen en áreas cercanas a la playa y para los visitantes que no están familiarizados con la dinámica del océano.

Ante este panorama, el MARN indicó que el mar de fondo puede ser especialmente peligroso en playas con pendientes pronunciadas o donde existen canales de corrientes. En estos lugares, la fuerza de las olas y la presencia de corrientes de retorno pueden sorprender a bañistas y pescadores, dificultando el regreso a tierra firme. Por esta razón, la institución ha hecho hincapié en la necesidad de extremar precauciones durante el periodo de la alerta.

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¿Qué es el mar de fondo y cómo afecta a El Salvador?

El mar de fondo es un tipo de oleaje que se origina lejos de la costa, generalmente por tormentas intensas en océanos abiertos. A diferencia del oleaje local, el mar de fondo transporta olas de mayor tamaño y consistencia, capaces de recorrer miles de kilómetros antes de llegar a la orilla.

Cuando estas olas alcanzan zonas costeras como la franja pacífica de El Salvador, aumentan la velocidad y la altura del oleaje, creando condiciones peligrosas tanto para bañistas como para embarcaciones pequeñas.

Ante la presencia de condiciones marítimas peligrosas, el MARN ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas tanto a habitantes de las zonas costeras como a turistas y operadores de actividades recreativas.

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Esta infografía ilustra las diferencias entre las mareas vivas y el mar de fondo, sus causas, efectos en la costa y los riesgos aumentados al combinarse, afectando poblaciones y embarcaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los consejos principales, la autoridad ambiental subrayó la importancia de seguir siempre las indicaciones de los guardavidas y evitar el ingreso al mar en áreas que no cuenten con vigilancia. Además, se recomendó permanecer atento al comportamiento del oleaje y suspender actividades de pesca o navegación artesanal en caso de observar condiciones anómalas.

Para las comunidades que dependen de la pesca o el turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sugirió adoptar medidas preventivas adicionales. Esto incluye la revisión constante de los boletines oficiales, la planificación de jornadas de trabajo en función del estado del mar y la coordinación con autoridades locales para asegurar la seguridad de las personas. El organismo recordó que el mar de fondo puede modificar de manera repentina las condiciones habituales y aumentar las probabilidades de incidentes.

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