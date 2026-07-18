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El Niño pone en riesgo la operación del Canal de Panamá, advierte informe de Fitch Ratings

La agencia financiera prevé que la menor disponibilidad de agua en el lago Gatún obligue a imponer límites de navegación, con posibles recortes de tránsito, menos peajes y efectos sobre el comercio internacional

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FILE PHOTO: A general view shows cargo container ships transiting through Agua Clara Locks at the Panama Canal, on the outskirts of Panama City, Panama, April 11, 2024. REUTERS/Aris Martinez/File Photo
FILE PHOTO: A general view shows cargo container ships transiting through Agua Clara Locks at the Panama Canal, on the outskirts of Panama City, Panama, April 11, 2024. REUTERS/Aris Martinez/File Photo

El fenómeno de El Niño, confirmado el pasado 11 de junio de 2026 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, representa un riesgo climático para el sector del transporte en América Latina, con efectos directos en infraestructuras como el Canal de Panamá.

Según un reciente informe de Fitch Ratings, las alteraciones en los patrones de lluvia ya muestran impactos tanto en la operación del canal como en la demanda de transporte en toda la región.

El reporte de la calificadora de riesgo advierte que la reducción de las precipitaciones sobre la cuenca del lago Gatún, fuente principal de agua para el canal, amenaza con restricciones de calado en la vía interoceánica. Esta situación podría limitar el tránsito de buques de gran calado y disminuir los ingresos provenientes del peaje, un aspecto para la economía panameña y el comercio global.

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El canal, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, funciona gracias a complejos sistemas de esclusas que requieren niveles de agua estables para permitir la navegación.

De acuerdo con el análisis de la Fitch Ratings, las lluvias registradas entre diciembre y abril han permitido recuperar parte de los embalses y posponer una posible crisis inmediata, pero persisten riesgos ante cualquier nueva sequía relacionada con el fenómeno.

La exposición del canal a eventos hidrológicos se suma a un panorama regional donde los países andinos y los ubicados en la costa del Pacífico enfrentan lluvias intensas e inundaciones. Fitch Ratings señala que estos eventos pueden causar daños en infraestructuras de transporte, como carreteras, puertos y terminales ferroviarias, además de interrupciones operativas que afectan la conectividad y los flujos comerciales.

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La agencia calificadora precisa que los daños materiales suelen estar cubiertos por pólizas especializadas, pero las interrupciones de servicio derivadas de estos fenómenos pueden comprometer los ingresos previstos.

Infografía que ilustra el funcionamiento del Canal de Panamá, mostrando barcos en esclusas, el lago Gatún, y un mapa mundial de rutas de navegación.
Esta infografía detalla el funcionamiento del Canal de Panamá, explicando paso a paso cómo los buques atraviesan sus esclusas para conectar el océano Atlántico y el Pacífico mediante un sistema de elevación por gravedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto sobre la demanda de transporte

El informe señala el impacto de El Niño en la demanda de transporte, especialmente en corredores viales y portuarios vinculados con la agroindustria. El fenómeno tiende a alterar los ciclos de producción agrícola, afectando tanto la siembra como la cosecha.

En el ámbito portuario, Fitch Ratings identifica que los puertos marítimos de la región, pese a manejar bases de carga diversificadas, no están exentos de los efectos de lluvias e inundaciones. El informe detalla que los accesos viales y ferroviarios a las terminales portuarias pueden verse interrumpidos, dificultando la salida y llegada de mercancías.

El análisis de la agencia subraya que la exposición al riesgo de demanda varía según el subsector. Mientras los puertos y aeropuertos dependen de la diversidad de cargas y pasajeros, las carreteras de peaje muestran una mayor vulnerabilidad por su vínculo directo con el transporte agrícola.

En contraste, los ferrocarriles suelen mantener una demanda estructuralmente más estable, incluso en situaciones de interrupción de cosechas, debido a la existencia de contratos de tomar o pagar y acuerdos de volumen mínimo con clientes clave.

A container ship navigates through the Miraflores locks of the Panama Canal near Panama City, Panama, in November 2023. Photographer: Walter Hurtado/Bloomberg
A container ship navigates through the Miraflores locks of the Panama Canal near Panama City, Panama, in November 2023. Photographer: Walter Hurtado/Bloomberg

Las coberturas y garantías ante el riesgo climático

Para mitigar estos riesgos, Fitch Ratings destaca la existencia de mecanismos contractuales y estructurales en los proyectos de infraestructura. Muchos contratos de concesión incluyen cláusulas de fuerza mayor que permiten reequilibrios financieros cuando los ingresos se ven afectados por eventos climáticos excepcionales.

Por ejemplo, indica que en Colombia, las autopistas bajo el programa 4G cuentan con garantías de ingresos mínimos y compensaciones automáticas por déficits de recaudación, mientras que los ferrocarriles brasileños disponen de contratos que limitan la volatilidad de los volúmenes transportados.

La evolución de las precipitaciones en la cuenca del Canal de Panamá y el comportamiento de los mercados agrícolas serán determinantes para la estabilidad financiera de los grandes corredores logísticos en los próximos meses, según la agencia calificadora.

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