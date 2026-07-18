El gobierno de Kuwait acusó al régimen de Irán de atacar objetivos civiles e infraestructura vital del país

La refinería petrolera Mina Al-Ahmadi opera en Kuwait (Foto AP/Archivo)

El gobierno de Kuwait denunció este sábado una serie de ataques iraníes dirigidos contra objetivos civiles e infraestructura vital en su territorio, lo que incluyó una instalación petrolera y una planta de tratamiento de agua y electricidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores kuwaití calificó los hechos como parte de “una estrategia hostil sistemática” y advirtió sobre el riesgo que representan para la población civil.

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La Compañía Nacional de Kuwait comunicó que uno de los sitios estratégicos del sector petrolero sufrió “pérdidas materiales graves” tras ser alcanzado por proyectiles iraníes. De acuerdo con la agencia oficial KUNA, “uno de los sitios vitales en el sector petrolero fue objeto esta mañana de ataques iraníes brutales y repetidos, que resultaron en varios heridos y pérdidas materiales graves”.

Los heridos recibieron asistencia y el lugar fue evacuado, aunque no se precisó la magnitud exacta de los daños ni el estado de los afectados.

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Por su parte, el Servicio de Bomberos de Kuwait informó que los ataques desencadenaron incendios en dos ubicaciones distintas, con saldo de varios bomberos heridos y al menos un trabajador civil lesionado, que debieron ser trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades detallaron que una planta de energía y una desalinizadora fueron atacadas por segundo día consecutivo, lo que obligó a activar los planes de emergencia y a desconectar varias unidades generadoras para preservar la seguridad de la red eléctrica y de los empleados.

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Estados Unidos completó su séptima ola de ola de ataques contra Irán y mantiene su bloqueo naval contra el régimen

Estas agresiones se producen en el contexto de una escalada regional, con EEUU e Irán intensificando sus ataques en torno al estratégico estrecho de Ormuz. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció su séptima noche consecutiva de bombardeos contra infraestructura militar iraní.

La tensión también se reflejó en otros países del golfo Pérsico. Irak reportó la destrucción de drones sobre la ciudad de Erbil y Bahréin afirmó haber frustrado una nueva ola de ataques aéreos iraníes mediante la activación de sirenas y sistemas antiaéreos. La agencia estatal jordana Petra confirmó la caída de misiles iraníes interceptados por sus sistemas de defensa.

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El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait detalló que uno de los componentes de la planta desalinizadora de agua y energía resultó incendiado tras la última oleada de ataques. Se implementaron medidas operativas de precaución y la vigilancia técnica y operativa permanece activa de forma continua para garantizar la estabilidad de los servicios esenciales.

Hasta el momento, el régimen de Irán no emitió comentarios públicos sobre las denuncias de Kuwait, mientras la tensión regional se mantiene elevada y los incidentes afectan tanto a la infraestructura estratégica como a la seguridad de la población civil.

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Lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance (Europa Press/Archivo)

En otro orden, Estados Unidos respaldó este viernes la decisión de Reino Unido de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo terrorista Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI) en el marco de su nueva Ley de Seguridad Nacional, al considerar que esta medida fortalece la respuesta internacional frente a las actividades atribuidas al régimen de Teherán.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado: “Estados Unidos acoge con satisfacción la acción de Reino Unido para designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya bajo su nueva Ley de Seguridad Nacional”.

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Pigott denunció que “los intentos de Irán de matar, secuestrar, acosar e intimidar en Estados Unidos, Reino Unido y en todo el mundo son deplorables y socavan la soberanía nacional y las normas internacionales”.

El portavoz subrayó que Washington mantendrá la cooperación con sus aliados para responder a las amenazas y exigir responsabilidades a Irán. “Continuaremos trabajando estrechamente con socios para promover la rendición de cuentas por el terrorismo respaldado por Irán en todo el mundo”, señaló Pigott.

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