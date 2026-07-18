Ortega y Murillo celebran el Día de la Revolución Sandinista con los históricos comandantes en el exilio o presos

Aunque oficialmente se estableció el 19 de julio de 1979 como el día del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, fue hasta el 20 de julio que los guerrilleros llegaron a celebrar a la Plaza de la República, de Managua (Foto archivo)

La agenda de Dora María Téllez para este domingo tiene un solo punto: la final del Mundial entre España y Argentina, vista desde el sofá de su apartamento. Nada más. Hace 47 años, un 19 de julio como este, la agenda de Téllez era otra. Aquella madrugada de 1979 estaba al frente de una columna guerrillera por el sector donde hoy se levanta Ciudad Sandino, en las afueras de Managua.

Tenía 24 años y dirigía uno de los frentes de guerra más importantes de la insurrección que terminó por derrocar al dictador Anastasio Somoza. Más de 3000 guerrilleros bajo su mando en el Frente Occidental la convertían en una de las comandantes más relevantes del sandinismo en armas. Hoy vive en el exilio, como buena parte de los protagonistas de aquellas batallas que, para bien o para mal, instalaron al sandinismo en el poder de Nicaragua.

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Rosario Murillo celebra

En Nicaragua, mientras tanto, Rosario Murillo despliega un programa de celebraciones que este año lleva un nombre a la altura de sus ambiciones: “Julio Eterno, Victorioso”. Bajo ese lema arrancó el 1 de julio un calendario de actos que se extiende por todo el mes, en agudo contraste con la vida que hoy llevan los antiguos comandantes que observan la fecha desde fuera del país, en el exilio.

De los nueve comandantes que integraron la histórica Dirección Nacional, el máximo órgano de conducción de la Revolución Sandinista, dos permanecen encarcelados por el régimen: Bayardo Arce y Henry Ruiz. Otros tres han fallecido, entre ellos Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, quien murió bajo custodia del régimen tras pasar sus últimos meses en condición de preso político. Luis Carrión vive en el exilio, mientras que los otros dos antiguos comandantes están retirados de la vida pública por motivos de salud o por decisión propia.

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Otras figuras relevantes del sandinismo histórico como los guerrilleros Dora María Téllez, Moisés Hassan, Mónica Baltodano y el escritor Sergio Ramírez permanecen el exilio y desnacionalizados por orden de su antiguo compañero de armas.

Murillo nunca fue guerrillera. Fue colaboradora sandinista, primero dentro de Nicaragua y después desde el exilio en Costa Rica, donde se convirtió en la pareja de Daniel Ortega. La única vez que se le vio con armas y uniforme militar fue el 20 de julio de 1979, un día después del triunfo, cuando llegó a Managua cargando un fusil M16 y estrenando uno de los uniformes abandonados por la derrotada Guardia Nacional.

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Dora María Téllez, al centro y de boina, jefeaba a los 24 años el Frente Occidental del sandinismo. La gráfica recoge las ceremonias fúnebres de un combatiente en León, en 1979 (Foto archivo)

Daniel Ortega, aunque fue uno de los principales comandantes del Frente Sandinista, tuvo poca actividad de combate directo: buena parte de su vida guerrillera transcurrió en la cárcel y en el exilio. Sin embargo, los festejos del triunfo revolucionario de 1979 giran cada vez más en torno a su figura y a la de Murillo. Y, según el propio ritmo de las últimas conmemoraciones, cada vez menos en torno a Ortega y más hacia Murillo.

“Desde hace años ellos vienen reconfigurando el sentido de la conmemoración y, básicamente, han dejado de lado todo el tema del derrocamiento de la dictadura. Es lógico, porque eso evidencia su propia condición. Han puesto de relieve toda la fanfarria que concentra las miradas en Daniel Ortega y ahora también en Rosario Murillo, como una especie de leyenda”, señala la exguerrillera Dora María Téllez.

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Según la cobertura de medios oficialistas, el programa “Julio Eterno, Victorioso” arrancó formalmente el 1 de julio con actividades en todos los municipios del país, día en que Rosario Murillo dio a conocer el calendario completo del mes.

La copresidenta anunció que el 15 de julio se rendiría homenaje a Julio Buitrago —a quien el discurso oficial llama “padre de la resistencia urbana”—; que el 17 se celebraría la “alegría nacional”; que el 18 habría vigilias en todo el país, y que el 19 se desarrollarían desfiles y concentraciones en las plazas de cada municipio, con el acto central en la Plaza de la Fe, en Managua.

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Murillo ha enmarcado la conmemoración en un discurso de estabilidad y paz. En su alocución diaria del 13 de julio afirmó que el país viviría una semana “marcada por la alegría, el trabajo, el amor y la consolidación de la paz”. En comunicaciones previas había adelantado el “mapa de celebración” con el lenguaje devocional que la caracteriza: “rompiendo fuego, fuego de luz, de vida, de verdad, de paz y bien”.

Mostrar respaldo popular

“Este año les va a servir más que en otros, porque ya comenzaron a preparar las condiciones para un circo electoral, para unas votaciones donde no hay más candidatos. Están tratando de demostrar que tienen un gran respaldo popular”, dice Téllez.

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Rosario Murillo, al centro, inusualmente de militar y con armas, el 20 de julio de 1979. A la izquierda, de gafas, Humberto Ortega, quien murió como preso político del régimen; y a la derecha, Henry Ruiz, quien pertenece en recluido en en su vivienda (Foto archivo)

La comandante lo dice a propósito de una encuesta que la oficialista firma M&R Consultores presentó esta semana donde el 88.5% de los nicaragüenses aprueba la gestión de Daniel Ortega y el 86.7% la de Rosario Murillo.

“Si fuera cierta, los Ortega Murillo deberían convocar de inmediato a unas elecciones limpias, transparentes y competitivas, porque según M&R nueve de cada diez nicaragüenses los aman”, ironiza Téllez.

“Ellos preparan condiciones para no aparecer aislados dentro del país, para no aparecer huérfanos de respaldo popular y para no mostrar la máxima debilidad en la que realmente están ahora. El uso de la conmemoración tiene ese sentido: tratar de demostrar que hay un gran respaldo popular detrás de ellos, que su poder sigue íntegro y mostrar fuerza y cohesión alrededor de ellos”, explica.

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¿Pero también buscan una legitimación histórica? “Sí. Buscan crear una historia heroica alrededor de Ortega y otra alrededor de Rosario Murillo. Intentan mostrarse como herederos de una estirpe de combatientes que en realidad no son”, responde Téllez.

Por eso, agrega, han vuelto a lo que la propia Murillo había abandonado: las celebraciones y conmemoraciones de los combates y de los militantes sandinistas que murieron durante la lucha contra la dictadura. “Ha retomado esa narrativa porque todo tiene que ver con el intento de recomponer una base social que los ha ido abandonando”.

Para ese fin, dice, el régimen combina dos mecanismos: “el discurso antiimperialista contra Estados Unidos” y “toda la cultura de las conmemoraciones de héroes y mártires”, con los que buscan “reagrupar y estimular a esa base sandinista para que vuelva a sus filas y enfrentar los problemas que tienen”.

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Las multitudinarias celebraciones de otros tiempos del 19 de julio, pasaron a ser ceremonias controladas con invitados uniformados (Foto 19 Digital)

Prohibiciones y restricciones

A ese despliegue narrativo lo acompaña, como cada año, un cerco de restricciones. Desde 2019 rige una prohibición de facto que impide izar la bandera azul y blanco en viviendas o portarla en vehículos sin acompañarla de la bandera roja y negra del FSLN, bajo pena de cárcel.

Este año se sumó una orientación oficial que pide a organizadores no instalar “estadios virtuales” ni grandes reuniones para ver la final del Mundial el mismo 19 de julio, con el fin de que el evento deportivo no le reste protagonismo a los actos revolucionarios, una directriz comunicada a finales de mayo a empresarios que temen que también afecte a bares y restaurantes, según informó la plataforma Divergentes.

A eso se agregan los cierres viales, la prohibición de portar armas y el control de explosivos en torno a la fecha, medidas formalmente justificadas como garantía de seguridad.

“Es tal el miedo de la dictadura Ortega-Murillo que la celebración del 19 de julio será tan restringida que han emitido una circular con estrictas medidas de seguridad para todos los empleados públicos y militantes sandinistas. Las disposiciones reflejan el nivel de desconfianza del régimen ante la asistencia de personas en quienes, al parecer, no confían plenamente”, expuso en redes sociales, Miguel Mendoza, periodista nicaragüense en el exilio.

“A los empleados públicos se les ha orientado presentarse obligatoriamente con su cédula de identidad, vestir camiseta blanca y usar zapatos cómodos. Además, deberán llegar bien hidratados, ya que estará prohibido ingresar con botellas con agua. También tendrán prohibido asistir con gafas de sol (solo se permitirán lentes graduados), así como con sombrillas, bolsos, carteras, gorras o sombreros”, añadió.

Mendoza también denunció que “como en los últimos años, la dictadura ha emprendido nuevamente una cacería contra supuestos opositores al régimen en vísperas de la celebración del 19 de julio”.

La exguerrillera Dora Maria Téllez fue presa política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y ahora se encuentra desterrada en España (Foto 19 Digital)

“En los últimos tres días se han registrado detenciones de ciudadanos. Uno de ellos es Jimmy José Tercero, quien fue sacado de su vivienda en Rancho Grande, departamento de Matagalpa, y trasladado a Managua, sin que sus familiares tengan información precisa sobre las acusaciones en su contra”, expuso. También se reportan otras capturas, bajo el mismo esquema represivo que el régimen ha aplicado de forma reiterada contra la población cada vez que se acerca el 19 de julio, desatando una nueva ola de persecución”.

Celebraciones cerradas

En los años ochenta el 19 de julio era, según lo recuerdan quienes lo vivieron, una fiesta de alcance internacional: cientos de miles de personas llenaban la Plaza de la Revolución en Managua y llegaban delegaciones y líderes de todo el espectro ideológico a arropar a una revolución que entonces despertaba simpatías entre la izquierda mundial.

Desde 2020, primero por la pandemia, después como patrón permanente, el formato cambió: los actos se replegaron a plazas más pequeñas, con invitados seleccionados y uniformados, en circuito cerrado y con acceso restringido para la prensa independiente. Como explica Téllez, la fiesta multitudinaria de los años de la revolución fue decayendo hasta concentrarse enteramente en la figura de Ortega tras su regreso al gobierno en 2007.

“Ahora todo está diseñado para que ellos aparezcan en el centro. Si te fijás, estos actos son cada vez más parecidos a los de los fascistas alemanes: todo el mundo va vestido igual, menos ellos”, dice. “Es una escenografía donde todos van de camiseta blanca y los únicos que aparecen con ropa diferente son los Ortega Murillo. Así se presentan como las personas especiales, las únicas excepcionales entre una masa que no se distingue. Todo está hecho deliberadamente para que nadie sobresalga dentro de ese conjunto de personas vestidas de blanco.”

A esa escenografía se suma, dice, el simbolismo esotérico de Rosario Murillo: las flores y “todo ese pensamiento esotérico… según el cual eso los protege de las enfermedades y de las energías negativas”, indica.

Para Téllez, el montaje está diseñado para vender las figuras de Ortega y, cada vez más, la de Murillo: “El discurso de Ortega ya no se amplifica como antes. Ahora queda prácticamente encapsulado en los medios oficiales y el que realmente se amplifica es el de Rosario Murillo.”

¿Queda algo del sandinismo que llegó al poder hace 47 años? “Yo, francamente, creo que prácticamente no queda nada”, responde Téllez. “Ellos convocan a la fuerza. Obligan a los empleados públicos a asistir, los inscriben con nombre y número de cédula. También llevan soldados y policías para llenar esos actos. Ahí ya no existe un sentimiento genuino.”

Ella misma se define distinto: “Yo me siento sandinista, pero en el sentido de Sandino, en el cauce de la tradición de Sandino. Esa es mi identidad. Obviamente no tengo absolutamente nada que ver con el Frente Sandinista ni con su estructura, ni con esa perversión que hicieron Ortega y Murillo de una institución que fue incapaz de responder a los grandes desafíos de Nicaragua.”

Como ha sucedido en los últimos 30 años, Téllez no estará en ninguna tarima de celebración como solía hacer antes. El 19 de julio verá la final entre España y Argentina. Sin camiseta de ningún equipo. “No soy de fanaticadas”, dice.