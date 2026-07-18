Zelensky anunció medidas para bajar las tensiones con Polonia: “Todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Yves Herman)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció cinco iniciativas, entre las que figuran la apertura de archivos estatales y acciones diplomáticas, con la meta de mejorar los vínculos con Polonia, deteriorados recientemente por disputas sobre la memoria histórica.

Zelensky resaltó: “Las prioridades son claras: todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad, iguales y mutuamente beneficiosas, basadas en el respeto”. También agradeció a Polonia por su respaldo tras el inicio de la invasión rusa y remarcó la importancia de la defensa ucraniana para la independencia polaca.

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Las “medidas clave” que definirá Kiev apuntan a la reconciliación por el asesinato de decenas de miles de polacos étnicos en Volinia a manos del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) durante la Segunda Guerra Mundial, episodio que Varsovia define como “genocidio”.

Zelensky comunicó: “Se abrirán todos los archivos del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania relativos a los trágicos sucesos del siglo XX en Volinia”.

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Ucrania otorgará permisos adicionales para la búsqueda y exhumación de víctimas en Volinia y, junto a Polonia, asegurará mayor capacidad para esa labor.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; junto a su par polaco, Karol Nawrocki (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Zelensky señaló que se evalúan “medidas diplomáticas” y posibles formatos para fortalecer el diálogo entre las sociedades de Ucrania y Polonia. Además, Kiev reforzará al Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional para asegurar la representación de los intereses ucranianos.

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Polonia ha sido un punto logístico clave para la ayuda occidental a Ucrania y un refugio para millones de desplazados ucranianos en Europa.

La cuestión de Volinia cobró relevancia en mayo, cuando Zelensky nombró una unidad especial en honor a la UPA, vista en Ucrania como símbolo de resistencia ante la ocupación soviética.

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En junio, Zelensky devolvió la Orden del Águila Blanca tras la decisión del presidente polaco, Karol Nawrocki, de retirarle esa distinción, la más importante del Estado.

El gesto de Nawrocki desató malestar en Kiev, donde fue percibido como un intento de Varsovia por imponer su visión de la memoria histórica, en vez de buscar un diálogo equilibrado.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó en un comunicado: “Ucrania valora a Polonia como uno de sus aliados más cercanos en la lucha contra la agresión rusa y está convencida de que el dolor del pasado no debe dividir a los pueblos unidos hoy por valores comunes, un enemigo común y un futuro europeo común”, en medio de los esfuerzos de Kiev por reducir las tensiones.

Una vista general muestra la refinería Slavneft-YaNOS, propiedad de la empresa rusa de petróleo y gas Slavneft, en la ciudad de Yaroslavl, en Rusia (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

El Estado Mayor de Ucrania confirmó un ataque contra la refinería rusa de Yaroslavl

En otro orden, Ucrania atacó la refinería de petróleo Yanos, en Yaroslavl, a unos 280 kilómetros al noreste de Moscú, provocando un incendio en las instalaciones, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado publicado el viernes. La planta, copropiedad de Gazprom Neft PJSC, tiene una capacidad de diseño de aproximadamente 300.000 barriles diarios y fue construida para abastecer de combustible a la capital rusa y sus alrededores.

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Imágenes del sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA, captadas el 16 de julio, muestran anomalías térmicas en el perímetro del sitio que podrían indicar la presencia de incendios. Gazprom Neft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg.

El ataque a Yanos se enmarca en una campaña de bombardeos casi diarios que Kiev mantiene sobre activos energéticos rusos con el objetivo de presionar al Kremlin hacia una negociación. Como consecuencia de esa ofensiva sobre refinerías, las tasas de procesamiento de crudo en Rusia durante la primera quincena de julio cayeron a los niveles más bajos en más de dos décadas, según EA Analytics, agravando la escasez interna de combustible.

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