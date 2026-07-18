Costa Rica y Panamá crean carné sanitario binacional para garantizar atención médica a trabajadores ngäbe-buglé

Costa Rica y Panamá firmaron un Memorando de Entendimiento para implementar un Carné Sanitario Binacional dirigido a trabajadores ngäbe-buglé que realizan labores agrícolas temporales. Crédito: Ministerio de Salud Costa Rica

Costa Rica y Panamá dieron un nuevo paso en la cooperación binacional en materia de salud al firmar un Memorando de Entendimiento que permitirá implementar un Carné Sanitario Binacional para las personas trabajadoras ngäbe-buglé que cada año se desplazan entre ambos países para participar en labores agrícolas temporales.

El acuerdo fue suscrito durante un encuentro entre el ministro de Salud de Costa Rica, Alexander Sánchez Cabo, y su homólogo panameño, Fernando Joaquín Boyd Galindo, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre ambos sistemas sanitarios y garantizar que esta población mantenga la continuidad de su atención médica antes, durante y después de sus desplazamientos laborales.

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La iniciativa busca responder a una realidad que se repite cada temporada agrícola, cuando miles de trabajadores indígenas cruzan la frontera para participar principalmente en la recolección de café y otros cultivos, enfrentando en muchos casos dificultades para acceder de manera continua a los servicios de salud.

Con la implementación del nuevo carné, las autoridades esperan facilitar la identificación sanitaria de los trabajadores, agilizar la atención médica y mejorar el intercambio de información entre los establecimientos de salud de ambos países.

Entre los principales objetivos del documento se encuentra garantizar la continuidad de la atención médica, fortalecer la vigilancia epidemiológica binacional, agilizar los procesos de referencia y contrarreferencia entre los centros de salud y promover acciones de prevención de enfermedades y promoción de estilos de vida saludables en las comunidades de origen, tránsito y destino.

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El nuevo documento permitirá dar continuidad a la atención médica de las personas trabajadoras antes, durante y después de su desplazamiento entre ambos países.

El Carné Sanitario Binacional incluirá información básica indispensable para la atención médica, como datos personales, antecedentes clínicos, alergias, enfermedades crónicas diagnosticadas, medicamentos de uso permanente y alertas sanitarias relevantes.

Además, incorporará el historial de vacunación prioritaria, controles médicos preventivos, tamizajes definidos por las autoridades sanitarias, atenciones brindadas, referencias médicas y observaciones clínicas que resulten de interés para garantizar un seguimiento adecuado del paciente.

Las autoridades de ambos países destacaron que toda la información será recopilada y utilizada bajo estrictos criterios de confidencialidad y protección de datos personales, limitándose únicamente a aquella necesaria para garantizar la continuidad de la atención médica y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

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Como parte del acuerdo, también se estableció que la emisión o reposición del carné podrá realizarse en el Puesto Intermedio de Atención de Bugaba, ubicado en la Región de Salud de Chiriquí, Panamá. Este mecanismo permitirá atender a quienes no hayan obtenido el documento en su lugar de origen o requieran una reposición durante su desplazamiento hacia Costa Rica por causas debidamente justificadas.

El documento físico comenzará a entregarse a partir del mes de julio de cada año y tendrá una vigencia de seis meses, período que coincide con las temporadas de mayor movilidad laboral entre ambos países.

Las autoridades de ambos países aseguraron que la información contenida en el carné será manejada bajo estrictos protocolos de confidencialidad y protección de datos personales. Crédito: Ministerio de Salud Costa Rica

El Ministerio de Salud de Costa Rica señaló que esta herramienta representa un avance en la cooperación binacional para proteger la salud de una población históricamente vulnerable y fortalecer la respuesta conjunta frente a eventuales riesgos sanitarios en la región fronteriza.

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Con este memorando, Costa Rica y Panamá buscan consolidar un modelo de atención coordinada que permita ofrecer servicios de salud más oportunos, eficientes y seguros a los trabajadores ngäbe-buglé, garantizando que el acceso a la atención médica no se vea interrumpido por el desplazamiento entre ambos territorios.