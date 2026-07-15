Concejo Municipal de San José frena polémico reglamento que limitaba música en vivo y karaokes hasta las 10 p. m.; será revisado desde cero

El reglamento pretendía limitar la música en vivo, los karaokes y las presentaciones de DJ hasta las 10:00 p. m. en determinados establecimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo Municipal de San José, capital de Costa Rica, dio marcha atrás este martes con el controversial reglamento de espectáculos públicos que pretendía imponer nuevas restricciones a bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales, entre ellas la obligación de finalizar actividades como música en vivo, karaokes, presentaciones de DJ y otros espectáculos a las 10:00 p. m.

Tras una extensa discusión durante la sesión ordinaria, los 11 regidores votaron de forma unánime para devolver el texto a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde será sometido a una revisión integral. Incluso, varios integrantes del Concejo manifestaron que lo más conveniente será elaborar una nueva normativa desde cero, luego de las múltiples observaciones que recibió el proyecto durante los últimos días.

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La decisión representa un giro respecto al acuerdo adoptado el pasado 7 de julio, cuando el reglamento había sido aprobado en primera votación con siete votos a favor y cuatro en contra para iniciar el proceso de consulta pública. Sin embargo, la fuerte reacción de empresarios, representantes del sector gastronómico, organizaciones comerciales y ciudadanos llevó a los propios regidores a revertir esa decisión antes de que el acuerdo quedara en firme.

La normativa había sido presentada por la Municipalidad de San José con el argumento de modernizar una regulación vigente desde el año 2001. Según el gobierno local, el propósito era establecer reglas claras para el desarrollo de espectáculos públicos de acuerdo con la zonificación de cada sector, buscando un equilibrio entre la actividad económica y el derecho al descanso de los vecinos.

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Entre las principales disposiciones figuraban límites de ruido de 70 decibeles durante el día y un máximo de 40 decibeles durante el horario nocturno en zonas mixtas. Además, contemplaba sanciones para quienes incumplieran las disposiciones, incluyendo clausuras temporales de hasta 24 horas.

El Concejo Municipal de San José votó de forma unánime para devolver a revisión el reglamento de espectáculos públicos. Crédito: Municipal San José

Uno de los artículos más cuestionados fue el que establecía que bares, tabernas, restaurantes y otros establecimientos con determinadas categorías de licencia debían concluir actividades como música en vivo, karaoke, presentaciones de DJ y espectáculos artísticos a las 10:00 p. m. Asimismo, el texto restringía el baile en algunos locales, salvo que la patente autorizara expresamente ese tipo de actividad.

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La Asociación de Bares y Restaurantes (Asobarest) advirtió que las nuevas restricciones podrían afectar miles de empleos vinculados al sector. En la misma línea, la Cámara de Comercio de Costa Rica cuestionó que el reglamento incorporara nuevos requisitos administrativos y limitaciones que, a su juicio, tendrían un impacto negativo sobre la inversión, el turismo, la oferta cultural y la competitividad de la capital.

A estas preocupaciones se sumó una manifestación realizada la tarde de este martes frente al edificio donde sesiona el Concejo Municipal, en Plaza González Víquez. La protesta fue convocada por la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), Asobarest, Cream Agency y Pure Beats SRL, cuyos representantes solicitaron retirar el reglamento y abrir un proceso de diálogo antes de aprobar cualquier nueva regulación.

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Las críticas también llegaron desde el propio Concejo Municipal. Regidores de oposición cuestionaron que la iniciativa se elaborara sin una consulta amplia con el sector comercial y señalaron que algunos conceptos incluidos en el documento, como el de “buenas costumbres”, resultaban ambiguos y podían dar lugar a interpretaciones discrecionales al momento de aplicar la normativa.

Incluso el alcalde de San José, Diego Miranda, terminó reconociendo públicamente que el reglamento presentaba errores. Días después de haber defendido la propuesta, el jerarca admitió que, tras revisar el documento durante el fin de semana, encontró “algunos problemas” e incluso calificó como un “sinsentido” el horario de las 10:00 p. m. para la realización de espectáculos públicos.

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Miranda atribuyó esas inconsistencias a los equipos técnicos encargados de elaborar el texto y solicitó formalmente a los regidores dejar sin efecto la aprobación inicial para abrir un nuevo proceso de revisión.

Reacciones de Diego Miranda, alcalde de San José, con respecto a la decisión tomada por el Concejo Municipal. Crédito: Municipalidad de San José

Con el acuerdo adoptado este martes, el reglamento volverá a la Comisión de Asuntos Jurídicos y será sometido a un análisis completo. Además, la Municipalidad anunció que durante agosto impulsará mesas de trabajo y consultas ciudadanas con comerciantes, vecinos, empresarios y demás sectores involucrados para construir una nueva versión del reglamento.

Aunque el texto fue retirado, el gobierno local mantiene su intención de regular el funcionamiento de bares y restaurantes en zonas donde existe convivencia entre actividad comercial y residencial. Según la Municipalidad, el objetivo sigue siendo garantizar el descanso de las comunidades sin afectar de manera desproporcionada la operación de los negocios ni el desarrollo de la vida cultural y turística del cantón central.

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