Costa Rica

Concejo Municipal de San José frena polémico reglamento que limitaba música en vivo y karaokes hasta las 10 p. m.; será revisado desde cero

La decisión fue tomada por unanimidad luego de las críticas de comerciantes, empresarios y vecinos. El texto volverá a la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Municipalidad anunció mesas de diálogo para construir una nueva propuesta con participación de los sectores involucrados

Guardar
Google icon
Una multitud de personas baila frente a una banda en un escenario iluminado. Un letrero de neón dice San José y un bar con botellas está al fondo.
El reglamento pretendía limitar la música en vivo, los karaokes y las presentaciones de DJ hasta las 10:00 p. m. en determinados establecimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo Municipal de San José, capital de Costa Rica, dio marcha atrás este martes con el controversial reglamento de espectáculos públicos que pretendía imponer nuevas restricciones a bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales, entre ellas la obligación de finalizar actividades como música en vivo, karaokes, presentaciones de DJ y otros espectáculos a las 10:00 p. m.

Tras una extensa discusión durante la sesión ordinaria, los 11 regidores votaron de forma unánime para devolver el texto a la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde será sometido a una revisión integral. Incluso, varios integrantes del Concejo manifestaron que lo más conveniente será elaborar una nueva normativa desde cero, luego de las múltiples observaciones que recibió el proyecto durante los últimos días.

PUBLICIDAD

La decisión representa un giro respecto al acuerdo adoptado el pasado 7 de julio, cuando el reglamento había sido aprobado en primera votación con siete votos a favor y cuatro en contra para iniciar el proceso de consulta pública. Sin embargo, la fuerte reacción de empresarios, representantes del sector gastronómico, organizaciones comerciales y ciudadanos llevó a los propios regidores a revertir esa decisión antes de que el acuerdo quedara en firme.

La normativa había sido presentada por la Municipalidad de San José con el argumento de modernizar una regulación vigente desde el año 2001. Según el gobierno local, el propósito era establecer reglas claras para el desarrollo de espectáculos públicos de acuerdo con la zonificación de cada sector, buscando un equilibrio entre la actividad económica y el derecho al descanso de los vecinos.

PUBLICIDAD

Entre las principales disposiciones figuraban límites de ruido de 70 decibeles durante el día y un máximo de 40 decibeles durante el horario nocturno en zonas mixtas. Además, contemplaba sanciones para quienes incumplieran las disposiciones, incluyendo clausuras temporales de hasta 24 horas.

El Concejo Municipal de San José votó de forma unánime para devolver a revisión el reglamento de espectáculos públicos. Crédito: Municipal San José
El Concejo Municipal de San José votó de forma unánime para devolver a revisión el reglamento de espectáculos públicos. Crédito: Municipal San José

Uno de los artículos más cuestionados fue el que establecía que bares, tabernas, restaurantes y otros establecimientos con determinadas categorías de licencia debían concluir actividades como música en vivo, karaoke, presentaciones de DJ y espectáculos artísticos a las 10:00 p. m. Asimismo, el texto restringía el baile en algunos locales, salvo que la patente autorizara expresamente ese tipo de actividad.

La Asociación de Bares y Restaurantes (Asobarest) advirtió que las nuevas restricciones podrían afectar miles de empleos vinculados al sector. En la misma línea, la Cámara de Comercio de Costa Rica cuestionó que el reglamento incorporara nuevos requisitos administrativos y limitaciones que, a su juicio, tendrían un impacto negativo sobre la inversión, el turismo, la oferta cultural y la competitividad de la capital.

A estas preocupaciones se sumó una manifestación realizada la tarde de este martes frente al edificio donde sesiona el Concejo Municipal, en Plaza González Víquez. La protesta fue convocada por la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), Asobarest, Cream Agency y Pure Beats SRL, cuyos representantes solicitaron retirar el reglamento y abrir un proceso de diálogo antes de aprobar cualquier nueva regulación.

Las críticas también llegaron desde el propio Concejo Municipal. Regidores de oposición cuestionaron que la iniciativa se elaborara sin una consulta amplia con el sector comercial y señalaron que algunos conceptos incluidos en el documento, como el de “buenas costumbres”, resultaban ambiguos y podían dar lugar a interpretaciones discrecionales al momento de aplicar la normativa.

Incluso el alcalde de San José, Diego Miranda, terminó reconociendo públicamente que el reglamento presentaba errores. Días después de haber defendido la propuesta, el jerarca admitió que, tras revisar el documento durante el fin de semana, encontró “algunos problemas” e incluso calificó como un “sinsentido” el horario de las 10:00 p. m. para la realización de espectáculos públicos.

Miranda atribuyó esas inconsistencias a los equipos técnicos encargados de elaborar el texto y solicitó formalmente a los regidores dejar sin efecto la aprobación inicial para abrir un nuevo proceso de revisión.

Reacciones de Diego Miranda, alcalde de San José, con respecto a la decisión tomada por el Concejo Municipal. Crédito: Municipalidad de San José

Con el acuerdo adoptado este martes, el reglamento volverá a la Comisión de Asuntos Jurídicos y será sometido a un análisis completo. Además, la Municipalidad anunció que durante agosto impulsará mesas de trabajo y consultas ciudadanas con comerciantes, vecinos, empresarios y demás sectores involucrados para construir una nueva versión del reglamento.

Aunque el texto fue retirado, el gobierno local mantiene su intención de regular el funcionamiento de bares y restaurantes en zonas donde existe convivencia entre actividad comercial y residencial. Según la Municipalidad, el objetivo sigue siendo garantizar el descanso de las comunidades sin afectar de manera desproporcionada la operación de los negocios ni el desarrollo de la vida cultural y turística del cantón central.

Temas Relacionados

Costa RicaConcejo Municipal de San Josémúsica en vivokaraokesDiego MirandaComisión de Asuntos Jurídicos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Justicia panameña condena a los primeros implicados de una red que utilizaba puertos para enviar droga al extranjero

El Ministerio Público obtuvo medidas cautelares, acuerdos de pena y la legalización del decomiso de vehículos y efectivo vinculados con la investigación.

Justicia panameña condena a los primeros implicados de una red que utilizaba puertos para enviar droga al extranjero

Gabinete de Salud dominicano busca ampliar la cooperación estratégica con los Estados Unidos

La vicepresidenta salió desde la Base Aérea de San Isidro rumbo a la capital estadounidense. La acompañarán actores clave de la agenda bilateral. El foco está en cómo reforzar sistemas y cambiar hábitos sin improvisar

Gabinete de Salud dominicano busca ampliar la cooperación estratégica con los Estados Unidos

Laura Fernández recibe a Maribel Guardia en Casa Presidencial: “Esta es su casa”, le dijo la mandataria a la actriz costarricense

La presidenta destacó la trayectoria internacional de la artista y aprovechó el encuentro para conversar sobre la situación de seguridad del país, pidiéndole que la mantenga en sus oraciones por la lucha contra el narcotráfico

Laura Fernández recibe a Maribel Guardia en Casa Presidencial: “Esta es su casa”, le dijo la mandataria a la actriz costarricense

El Salvador pone en marcha registro para brindar apoyo económico a 2,500 migrantes retornados

El Gobierno salvadoreño y la OIM desarrollan jornadas nacionales de registro para facilitar el acceso a recursos y nuevas oportunidades a quienes regresaron al país desde finales de 2025

El Salvador pone en marcha registro para brindar apoyo económico a 2,500 migrantes retornados

Red de institutos amplía la influencia de China en Centroamérica con seis sedes activas

La red, que se integra a convenios con universidades locales, forma parte de una estrategia de largo plazo que combina educación, becas e intercambios para fortalecer la presencia política, académica y tecnológica de Beijing, señala investigador estadounidense Evan Ellis

Red de institutos amplía la influencia de China en Centroamérica con seis sedes activas

TECNO

Cuándo sale La Odisea 2026, de qué trata, dónde verla y más búsquedas en Google

Cuándo sale La Odisea 2026, de qué trata, dónde verla y más búsquedas en Google

No solo ocurre en Europa: estos países restringen el acceso de adolescentes a las redes sociales en 2026

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Desarrollan una capa de “invisibilidad” impresa en 3D que engaña a las cámaras infrarrojas

Un aliado inteligente en la ruta: Waze y Gemini presentan 5 novedades para personalizar tus viajes

ENTRETENIMIENTO

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Cómo recordó Sam Neill la verdadera razón por la que perdió la oportunidad de convertirse en James Bond

Robert De Niro interpreta a un exdetective obligado a enfrentar el caso que marcó su vida

Jacob Elordi protagoniza el nuevo mundo postapocalíptico de Ridley Scott

Sorpresa entre el reparto de la serie sobre ‘Far Cry’: esta es el secundario estrella del cine que se une a su reparto

De los estudios de grabación a las tribunas del mundo: la historia detrás de Seven Nation Army

MUNDO

Irán volvió a atacar objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, pero casi todos sus misiles fueron interceptados

Irán volvió a atacar objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, pero casi todos sus misiles fueron interceptados

Estados Unidos inició más operaciones contra Irán para evitar nuevos ataques a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra edificios residenciales en Odesa: al menos seis muertos

Rusia fue acusada de difundir desinformación a favor de la extrema derecha alemana antes de las elecciones

Australia anunció que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos