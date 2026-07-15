Pago del impuesto de circulación en Guatemala: más de la mitad del parque vehicular sigue pendiente

La recaudación del ISCV suma Q820.40 millones y todavía se mantiene por debajo de la meta anual de Q1,495.13 millones fijada para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reporta que, al 12 de julio de 2026, 3,287,281 vehículos han realizado el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), lo que representa el 49% del parque vehicular nacional. El otro 51%, equivalente a 3,458,312 unidades, permanece pendiente de pago, según información oficial difundida por la institución.

El monto recaudado asciende a Q820.40 millones, según datos confirmados por la propia SAT. La cifra representa un progreso relevante, aunque todavía se ubica por debajo de la meta anual establecida para 2026, que es de Q1,495.13 millones.

Composición del parque vehicular

De acuerdo con los registros más recientes de la Superintendencia de Administración Tributaria, el parque vehicular nacional está compuesto por 2,860,874 vehículos particulares, 3,454,568 motocicletas y 430,151 comerciales, sumando un total de 6,745,593 unidades en circulación. La mayor parte corresponde a motos, seguidas de automóviles particulares y, en menor medida, vehículos comerciales.

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Este volumen de vehículos circula en los 22 departamentos del país y representa un desafío logístico y recaudatorio para la SAT.

La SAT informó que 3,287,281 vehículos pagaron el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos al 12 de julio de 2026, lo que equivale al 49% del parque vehicular nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas clave y consecuencias por mora

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle, recordó que el período voluntario de pago del ISCV se extiende del 1 de enero al 31 de julio de 2026. A partir del 1 de agosto, quienes no hayan cancelado el tributo quedarán sujetos a las sanciones previstas en la legislación tributaria vigente.

Según lo estipulado en el artículo 31 del Decreto Número 70-94, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, el contribuyente incurre automáticamente en infracción por omisión de tributos desde el día siguiente al vencimiento del plazo.

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En estos casos, la sanción consiste en una multa equivalente al 100% del impuesto omitido, además del pago de intereses.

Actualmente, la Administración Tributaria no ha informado sobre la posibilidad de alguna prórroga para este período de pago.

La SAT recordó que el período voluntario para pagar el impuesto de circulación va del 1 de enero al 31 de julio de 2026. (Municipalidad de Villa Nueva) (Municipalidad de Villa Nueva)

Seguimiento y expectativas

La SAT subraya la importancia de cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo establecido. El objetivo de recaudación para 2026 se mantiene en Q1,495.13 millones, una meta que dependerá del comportamiento de los contribuyentes en las próximas semanas.

El avance en la recaudación y la reducción del rezago serán determinantes para evitar sanciones y fortalecer la capacidad financiera del Estado mediante el cumplimiento del ISCV.

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Una parte importante de lo recaudado se transfiere directamente a las municipalidades del país para proyectos de desarrollo local. Por ley, este dinero tiene destinos muy específicos:

Mantenimiento y construcción vial: Se debe usar exclusivamente para mejorar, pavimentar, construir y ampliar calles, Se debe usar exclusivamente para mejorar, pavimentar, construir y ampliar calles, puentes , bordillos y viaductos en las cabeceras y poblados municipales.

Servicios básicos: En algunos casos, se destina a mejorar y ampliar los sistemas de agua potable, drenajes y alumbrado público de las comunidades.

Tránsito local: Compra y mantenimiento de semáforos, señales de tránsito y otros equipos para ordenar y controlar el tráfico en cada municipio.