Panamá

Oferta exportable de la piña panameña se abre mercado en las tiendas canadienses

Hoy día se despachan tres contenedores por semana y se proyecta ampliar la distribución hacia más tiendas, además de extender los envíos al oeste de Canadá en los próximos meses

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La calidad y dulzura de la piña panameña se posesiona en los mercados de Canadá, Estados Unidos y Europa. (Mici)
La calidad y dulzura de la piña panameña se posesiona en los mercados de Canadá, Estados Unidos y Europa. (Mici)

La piña panameña ya se encuentra disponible en las tiendas Costco de Toronto, fortaleciendo la presencia de la oferta exportable nacional en el mercado canadiense.

La embajada de Panamá en Canadá informó en sus redes sociales que ya se han enviado siete contenedores de piña panameña y el volumen de exportación continúa en crecimiento, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias.

Agrega que actualmente se despachan tres contenedores por semana y se proyecta ampliar la distribución hacia más tiendas, además de extender los envíos al oeste de Canadá en los próximos meses.

Este resultado es fruto de una gestión coordinada que inició cuando un comprador canadiense manifestó a la embajada de Panamá en Canadá su interés en adquirir frutas panameñas y en respuesta las autoridades locales articularon esfuerzos para identificar productores con capacidad exportadora y facilitar el acercamiento comercial que hoy se traduce en la presencia de la piña panameña en una de las principales cadenas minoristas de ese país, explicó Eric Dormoi, director Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias.

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El comprador también mostró interés en incorporar otras frutas panameñas, lo que abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta exportable nacional, fortalecer los encadenamientos productivos y ampliar la presencia de la oferta panameña en el mercado canadiense, agregó Dormoi, citado en una nota de prensa.

Un hombre con gorra y machete inspecciona una piña en un campo extenso de plantas de piña bajo un cielo con nubes.
Un agricultor de Panamá trabaja en un extenso campo de piñas mientras sostiene un machete, con montañas al fondo bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este avance cobra un significado especial en el año en que Panamá y Canadá celebran 65 años de relaciones diplomáticas, reafirmando una relación de cooperación que continúa generando oportunidades”, se indica.

En 2024 y 2025 los principales destinos de la piña panameña fueron Estados Unidos, que absorbió cerca del 60% de las exportaciones, y países de la Unión Europea como Países Bajos, Francia, Bélgica y Libia.

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Aunque el mercado estadounidense continúa siendo el más grande, la rentabilidad suele ser mayor en Europa, donde se valoran calibres y grados de madurez específicos. Panamá exportó 11.526.186 kilogramos de piña en 2024, con ingresos cercanos a los $7,7 millones, según cifras oficiales.

Datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, citados por News in America, señalan que Panamá Oeste contabilizó 1.776 hectáreas sembradas de piña en el cierre del ciclo agrícola 2023-2024, con la participación de 123 productores formales.

Especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP) determinaron que el corregimiento de Herrera, dentro de esta provincia, concentra el 79,6% de la producción nacional, principalmente destinada tanto al mercado local como a la exportación.

Varias piñas con sus coronas verdes dentro de un cesto de mimbre. Una mano de persona sostiene una piña por debajo.
En Panamá la variedad más cultivada es la MD2, reconocida por su dulzura y larga vida postcosecha, lo que facilita su comercialización internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad más cultivada es la MD2, reconocida por su dulzura y larga vida postcosecha, lo que facilita su comercialización internacional.

Según información publicada por FreshFruitPortal, la expansión de la superficie cultivada también ha ido acompañada de mejoras en infraestructura y sistemas de empaque, lo que ha permitido a empresas como Ananas Panama SA aumentar su producción en un 15% en 2026 y atender la demanda creciente, especialmente en Europa, donde los embarques semanales han crecido un 60% respecto a 2025.

La coyuntura regional también ha favorecido a Panamá. FreshPlaza reportó que la caída temporal en la oferta de piña de Costa Rica, principal competidor en Centroamérica, abrió una oportunidad para que empresas panameñas fortalecieran su presencia en los mercados de Canadá, España, Países Bajos y Reino Unido.

El gerente general de Panama Squash Co., Danis Santana, explicó que la producción nacional creció entre 30% y 40% anual en los últimos dos años, consolidando una mayor visibilidad internacional, además de permitir exportaciones semanales de hasta cinco contenedores desde 25 hectáreas de cultivo.

El auge exportador está vinculado a la aplicación de estándares internacionales de calidad y a la búsqueda de una mayor sostenibilidad ambiental. De acuerdo con la fuente informativa, los recientes acuerdos comerciales y la implementación de certificaciones han permitido asegurar unas 300 hectáreas bajo sistemas de producción sostenible, alineando el crecimiento económico con la responsabilidad ambiental y social.

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