Panamá da seguimiento a apoyo estadounidense para llevar salud a regiones apartadas del país

Panamá y Estados Unidos coordinan estrategias para llevar los servicios de salud a regiones apartadas del país. (MINSA)

Panamá gestiona el apoyo de Estados Unidos en materia de servicios de salud para atender a moradores de comunidades vulnerables y de difícil acceso.

La iniciativa contempla el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento requeridos para la prestación de diversas modalidades de servicios móviles de salud, con especial énfasis en la atención de poblaciones en zonas de difícil acceso, entre otros aspectos.

Militza Arrocha, representante de la embajada de los Estados Unidos para proyectos de cooperación técnica, presentó a funcionarios panameños a la empresa Diversa, cuyos directivos expusieron su experiencia y capacidades en el diseño, suministro, transporte e instalación de soluciones móviles para la atención médica.

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Esto incluye infraestructura modular, equipamiento especializado y maquinaria propia para operar en entornos geográficamente complejos y en contextos que requieren una respuesta rápida y eficiente.

Los primeros pasos se dieron en la provincia de Los Santos donde se celebró una reunión de coordinación entre representantes de la embajada de Estados Unidos y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para fortalecer la cooperación entre ambos países y planificar acciones de salud.

La función del equipo de resonancia es detectar enfermedades en el cerebro, los músculos y los órganos internos. (MINSA)

Como parte de esta alianza, se informó que se coordinaron futuras giras médicas que fortalecerán la atención que el Ministerio de Salud brinda de manera permanente en la provincia, acercando a las comunidades una cartera ampliada de servicios, entre ellos medicina general, vacunación, farmacia, electrocardiogramas, mamografías y otras prestaciones.

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Asimismo, se abordó la implementación de programas dirigidos a niños con enfermedades crónicas, enfocados en fortalecer su bienestar emocional mediante actividades recreativas, lúdicas y de acompañamiento.

Las autoridades manifestaron que esta colaboración reafirma el compromiso de la institución regional de impulsar alianzas estratégicas que fortalezcan las acciones de promoción, prevención y atención integral, llevando más servicios de salud y bienestar a las comunidades que más lo requieren, en coordinación con instituciones nacionales e internacionales.

Mientras, el Ministerio de Salud informó que en solo cinco semanas se han realizado 236 estudios de resonancia magnética en el Hospital Dr. José Félix Espinosa Barroso, ubicado en la provincia de Chiriquí, luego de que se instalara un nuevo equipo por primera vez en esta instalación sanitaria.

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Este nuevo equipo de resonancia magnética de 3 Tesla es un escáner de alta potencia que utiliza imanes y ondas de radio para crear imágenes detalladas del cuerpo. Su función principal es detectar enfermedades en el cerebro, los músculos y los órganos internos con una resolución muy superior a la de los equipos convencionales.

Hasta el momento se han realizado 236 estudios de columna, cerebro y rodilla. (MINSA)

Los 236 estudios de columna, cerebro y rodilla fueron realizadas a pacientes provenientes de diversas áreas como Bocas del Toro, Veraguas, provincias centrales, Comarca Ngäbe Buglé y el sur de Costa Rica. Por día se pueden estar realizando unos siete estudios.

La entrega de los resultados de estos estudios demora unas dos semanas, aunque las autoridades de salud indicaron que se trabaja para acortar este tiempo y que los pacientes puedan obtenerlos mucho antes.

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Gracias a esta nueva tecnología los pacientes obtienen diagnósticos tempranos y permanecen menos tiempo dentro del aparato, lo que reduce significativamente el estrés y la incomodidad, indicó el director médico del nosocomio chiricano, José Luis Castillo.

En la provincia de Chiriquí esta semana también se reportó un total de 1,580 pacientes por vómito y diarrea atendidos en instalaciones del ministerio, de la Caja de Seguro Social y de centros privados, cantidad que ya muestra una tendencia a la baja.

El ministerio manifestó que en los servicios de urgencias se ampliaron los horarios para ofrecer una respuesta oportuna a los afectados.