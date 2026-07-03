Aeropuerto Juan Santamaría inicia la expansión de su terminal internacional para mejorar la experiencia de los pasajeros

Cortesía: AERIS

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría comenzó esta semana las obras de ampliación en el área de salidas de la Terminal Internacional, un proyecto que busca optimizar los procesos de seguridad y emigración, y preparar la infraestructura para el crecimiento del tráfico aéreo en los próximos años. El plan forma parte del Plan Maestro 2023-2042 y se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica.

La expansión del Edificio Terminal al Norte contempla la adición de 2,430 metros cuadrados que integrarán tanto nuevas áreas como mejoras en el espacio existente. De acuerdo con la información oficial, el foco principal será el fortalecimiento de la capacidad de procesamiento en seguridad y emigración, lo que facilitará la incorporación de tecnologías avanzadas, como los e-gates, y permitirá una mayor agilidad para los viajeros. AERIS, empresa encargada de la gestión del aeropuerto, supervisa la obra junto con las autoridades nacionales.

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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, expresó que el inicio de estas obras representa un avance para la conectividad y la competitividad del país. “Estas mejoras ofrecerán una mejor experiencia a los viajeros nacionales e internacionales”.

Entre los beneficios destacados se encuentra la posibilidad de gestionar un mayor volumen de pasajeros en horas pico y la reducción de los puntos de congestión dentro de la terminal. Además, la redistribución de procesos permitirá que los flujos sean más eficientes y ordenados, lo que se traducirá en una experiencia de viaje más ágil. Las obras, que cuentan con el respaldo del Gobierno y de los actores de la comunidad aeroportuaria, buscan anticipar el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y el tráfico de pasajeros proyectado para los próximos años.

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Cerramientos temporales y señalización especial en el lobby de la terminal, parte del operativo para mantener la seguridad de los pasajeros. Cortesía: AERIS

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que el aeropuerto avanza con proyectos estratégicos para adecuar la infraestructura a las necesidades de Costa Rica. “Esta ampliación permitirá fortalecer la experiencia de salida de los pasajeros mediante procesos más eficientes, espacios más amplios y una mejor distribución operativa dentro de la terminal”.

El desarrollo de la obra implica actualmente la aplicación de cerramientos temporales en sectores específicos del parqueo y la realización de ajustes en el lobby, en las zonas próximas a los controles de seguridad y emigración. Estas acciones forman parte de la dinámica natural de la construcción y buscan garantizar la continuidad segura de las operaciones en la terminal.

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Para minimizar el impacto sobre los usuarios, la administración del aeropuerto recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a la señalización y presentarse con suficiente anticipación a sus vuelos. La coordinación entre AERIS, las autoridades y los actores de la comunidad aeroportuaria se mantiene activa para asegurar que el desarrollo de la obra no afecte el nivel de servicio habitual.

El proyecto, que concluirá en el segundo semestre de 2027, integra una serie de iniciativas previstas en el Plan Maestro 2023-2042 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), cuyo objetivo es seguir fortaleciendo la infraestructura y la experiencia de viaje en el principal aeropuerto de Costa Rica. Según el propio Hernández, “estas inversiones forman parte del compromiso continuo de AERIS con la modernización del aeropuerto y con ofrecer una experiencia de viaje alineada con las necesidades de crecimiento, conectividad y competitividad del país”.

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Vista aérea del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, eje central de la conectividad aérea de Costa Rica. Fuente: AERIS

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría atiende el mayor flujo de pasajeros internacionales en Costa Rica y representa un punto estratégico para la conectividad aérea de Centroamérica. Con la ampliación en marcha, las autoridades confían en que se sentarán las bases para una operación más eficiente y adaptada a los retos del futuro inmediato.