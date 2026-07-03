Nicaragua

Nicaragua bajo presión de Estados Unidos para liberar a ocho allegados de Brooklyn Rivera

Washington pide la excarcelación de familiares y colaboradores del líder indígena, fallecido bajo custodia estatal, mientras la comunidad internacional cuestiona la gestión del régimen Ortega-Murillo en materia de derechos humanos

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Un hombre mayor, Brooklyn Rivera, está en una cama de hospital con un tubo en la nariz y cuello; una mujer sostiene su mano, mirando hacia abajo
La esposa de Brooklyn Rivera sostiene su mano mientras el líder indígena miskito permanece hospitalizado en estado delicado en Nicaragua. FOTO DE ARCHIVO

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos exigió este jueves la liberación inmediata e incondicional de ocho allegados al líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido el 30 de mayo bajo custodia estatal en Nicaragua. Según informó EFE, la administración estadounidense responsabiliza directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes califica de “dictadura”, por la situación de los detenidos y la muerte del exdiputado.

En un mensaje difundido en la red social X y difundido por la Embajada estadounidense en Managua, la oficina del Departamento de Estado afirmó: “La dictadura debe liberar a estas ocho personas restantes de forma inmediata e incondicional”, citada por EFE.

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Brooklyn Rivera, de 73 años, presidía el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) y defendió los derechos de los pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua. Su arresto ocurrió el 29 de septiembre de 2023, tras lo cual permaneció en desaparición forzada, según denuncias recogidas por EFE. Rivera murió el 30 de mayo de 2026 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, adonde fue trasladado el 7 de marzo por complicaciones respiratorias.

Según organizaciones humanitarias y expertos de la ONU, ocho familiares y allegados de Rivera fueron víctimas de desaparición forzada cuando acudieron a reclamar sus restos. EFE detalló que el reclamo de la familia se centró en exigir dignidad para el líder indígena y en solicitar la entrega del cuerpo, petición que derivó en nuevas detenciones.

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Brooklyn Rivera Nicaragua
Según organizaciones humanitarias y expertos de la ONU, familiares y allegados de Rivera fueron víctimas de desaparición forzada cuando acudieron a reclamar sus restos. IMAGEN DE ARCHIVO

Las críticas de Washington al régimen nicaragüense

La administración de Donald Trump ha intensificado las críticas contra el régimen de Managua en los últimos meses. En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio incluyó a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, en la lista de “enemigos de la humanidad”, y denunció que el gobierno sandinista “se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen”, según recogió EFE.

Los antecedentes de muertes bajo custodia en Nicaragua

El caso de Rivera se suma a una serie de muertes bajo custodia estatal en Nicaragua durante los últimos siete años. Según cifras recogidas por EFE, al menos nueve opositores y críticos del gobierno han fallecido bajo custodia, entre ellos el general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente Ortega, y el exguerrillero Hugo Torres, quien fue viceministro del Interior durante el primer gobierno sandinista y participó en operaciones para liberar presos políticos en la década de 1970.

La oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental criticó la criminalización de los reclamos familiares, subrayando que “el duelo no es un delito. Exigir dignidad para los fallecidos no es un delito”. El caso ha motivado declaraciones de organismos internacionales y de defensores de derechos humanos, quienes solicitan transparencia en la investigación sobre la muerte de Rivera y el paradero de sus allegados.

Brooklyn Rivera Nicaragua
El diputado Brooklyn Rivera dejó de ser un aliado del sandinismo pese a que durante años sostuvo una relación política cercana con el oficialismo. Su vínculo con el régimen se había deteriorado de forma profunda. Rivera era diputado ante la Asamblea Nacional por el partido indígena Yatama. FOTO DE ARCHIVO

La presión internacional hacia el régimen de Ortega-Murillo ha ido en aumento debido a denuncias de represión, desapariciones forzadas y restricciones a la libertad religiosa y política. Diversos informes de EFE documentan la preocupación de la comunidad internacional por el cierre del espacio cívico y la situación de los pueblos indígenas en la región.

La dictadura nicaragüense no han emitido respuestas públicas ante las recientes demandas de Estados Unidos ni frente a las denuncias de desapariciones forzadas y muertes en custodia.

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