Panamá

Mundial de Fútbol impulsa el crecimiento del comercio digital en Panamá

Consumidores priorizan la inmediatez, la conveniencia y la integración entre entretenimiento y consumo en tiempo real

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Bandera de Panamá, una pizza en caja de cartón, dos hamburguesas, dos porciones de patatas fritas, una bebida en vaso y un balón de fútbol.
Comida rápida de reparto y un balón de fútbol se disponen sobre la bandera de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la reciente participación por segunda vez de Panamá en el Mundial de Fútbol, los nacionales han hecho un mayor uso de las plataformas digitales de delivery para hacerse de provisiones mientras disfrutaban de los partidos.

En los pedidos hechos a los restaurantes destacan alimentos como las mollejas (40.7%), pizza (31.1%) y los nuggets (28.2%), mientras que en el comercio rápido, o quick commerce, sobresalen los pedidos de sobres de figuritas de temática deportiva (58.8%), junto con productos de consumo diario como la leche entera (26.7%) y guineos (14.6%).

En conjunto, estas cifras reflejan cómo el Mundial está impulsando una mayor adopción de servicios digitales en Panamá, con un consumidor que prioriza la inmediatez, la conveniencia y la integración entre entretenimiento y consumo en tiempo real.

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“Durante el torneo vemos patrones claros de comportamiento: aumentan los pedidos en horarios específicos como almuerzo y cena, y crece la demanda por categorías de consumo inmediato y quick commerce. Esto responde a una lógica de consumo más espontánea y alineada con los momentos del partido”, señaló Cristian Tello, Head de Marketing de PedidosYa.

Panamá ha registrado un repunte en el consumo digital, donde miles de cupones entregados y crecimientos de hasta doble dígito en las categorías de supermercados y tiendas en general, de acuerdo con datos de la citada empresa de tecnología dedicada al delivery y al quick-commerce en Latinoamérica.

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motorizado - delivery
En Panamá operan al menos cinco plataformas de pedidos digitales.

“El Mundial confirma cómo estos grandes momentos se convierten en catalizadores del consumo digital en Panamá. La combinación entre entretenimiento en vivo y soluciones de entrega rápida a domicilio, está transformando la manera en que los usuarios planifican y disfrutan estos momentos”, afirmó Patricia González, managing director de la compañía en Panamá.

Desde que arrancó el torneo futbolístico, la plataforma ha distribuido miles de cupones, como parte de activaciones diseñadas para acompañar el consumo durante los encuentros.

En este contexto, la campaña “Si hay gol, hay cupón” ha incentivado el uso de la plataforma en tiempo real, integrando la emoción del juego con el consumo.

Al analizar el comparativo frente al mes anterior se muestra una tendencia positiva en el consumo, se tiene que en lo que va de junio se registraron incrementos doble dígito en quick commerce.

La información revela que los picos de demanda se concentran principalmente en horas de almuerzo y cena, alineados con la programación de los partidos.

Nueve cupones rectangulares de colores varios muestran un balón de fútbol, la frase "Si hay gol, hay cupón" y un código QR en cada uno.
La campaña “Si hay gol, hay cupón” ha incentivado el uso de la plataforma en tiempo real, integrando la emoción del juego con el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Panamá, y los distritos de La Chorrera, Arraiján, David y la provincia de Colón son las cinco áreas del país donde se da una mayor actividad en los pedidos digitales durante la jornada futbolera.

En el país operan al menos cinco plataformas de pedidos digitales, empresas que una iniciativa ciudadana presentada en 2025 trató de regularlas, pero que no tuvo mayor eco en la Asamblea Nacional.

El anteproyecto tenía ocho artículos y pretendía “responder a una realidad laboral emergente y promover un desarrollo justo, seguro y ordenado del sector de servicios a domicilio en Panamá, protegiendo tanto a los trabajadores como a los consumidores”, según consignaron en su momento los reportes de prensa.

En abril de este año un grupo de motorizados de PedidosYa detuvieron las entregas exigiendo mejoras salariales, situación que puso nuevamente en el tapete la situación real de este sector.

Ante la paralización de los delivery, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, salió al paso manfestando que los motorizados que operan en plataformas digitales de entrega no son considerados trabajadores formales bajo la legislación vigente en Panamá.

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