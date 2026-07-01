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Guatemala: Consejo Superior Universitario de USAC convoca a una sesión ordinaria

La convocatoria para el 1 de julio en la sede central omitió la investidura del funcionario reelecto, aunque fijó la reunión a las e incluyó designaciones directivas basadas en una terna presentada por la actual administración

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El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala convocó una sesión ordinaria para el 1 de julio sin incluir la juramentación ni la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector. (Cortesía: Universidad San Carlos)
El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala convocó una sesión ordinaria para el 1 de julio sin incluir la juramentación ni la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector. (Cortesía: Universidad San Carlos)

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala convocó para este martes 1 de julio una sesión ordinaria en su sede central sin incluir en la agenda la juramentación ni la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector. La reunión, prevista para las 11:00 (hora local), sí contempló la elección de próximas autoridades de dirección a partir de una terna propuesta por el actual rector.

La omisión llegó mientras la Corte de Constitucionalidad (CC) todavía no programó una audiencia para conocer el recurso de la Procuraduría General de la Nación que buscó anular la votación del 8 de abril, día en que Mazariegos fue declarado reelecto. La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo ya remitió el informe de actuaciones a la corte, pero la falta de una sesión convocada con anticipación redujo las opciones de que los magistrados revisaran el caso antes de una eventual asunción.

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La incertidumbre no se limitó al calendario judicial. La normativa universitaria estableció que la toma de posesión del rector debía realizarse en una sesión ordinaria del CSU convocada con al menos 48 horas de anticipación, un requisito que la convocatoria para este 1 de julio no cumplió para la juramentación.

La agenda del Consejo Superior Universitario sí contempló la elección de próximas autoridades de dirección a partir de una terna propuesta por Walter Mazariegos. (Cortesía: Redes sociales)
La agenda del Consejo Superior Universitario sí contempló la elección de próximas autoridades de dirección a partir de una terna propuesta por Walter Mazariegos. (Cortesía: Redes sociales)

La juramentación ausente abrió la hipótesis de un acto privado

La ausencia del punto en la agenda oficial activó expectativas sobre una posible toma de posesión por otra vía. De acuerdo con el medio Prensa Comunitaria, el acto podría realizarse en una sesión extraordinaria virtual, aunque esa opción no apareció en la convocatoria distribuida entre los integrantes del CSU.

Walter Mazariegos fue reelecto el 8 de abril y su asunción inmediata quedó condicionada por recursos judiciales aún sin resolver. La consecuencia institucional fue directa: cualquier intento de investidura fuera de la sesión ordinaria prevista por la normativa universitaria expuso a la rectoría a nuevos cuestionamientos sobre su legalidad.

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Cuatro amparos mantuvieron abierto el frente judicial

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo admitió para trámite una acción de amparo promovida por el diputado José Chic, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, contra el CSU por la elección de Mazariegos. A la vez, siguieron sin resolución tres acciones de amparo tramitadas en la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil.

La elección de nuevas autoridades sí está incluida y la posible toma de posesión sería privada, sin invitar a opositores. (Cortesía: Diario de Centro América)
La elección de nuevas autoridades sí está incluida y la posible toma de posesión sería privada, sin invitar a opositores. (Cortesía: Diario de Centro América)

El abogado Aníbal García, integrante del equipo jurídico de la agrupación Usac Dire, dijo a la publicación que la demora en resolver esos recursos podía incidir en la continuidad de Mazariegos al frente de la universidad. “Un fallo favorable impediría que el rector reelecto asuma un nuevo período”, afirmó el jurista.

La elección de Mazariegos arrastró controversias desde su proclamación como ganador en un proceso cuya transparencia fue impugnada ante instancias judiciales. El medio señaló que la falta de pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad dejó abierta la posibilidad de nuevos cuestionamientos administrativos y políticos dentro de la principal universidad pública guatemalteca.

La sesión ordinaria de este 1 de julio incluiría, de todos modos, la elección de próximas autoridades de dirección a partir de una terna presentada por el actual rector.

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