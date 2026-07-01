Presidente de Honduras destaca nueva etapa de cooperación con EEUU durante celebración de los 250 años de independencia

La Embajada de Estados Unidos en Honduras conmemoró en Tegucigalpa el 250 aniversario de la independencia estadounidense con la participación de autoridades nacionales y representantes diplomáticos. El presidente Nasry Asfura asistió a la ceremonia y destacó la importancia de la relación histórica de cooperación entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

La Embajada de Estados Unidos en Honduras celebró este martes en Tegucigalpa el 250 aniversario de la independencia estadounidense, una ceremonia que reunió a autoridades hondureñas, miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y funcionarios de distintos poderes del Estado.

El acto fue encabezado por la encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoey, y contó con la participación del presidente hondureño, Nasry Asfura, quien destacó la importancia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Aunque la independencia estadounidense se conmemora oficialmente cada 4 de julio, la representación diplomática decidió adelantar la celebración en Honduras mediante un evento especial desarrollado en la sede diplomática en Tegucigalpa.

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Durante su intervención, Asfura manifestó sentirse honrado de participar en la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, proclamada en 1776.

“Me siento muy honrado de estar hoy aquí con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América”, expresó el mandatario.

Durante su discurso, Nasry Asfura afirmó que las relaciones bilaterales atraviesan una nueva etapa basada en el entendimiento y el respeto mutuo. El mandatario hondureño resaltó que Honduras y Estados Unidos comparten objetivos en materia de seguridad, Estado de derecho y combate al crimen organizado. (Foto: Archivo/EFE)

<b>Destaca cooperación bilateral</b>

El presidente hondureño afirmó que Estados Unidos representa una de las democracias más sólidas del mundo y resaltó el funcionamiento de sus instituciones.

Asfura señaló que el sistema democrático estadounidense se basa en mecanismos de equilibrio institucional que garantizan los derechos de los ciudadanos y el acceso a la justicia.

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Asimismo, indicó que Honduras y Estados Unidos mantienen una histórica relación de amistad y cooperación.

El mandatario sostuvo que las relaciones bilaterales han entrado en una nueva etapa desde el inicio de su administración.

“Esa relación ha entrado en una nueva etapa desde el inicio de mi gobierno, basada en el entendimiento y el respeto mutuo”, afirmó.

<b>Coincidencias con Washington</b>

Durante su discurso, Asfura destacó que su administración comparte objetivos comunes con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Según explicó, ambas administraciones coinciden en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, combatir el crimen organizado y enfrentar el narcotráfico.

El gobernante señaló que estos temas forman parte de la agenda bilateral entre ambos países.

Colleen Hoey agradeció el respaldo de las autoridades hondureñas y reafirmó el compromiso de fortalecer la cooperación entre ambos países. La celebración reunió a representantes de los tres poderes del Estado, cuerpo diplomático, organismos internacionales y autoridades municipales. (Foto: Archivo / Cortesía)

La cooperación en seguridad, migración, justicia y desarrollo económico continúa siendo uno de los principales ejes de la relación entre Honduras y Estados Unidos.

<b>Respaldo de la Embajada</b>

Por su parte, la encargada de Negocios, Colleen Hoey, agradeció la presencia de las autoridades hondureñas y destacó la importancia de la relación bilateral.

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“Es un honor estar con ustedes para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos de América”, manifestó la diplomática.

Hoey también reconoció la colaboración que mantiene con el Gobierno hondureño.

“Estoy especialmente agradecida por la oportunidad de trabajar junto al presidente Nasry Asfura, a quien considero un amigo y un socio muy valioso”, expresó.

La diplomática aseguró que ambos gobiernos continúan fortaleciendo una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación.

<b>Amplia representación institucional</b>

Al evento asistieron diversas autoridades nacionales, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo Paredes, magistrados, la canciller Mireya Agüero, el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

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Aunque la independencia de Estados Unidos se celebra oficialmente el 4 de julio, la Embajada adelantó la conmemoración con un acto especial en Tegucigalpa. La ceremonia resaltó los valores de libertad, democracia, innovación y colaboración que, según la representación diplomática, continúan guiando a Estados Unidos. (Foto: Proceso Digital)

También participaron miembros del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, diputados, representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y organismos internacionales.

La celebración se desarrolló en un ambiente protocolario en el que se destacó la historia de amistad entre ambas naciones.

Hoey recordó que Estados Unidos mantiene su compromiso con valores como la libertad, la oportunidad, la innovación y la colaboración, principios que —según afirmó— continuarán guiando las relaciones internacionales del país durante los próximos años.