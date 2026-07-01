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JD Vance afirmó que las negativas de Irán sobre la existencia de contactos con Washington son una “táctica de negociación”

El vicepresidente estadounidense explicó que existen conversaciones de carácter estrictamente técnico que continúan la agenda y descartó que las declaraciones iraníes alteren ese proceso. “Sin duda, tendrán lugar mañana (miércoles)“, confirmó

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JD Vance afirmó que las negativas de Irán sobre la existencia de contactos con Washington son una “táctica de negociación” (REUTERS)
JD Vance afirmó que las negativas de Irán sobre la existencia de contactos con Washington son una “táctica de negociación” (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el martes que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de contactos con Washington forman parte de una “táctica de negociación” y aseguró que las conversaciones técnicas entre ambos países continuarán pese a los desmentidos de Teherán. El funcionario también sostuvo que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz recuperó los niveles previos a la guerra, aunque el tránsito marítimo total sigue por debajo de los registros habituales.

Durante una entrevista en el podcast del analista conservador Michael Knowles, Vance restó importancia a las declaraciones de las autoridades iraníes que niegan la existencia de contactos con Estados Unidos y las atribuyó a una estrategia propia de la negociación diplomática.

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"Es una táctica de negociación persa“, sostuvo el vicepresidente al referirse a las negativas públicas de Teherán.

Vance explicó que existen conversaciones de carácter estrictamente técnico que continúan la agenda de contactos previos entre ambas partes y descartó que las declaraciones iraníes alteren ese proceso. "Sin duda, tendrán lugar mañana (miércoles)“, afirmó al ser consultado sobre las reuniones previstas.

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Las declaraciones del vicepresidente se conocen después de que el presidente Donald Trump afirmara que Irán solicitó una reunión en Doha, la capital de Qatar. El régimen iraní rechazó esa versión y aseguró que no existen conversaciones directas de paz con Washington.

Según la posición de Teherán, las discusiones previstas en Doha se limitan a la implementación del memorando de entendimiento alcanzado entre ambos países, que contempla asuntos como la liberación de activos congelados y la participación de terceros países como mediadores.

Las declaraciones del vicepresidente se conocen después de que el presidente Donald Trump afirmara que Irán solicitó una reunión en Doha, la capital de Qatar (REUTERS)
Las declaraciones del vicepresidente se conocen después de que el presidente Donald Trump afirmara que Irán solicitó una reunión en Doha, la capital de Qatar (REUTERS)

En paralelo, los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron a Qatar para mantener reuniones con mediadores regionales. Esos contactos indirectos incluyen cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la estabilidad en Medio Oriente.

Durante la entrevista, Vance también se refirió a la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. Según explicó, el memorando de entendimiento permitió restablecer el tránsito de los cargamentos energéticos después del cierre registrado durante la guerra.

"El estrecho está abierto en el sentido de que vemos salir más petróleo por el estrecho, y algunos días incluso más petróleo que antes de que comenzara la guerra“, afirmó.

No obstante, el vicepresidente reconoció que el número total de embarcaciones todavía no volvió a los niveles anteriores al conflicto. "Los escépticos dirán que, si se observa el número de barcos que transitan, en realidad sigue por debajo del nivel previo a la guerra, pero en su mayoría hablan de buques de carga y otras embarcaciones“, señaló.

Vance indicó que la diferencia responde a que los buques petroleros retomaron la ruta con mayor rapidez que los portacontenedores, graneleros y otras embarcaciones comerciales.

"Al menos hasta ahora, lo que hemos visto es que el tráfico de petróleo ha alcanzado nuevamente su nivel previo a la guerra“, agregó.

Datos de Lloyd’s List (proveedor global de datos para el sector marítimo) muestran que unas 240 embarcaciones atravesaron el estrecho durante la última semana. Antes de la guerra, el paso registraba entre 130 y 150 cruces diarios.

"El estrecho está abierto en el sentido de que vemos salir más petróleo por el estrecho, y algunos días incluso más petróleo que antes de que comenzara la guerra“, afirmó Vance (REUTERS)
"El estrecho está abierto en el sentido de que vemos salir más petróleo por el estrecho, y algunos días incluso más petróleo que antes de que comenzara la guerra“, afirmó Vance (REUTERS)

Antes del conflicto, alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo crudo y derivados atravesaban el estrecho de Ormuz, volumen equivalente a cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo. El paso constituye la principal ruta de exportación para productores del Golfo como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Vance atribuyó la recuperación del flujo petrolero al memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, que permitió la reapertura del estrecho, el levantamiento temporal de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo iraní y el desbloqueo de los puertos del país.

El vicepresidente también sostuvo que la normalización del comercio energético ya comenzó a reflejarse en los mercados internacionales. "La economía petrolera mundial está empezando a recuperar el ritmo. Eso llevará algo de tiempo, pero ya se observa una caída importante de los precios“, afirmó.

(Con información de EFE)

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