Panamá

Una persona muere tras dispararse en la cabeza después de herir a su padre y a su abuelo en Panamá

La violencia intrafamiliar se mantiene como un tema de preocupación social y judicial, aunque con mucha ambivalencia

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Un hombre con una pistola (Freepik)
El supuesto agresor de sus familiares se quitó la vida al verse rodeado por las autoridades de policía. (Freepik)

Un disparo autoinfligido en la cabeza terminó con la vida de un sujeto que había herido con el arma de fuego a su padre y a su abuelo.

El hecho de violencia intrafamiliar se registró en el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, y los informes preliminares indican que cuando las autoridades acudieron al lugar de la tragedia el supuesto agresor tomó la fatal decisión.

Tanto el padre como el abuelo fueron atendidos por paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios, por lo que permanecen fuera de peligro.

La violencia intrafamiliar en Panamá se mantiene como un tema de preocupación social y judicial, aunque con mucha ambivalencia.

Recientemente, el Ministerio de la Mujer expresó su preocupación tras un fallo judicial en la provincia de Colón donde se absolvió a un hombre procesado por violencia doméstica. La ministra del ramo, Niurka Palacio, advirtió que este tipo de decisiones puede dejar en situación de desprotección a las víctimas y aumentar el riesgo de hechos de mayor gravedad.

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Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)
Denuncian que algunas decisiones judiciales pueden dejar a las víctimas en situación de desprotección. (Foto Difusión)

Sin embargo, las autoridades señalan que mantienen líneas de atención y exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar para prevenir nuevas agresiones y fortalecer la protección de las víctimas.

En otro caso de violencia, a dos hombres se les ordenó la medida cautelar de detención provisional al ser imputados por la Procuraduría General de la Nación como presuntos responsables de violencia doméstica, en perjuicio de sus exparejas sentimentales.

De acuerdo con el Ministerio Público, en las audiencias de control de garantías, la fiscalía acreditó la vinculación de ambos imputados con los hechos mediante la exposición de elementos de convicción.

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Tras escuchar a las partes, el Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional solicitada.

El primero de los hechos ocurrió en la avenida Estudiante, distrito de David, provincia de Chiriquí, cuando un ciudadano imputado fue aprehendido en flagrancia por unidades de la Policía Nacional que atendieron el llamado de auxilio de la víctima.

Cinta amarilla 'Escena del Crimen No Pase' en diagonal. Marcadores de evidencia numerados y círculos blancos delinean casquillos sobre asfalto oscuro.
La cinta amarilla demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa ocasión, la afectada fue golpeada en diferentes partes del cuerpo, y el agresor también golpeó a sus hijos menores de edad cuando estos intentaron intervenir.

Sobre el segundo caso se informó que se registró en Portachuelo, distrito de David, provincia de Chiriquí, cuando el hoy imputado golpeó en el rostro a la víctima, la amenazó de muerte y agredió a otros familiares que trataron de mediar en el conflicto.

En ambas causas, el fiscal sustentó los riesgos procesales y la alta vulnerabilidad de las víctimas, argumentos que permitieron al Tribunal de Garantías conceder la detención provisional por el término legal de la investigación.

Otro hecho de sangre se registró cuando un hombre fue asesinado a tiros cuando se encontraba dentro de un auto tipo camioneta Honda CRV, de color negro, mientras se transportaba por el sector de Villa Catalina en el corregimiento de Don Bosco.

De acuerdo con reportes preliminares reportados por el diario Critica, el vehículo quedó con múltiples impactos de bala, del lado del conductor, y terminó en la acera de la vía principal.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
Una mujer levanta una mano en un gesto de detención mientras la otra cubre su rostro, en un entorno de oscuridad que subraya la urgencia de acabar con la violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos relataron al medio de comunicación que, en un primer momento, pensaron que las detonaciones eran fuegos artificiales, aunque al salir de sus casas descubrieron una escena completamente distinta, dentro de la camioneta permanecía la víctima, sin signos vitales.

Las primeras versiones apuntan a que varias personas que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado a la víctima antes de abrir fuego y escapar del lugar.

Minutos después, la zona fue acordonada por las autoridades, mientras unidades iniciaban las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

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