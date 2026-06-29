Guatemala

La comisión de Economía del Congreso de Guatemala concluyó el análisis de 33 enmiendas a la ley portuaria

El trámite pasa ahora a una reunión con jefes de bloque y a una cita programada para el 15 de julio, antes de llevar el dictamen a la fase final de votación

Guardar
Google icon
Infografía que muestra el mapa de Guatemala con puertos y rutas, barcos, aviones, trenes, camiones, gráficos de eficiencia logística y profesionales del sector.
Infografía detallada de la Ley del Sistema Portuario Nacional de Guatemala, que ilustra las estrategias y beneficios para aumentar la competitividad logística mediante la optimización de rutas y modos de transporte en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala terminó este miércoles el análisis de 33 enmiendas a la iniciativa de ley del sistema portuario nacional, un paso previo a su discusión por artículos y redacción final en el pleno a finales de julio, donde la propuesta necesitará 107 votos por tratarse de una norma de orden constitucional.

El avance incluye una reunión prevista con los jefes de bloque para presentar los cambios y socializar el alcance del proyecto, a solicitud del presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, de acuerdo con información publicada en la web del organismo legislativo.

PUBLICIDAD

La comisión también fijó una nueva reunión para el 15 de julio, antes de emitir recomendaciones y resoluciones para su eventual conocimiento por el pleno.

La iniciativa unifica los expedientes 6527 y 6541 y busca aprobar la ley general del sistema portuario nacional. Su objetivo es garantizar puertos seguros y el cumplimiento de normas internacionales en una red considerada estratégica para el comercio exterior y la competitividad del país.

La mayoría de los cambios fueron de redacción y no alteraron el contenido central

La mesa técnica presidida por el diputado Jorge Ayala revisó aportes y observaciones de los distintos sectores involucrados para fortalecer el marco legal que regirá el funcionamiento, la administración y el desarrollo de los puertos.

PUBLICIDAD

Durante la discusión, los integrantes de la comisión conocieron cambios incorporados al dictamen que, en su mayoría, fueron ajustes de forma y redacción.

Ayala informó que las enmiendas ya fueron consensuadas y que serán presentadas a los diputados en las sesiones previstas para finales de julio. Según explicó, la propuesta fue trabajada con diputados y asesores para afinar el contenido antes de su debate en el hemiciclo.

Sala de reuniones con personas sentadas en una mesa, computadoras portátiles, micrófonos, botellas de agua, banderas y cámaras de video
La comisión de economía del Congreso de Guatemala cierra el análisis de enmiendas a la ley portuaria (Congreso de la República de Guatemala)

El legislador describió el criterio aplicado para ese proceso con estas palabras: “Nosotros como Comisión de Economía tenemos una instrucción por parte de la presidencia, que siguiendo el mismo procedimiento que se dio para la Ley de Lavado, las enmiendas que conoce el pleno son aquellas que previamente hayan sido discutidas y validadas por la Comisión de Economía”.

Uno de los principales bloques de cambios se concentra en el funcionamiento de los puertos públicos, entre ellos Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. La propuesta busca mantener la continuidad de sus operaciones mientras incorpora nuevas modalidades de contratación, como las alianzas público-privadas y los contratos de administración portuaria.

Las enmiendas también plantean que los ingresos generados por esos nuevos contratos permanezcan como patrimonio de los puertos públicos. Ese punto forma parte de los ajustes discutidos por la comisión antes del paso al pleno.

El proyecto ya superó tres debates y espera la fase final en el hemiciclo

El recorrido legislativo de la iniciativa ya incluye varias etapas. El 26 de enero de este año, la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas emitió dictamen favorable con modificaciones a las iniciativas unificadas, y el 9 de febrero la Comisión de Economía y Comercio Exterior hizo lo mismo.

El pleno conoció el proyecto en primer debate el 17 de febrero y en segundo debate el 24 del mismo mes. El 7 de abril lo aprobó en tercer debate, tras lo cual se abrió un período para que la sala conociera y discutiera las distintas enmiendas presentadas, un proceso que, según la información del organismo legislativo, concluyó este miércoles 24 de junio.

Ayala sostuvo que el acercamiento con las bancadas permitirá resolver dudas y construir consensos antes de que la iniciativa sea sometida a consideración del pleno. La ley, según el planteamiento discutido en comisión, apunta a fortalecer el sistema portuario nacional y a contribuir al desarrollo económico del país.

En la misma jornada, la sala legislativa emitió dictamen favorable a la iniciativa 6745, que propone exonerar del Impuesto al Valor Agregado la porción de las primas correspondiente al componente de ahorro incluido en pólizas de seguros de vida. La propuesta busca incentivar el ahorro y ampliar el acceso a productos de protección financiera para las familias guatemaltecas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la República de GuatemalaLey del sistema portuario en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: El Seguro Social y la OIT firman un convenio para estudios actuariales de pensiones y salud

La alianza prevé análisis demográficos y de riesgo sobre los regímenes IVS y EMA, con apoyo especializado del organismo laboral internacional para respaldar políticas públicas y decisiones de largo plazo en Guatemala

Guatemala: El Seguro Social y la OIT firman un convenio para estudios actuariales de pensiones y salud

El Gobierno de Nicaragua admite a 116 extranjeros deportados desde Estados Unidos sin un convenio público

Los registros del Proyecto de Datos sobre Deportaciones indican que personas de 16 nacionalidades ingresaron entre enero de 2025 y junio de 2026, mediante autorizaciones definidas en reserva y caso por caso

El Gobierno de Nicaragua admite a 116 extranjeros deportados desde Estados Unidos sin un convenio público

El Salvador mantiene el despliegue de rescate y asistencia tras los terremotos en Venezuela

La operación salvadoreña, según Protección Civil, movilizó personal de ocho instituciones y llegó a la zona costera afectada por los sismos del 24 de junio, que dejaron 1,450 fallecidos

El Salvador mantiene el despliegue de rescate y asistencia tras los terremotos en Venezuela

Atender a un herido de tránsito en República Dominicana puede costarle al Estado hasta RD$2 millones (USD 33,500) por paciente

Los hospitales traumatológicos explican que las cirugías complejas, los materiales para reconstruir huesos y las largas internaciones disparan la factura pública, mientras una parte de los sobrevivientes arrastra secuelas permanentes

Atender a un herido de tránsito en República Dominicana puede costarle al Estado hasta RD$2 millones (USD 33,500) por paciente

Costa Rica: Redes criminales consolidan campamentos y caminos clandestinos en Crucitas impactando la salud y el medioambiente

La extracción de oro deja de ser de subsistencia y suma financistas, proveedores y compradores, con participación de migrantes irregulares y una cadena que cruza hacia Nicaragua, mientras la vigilancia permanente no logra contener la escala y las redes criminales siguen creciendo

Costa Rica: Redes criminales consolidan campamentos y caminos clandestinos en Crucitas impactando la salud y el medioambiente

TECNO

El manual esencial para entender y sacar partido a cada conector de tu televisor moderno

El manual esencial para entender y sacar partido a cada conector de tu televisor moderno

Partidos hoy Mundial 2026: por qué no ver Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay en Tarjeta roja y Roja directa

Por qué la alerta de sismos de Google no sirve en iPhone: qué alternativas existen

WhatsApp se renueva 100% ya no debes dar tu número personal ahora solo tu nombre y es exclusivo

La advertencia de los fundadores de Anthropic sobre el futuro de la IA: “Enamorarse de estos sistemas es una mala idea”

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Lionel Richie habló sobre el estado de salud del cantante tras la emergencia médica que paralizó su gira

La exesposa de Lionel Richie habló sobre el estado de salud del cantante tras la emergencia médica que paralizó su gira

“Las películas sobre el cáncer hablan demasiado del final y muy poco de la vida”, afirmó Angelina Jolie

Dua Lipa inaugura en Oporto una biblioteca de libros prohibidos con 100 títulos para debatirlo todo

“No cumplió nuestras expectativas”: DC Studios admitió el flojo arranque de ‘Supergirl’ en taquilla

Emma D’Arcy reflexiona sobre la brutal escena que protagonizó en el más reciente episodio de ‘House of the Dragon’: “Fue bastante sombrío”

MUNDO

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Plaga de peces globo en Creta: pescadores exigen subsidios y científicos buscan neutralizar la toxina

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

Ataques de Putin en Ucrania dejaron siete muertos en medio de severa escasez de combustible en Rusia