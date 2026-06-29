La exesposa de Lionel Richie habló sobre el estado de salud del cantante tras la emergencia médica que paralizó su gira

El cantante interrumpió su show en el Grand Casino Arena de Saint Paul durante la gira "Sing A Song All Night Long" con Earth, Wind & Fire (Leon Neal/Pool via REUTERS)

Brenda Harvey, exmujer de Lionel Richie, salió a calmar la preocupación pública tras el episodio médico que obligó al cantante de 77 años a dejar el escenario del Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota, el pasado miércoles.

“Agradezco a todos por su preocupación. Lionel está bien y volverá al escenario”, escribió Harvey en su cuenta de X.

El incidente ocurrió durante la primera función de la gira Sing A Song All Night Long, que Richie realiza junto a Earth, Wind & Fire.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Minnesota Star Tribune, el cantante interrumpió su actuación en medio de Dancing on the Ceiling, se sentó en el borde de una plataforma del escenario y reconoció ante el público su estado: “Cuando te sientes mareado, siéntate”.

El diario recogió también una versión más directa de la frase: “Cuando estás mareado, siéntate en tu cul*”.

Brenda Harvey afirmó que Lionel Richie está bien y que volverá al escenario tras el episodio médico en Minnesota (X)

Tras ese momento, Richie se trasladó al piano y ofreció una versión sentada de “Three Times a Lady” antes de retirarse.

El público aguardó cerca de 40 minutos sin información oficial. Fue el saxofonista Dino Soldo quien finalmente salió al escenario para comunicar que el artista “no se sentía bien” y que el espectáculo no podría continuar, según consignó el Star Tribune.

PUBLICIDAD

El concierto, con una duración prevista de aproximadamente 90 minutos, se extendió apenas 55.

Fuentes cercanas al cantante confirmaron al Daily Mail que paramédicos lo atendieron en el backstage y que fue trasladado en ambulancia a un hospital como medida de precaución.

PUBLICIDAD

John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, señaló al citado medio que Richie no había mostrado señales de malestar antes de subir al escenario, y que el propio cantante le explicó después que se había sentido “un poco deshidratado”, aunque aclaró desconocer con certeza su estado de salud.

Dino Soldo informó al público que Richie no se sentía bien y que el concierto no podía continuar tras 55 minutos de show (Captura de video)

El United Center de Chicago difundió un comunicado en nombre del artista con la confirmación del aplazamiento de sus dos próximas fechas: el viernes 26 de junio en Chicago y el sábado 27 en Columbus, Ohio.

PUBLICIDAD

“Siguiendo las recomendaciones de los médicos de descansar y recuperarse por completo, Lionel Richie ha pospuesto sus dos próximos conciertos”, indicó el texto. “A Lionel le parte el corazón tener que posponer estos dos conciertos y está deseando volver a actuar para sus fans. Las nuevas fechas se anunciarán en breve”.

Según el comunicado, Richie y Earth, Wind & Fire prevén retomar la gira el martes 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania.

Fuentes próximas al artista describieron al Daily Mail a alguien más preocupado por sus seguidores que por su propia salud.

“La familia, los amigos e incluso sus compañeros de banda están preocupados por la salud de Lionel, pero nadie está dispuesto a decirle que frene”, señaló una de esas fuentes. “Todos quieren que se recupere y que haga lo que ama”.

PUBLICIDAD

El United Center confirmó que Lionel Richie pospuso sus conciertos de Chicago y Columbus por recomendación médica de descanso y recuperación (REUTERS/Mario Anzuoni)

El mismo entorno añadió que Richie ya tiene la mente puesta en retomar los conciertos.

“La música no es solo su trabajo; es lo que lo mantiene en pie. No es alguien que se quede quieto, y la jubilación nunca ha formado parte de la conversación a menos que su salud no le deje otra opción”, indicó la fuente al Daily Mail.

PUBLICIDAD

Y agregó: “En este momento, Lionel está más disgustado por el hecho de que los fans no recibieron el espectáculo completo que pagaron que por él mismo y su salud”.

La gira Sing A Song All Night Long incluye paradas en Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles, con cierre previsto el 14 de agosto en Austin, Texas.

PUBLICIDAD