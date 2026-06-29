Medio Ambiente

Plaga de peces globo en Creta: pescadores exigen subsidios y científicos buscan neutralizar la toxina

La proliferación del Lagocephalus sceleratus daña redes, impacta la economía local y obliga a la comunidad científica y pesquera a pedir medidas urgentes para evitar consecuencias fatales

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La proliferación del Lagocephalus sceleratus se expande por la isla griega, deteriora la captura costera y la biodiversidad
La proliferación del Lagocephalus sceleratus se expande por la isla griega, deteriora la captura costera y la biodiversidad

Una plaga de peces globo mantiene en vilo la pesca profesional en las costas de Creta, donde tanto los trabajadores del mar como los especialistas consideran el avance de esta especie invasora como uno de los desafíos ambientales más serios de las últimas décadas. De acuerdo con testimonios recogidos por la agencia de noticias Euronews, los pescadores de la isla griega atraviesan una situación crítica ante la proliferación del pez globo, también identificado como Lagocephalus sceleratus, que ingresó al Mediterráneo a través del canal de Suez y actualmente domina extensas zonas de la región.

La presencia de esta especie en aguas griegas se registró por primera vez en 2005. A partir de ese momento, su expansión no tuvo freno y en solo dos décadas se extendió por todo el país. El portal de noticias internacional precisa que los pescadores de Creta y otras áreas del Mediterráneo oriental, como Chipre, advirtieron alteraciones graves tanto en la actividad pesquera como en la biodiversidad marina debido al avance de este pez.

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“Se comió los peces y cortó el cabo. Los aparejos no sirven para nada. Tras solo cinco días de uso tendré que tirarlos y comprar redes nuevas”, contó Alexis Charalambakis, uno de los afectados. La agresividad de este pez venenoso, su dieta omnívora y sus mandíbulas potentes provocaron pérdidas económicas y daños materiales constantes.

Un riesgo para el ecosistema y la economía local

Un hombre sostiene un pez rosado con escamas parcialmente arrancadas y parte de su carne expuesta, sobre la superficie de agua verde
Las asociaciones del sector piden un plan público que financie la captura y extracción masiva de la especie invasora (Captura de video)

En los últimos años, la llegada de especies exóticas a través del canal de Suez generó preocupación en toda la cuenca mediterránea. “El mar se ha llenado de peces león, peces globo y peces corneta, todos son especies exóticas. Del canal de Suez no ha llegado ni un solo pez bueno, solo problemas”, apuntó Lambris Atsarakis, uno de los pescadores en declaraciones con Euronews.

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La ausencia de depredadores naturales y la resistencia del pez globo complican aún más la situación. “Come cualquier cosa que encuentre a su paso y no parece estar amenazado por nada”, explicó otros de los pescadores. La expansión de esta especie concidió con una disminución abrupta de las poblaciones de peces comerciales, lo que llevó al sector pesquero a pedir la intervención urgente del Estado.

Las organizaciones de pescadores reclaman la creación de un programa de subvenciones para financiar la captura y retirada masiva del pez globo, con el objetivo de mitigar las pérdidas económicas y proteger la biodiversidad. De acuerdo con la bióloga marina Nota Peristeraki, del Centro Helénico de Investigaciones Marinas (ELKETHE), indicó que “nuestros estudios muestran que la especie Lagocephalus sceleratus afecta de forma significativa a los pescadores, especialmente a quienes se dedican a la pesca costera”.

Toxina mortal y desafíos científicos

Hombre descalzo sentado en una embarcación azul. Repara redes de pesca amarillas. Fondo con agua, muelle de rocas y barcos
Los especialistas advierten que la tetrodotoxina presente en los órganos del animal puede provocar parálisis respiratoria e insuficiencia cardíaca (Captura de video)

El avance del pez globo no solo genera un problema económico, sino que representa una amenaza para la salud pública. Científicos consultados por la agencia de noticias, advirtieron que la toxina presente en los órganos de este animal —la tetrodotoxina— puede causar insuficiencia cardíaca y parálisis respiratoria en humanos. “Su ingestión puede ser mortal. Se requiere una especial precaución en su manipulación y consumo”, dijo la bióloga marina, Thekla Anastasiou. del Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) en Grecia.

La investigación sobre la especie se concentra ahora en dos frentes: por un lado, entender cómo contener su expansión y reducir su impacto ecológico; por otro, buscar métodos para neutralizar la toxina y aprovechar la biomasa de estos animales de manera segura. El químico investigador del (HCMR) Manolis Mandalakis explicó que ya existen estudios orientados a eliminar la tetrodotoxina, lo que permitiría usar estos peces en la producción de fertilizantes y compost.

Mientras tanto, el sector pesquero insiste en que la situación requiere respuestas urgentes y coordinadas. “Las pérdidas económicas y ecológicas aumentan cada año, y necesitamos apoyo estatal para evitar que esta crisis se agrave”, concluyeron los representantes del gremio.

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