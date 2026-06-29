“No cumplió nuestras expectativas”: DC Studios admitió el flojo arranque de ‘Supergirl’ en taquilla

"Supergirl" debutó con 38 millones de dólares en América del Norte, por debajo de las proyecciones iniciales de taquilla para DC Studios (Warner Bros.)

Peter Safran salió a defender a DC Studios tras el debut de Supergirl, que recaudó apenas 38 millones de dólares en América del Norte durante su fin de semana de apertura, muy por debajo de las proyecciones iniciales de entre 50 y 55 millones.

La película, con un presupuesto de producción de 170 millones de dólares —sin contar los gastos de mercadeo—, sumó 30 millones adicionales en 77 mercados internacionales, para un total global de 68 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Una fuente cercana al filme, citada por Variety, situó el punto de equilibrio en torno a los 300 millones de dólares a nivel mundial.

“Si bien Supergirl no cumplió con nuestras expectativas de taquilla, es solo un componente de una estrategia más amplia y a largo plazo en DC Studios en la que seguimos confiando", afirmó Safran, copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, en declaraciones telefónicas recogidas por el New York Times.

PUBLICIDAD

El filme también obtuvo una calificación negativa en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, y el público le otorgó una nota de B-menos en las encuestas de salida de CinemaScore.

Peter Safran defendió a DC Studios y sostuvo que el desempeño de la película forma parte de una estrategia más amplia y de largo plazo (Warner Bros.)

Supergirl fue dirigida por Craig Gillespie —conocido por I, Tonya y Cruella—, con un guion de Ana Nogueira, quien trabajó en The Vampire Diaries.

PUBLICIDAD

Milly Alcock encarna a Kara Zor-El, la prima del Hombre de Acero, en una historia que la lleva a través del cosmos junto a una joven alienígena y su perro Krypto.

El perfil del público de apertura también preocupó al estudio: el 59% de los espectadores iniciales fueron hombres, lo que indica que el filme no logró atraer a un público más allá de los seguidores habituales del género.

PUBLICIDAD

Variety apuntó que esa falta de alcance en la audiencia, unida a una recepción polarizante, podría limitar la permanencia del título en cartelera.

Antes del estreno, el filme enfrentó una campaña de críticas en línea dirigida contra la elección de Alcock y su imagen.

"Superman", protagonizada por David Corenswet, recaudó 618 millones de dólares en todo el mundo y estableció el listón que "Supergirl", con Milly Alcock, no pudo alcanzar (Warner Bros.)

Ejecutivos de Warner Bros. reconocieron ante el diario estadounidense que les sorprendió tanto la intensidad de ese rechazo como su alcance, pues consideraban que la cultura había superado ese tipo de ofensivas.

PUBLICIDAD

Analistas de taquilla señalaron que las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres han encontrado resistencia de manera uniforme en los últimos cinco años.

“Las audiencias le dieron la espalda a las superheroínas durante la pandemia, y Supergirl estrena en el mismo ambiente frío", dijo David A. Gross, consultor de cine que publica un boletín sobre datos de taquilla, en declaraciones recogidas por el New York Times.

PUBLICIDAD

Entre los antecedentes citados figuran Madame Web, con 15 millones de dólares en su fin de semana de apertura en 2024, y The Marvels, que debutó con 46 millones en 2023.

Supergirl llega un año después del relanzamiento del universo DC con Superman, protagonizada por David Corenswet bajo la conducción de James Gunn y Safran. Aquella producción abrió con 125 millones de dólares y cerró su ciclo con 618 millones a nivel global.

PUBLICIDAD

El film recibió una calificación negativa en Rotten Tomatoes y una nota de B-menos del público en las encuestas de CinemaScore (Warner Bros.)

A pesar de una campaña de mercadeo que incluyó 80 socios promocionales, el largometraje no logró ofrecer a Warner Bros. la señal que el estudio más necesitaba: la confirmación de que DC Studios había encontrado un camino sostenible hacia el éxito teatral.

Con todo, analistas consultados por ese medio consideraron que el resultado de Supergirl tiene más probabilidades de ser un tropiezo aislado que un veredicto sobre la reforma más amplia de DC Studios.

PUBLICIDAD

Bajo la gestión de Gunn y Safran, el estudio cosechó éxitos en televisión: El Pingüino se convirtió en un hit de HBO en 2024, Creature Commandos obtuvo una renovación rápida ese mismo año, y el estudio tiene altas expectativas depositadas en Lanterns, que debuta en HBO en agosto.

La próxima producción cinematográfica del estudio es Clayface, prevista para octubre con un presupuesto estimado de 45 millones de dólares, seguida de Superman: Man of Tomorrow en 2027.