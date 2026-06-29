El Salvador mantiene el despliegue de rescate y asistencia tras los terremotos en Venezuela

El Salvador fue el primer país en llegar con un equipo de rescate a la zona costera de Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio. (Cortesía Secretaría de Prensa).

El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó que El Salvador fue el primer país en llegar con un equipo de rescate a la zona costera de Venezuela, tras el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpeó ese país el pasado 24 de junio, dejando 1,450 muertos. La instrucción del presidente Bukele, según Amaya, fue priorizar la salvación de vidas humanas. Explicó que hasta la fecha se han enviado seis aviones con 300 rescatistas y 150 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar las labores en terreno.

El contingente salvadoreño está integrado por personal de la Fuerza Armada, la Unidad Humanitaria de Rescate, la Dirección de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil, FOSALUD, Cruz Roja y Cruz Verde. En palabras de Amaya, el equipo nacional realizó los primeros rescates en las horas iniciales tras su llegada, trabajando en dos de las zonas más afectadas y coordinando posteriormente con equipos de otros países que se sumaron a la emergencia.

PUBLICIDAD

El funcionario destacó que el total de rescatistas internacionales presentes en Venezuela ya supera los 2,200.

Durante la entrevista en Diálogo, Amaya relató que la experiencia de El Salvador frente a desastres naturales marcó la diferencia para que la reacción fuera inmediata.

Recordó que, en 2001, Venezuela brindó ayuda a El Salvador tras los dos terremotos de ese año, y afirmó que la respuesta actual es también un acto de reciprocidad y solidaridad internacional, en el que la empatía y la memoria histórica guían la acción del país.

Organización, riesgos y resultados en la misión salvadoreña

Luis Amaya informó que El Salvador envió seis aviones, 300 rescatistas y 150 toneladas de ayuda humanitaria para atender la emergencia en Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Amaya detalló que el equipo salvadoreño opera bajo el modelo USAR (búsqueda y rescate urbano), que estructura la misión en cuatro componentes: mando, búsqueda y rescate, logística y atención médica.

PUBLICIDAD

Explicó que el mando define los lugares de intervención y los protocolos que todo el personal debe seguir. El componente de búsqueda y rescate se encarga de la labor directa en estructuras colapsadas, mientras que la logística asegura la autonomía operativa del grupo. El componente médico se ocupa de atender a personas lesionadas y garantizar la atención inmediata de los rescatados.

El funcionario remarcó que el contingente salvadoreño llevó consigo todos los insumos necesarios para operar de forma autosuficiente, sin requerir recursos locales. Entre los materiales enviados se incluyen alimentos, medicamentos y equipamiento médico. Amaya enfatizó que el principio básico de toda misión humanitaria internacional es “llegar a resolver problemas, no a causarlos”, por lo que la autosuficiencia es una prioridad.

PUBLICIDAD

Entre los riesgos enfrentados por los rescatistas, Amaya mencionó las réplicas, como la de 4.1 grados ocurrida este 29 de junio. Explicó que cada ingreso a edificios colapsados requiere apuntalamiento adecuado y conocimiento en patología estructural para minimizar peligros. Resaltó la importancia de la formación técnica y de la preparación psicológica, ya que los equipos deben estar listos para situaciones extremas, como rescatar sobrevivientes en condiciones críticas o trabajar en escenarios de alta mortalidad.

Luis Amaya advirtió que las réplicas, el apuntalamiento en edificios colapsados y la preparación psicológica son claves para la seguridad del rescate en Venezuela. (Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

El Salvador ha intervenido en el rescate de personas atrapadas bajo escombros, incluyendo el caso reciente de un joven de veintiún años, debido al trabajo conjunto con equipos internacionales. Amaya señaló que la misión salvadoreña opera bajo estrictos protocolos de seguridad y que sus miembros, además de sus funciones habituales, realizan entrenamientos y simulacros frecuentes para mantener el nivel técnico y operativo necesario para responder a emergencias de esta magnitud.

PUBLICIDAD

Amaya reconoció la labor de todos los integrantes del contingente y resaltó que su objetivo es cumplir con el deber de servir y salvar vidas. Subrayó que la cooperación internacional y la coordinación con otros países han sido fundamentales para avanzar en las tareas de rescate y asistencia a la población venezolana afectada por el desastre.