Panamá: El presidente José Raúl Mulino entrega 338 viviendas y 180 títulos en Chiriquí

José Raúl Mulino encabezó en Chiriquí la entrega de 338 viviendas y 180 títulos de propiedad como parte del programa nacional de soluciones habitacionales. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encabezó en la provincia de Chiriquí un acto oficial en el que se realizó la entrega de 338 viviendas y 180 títulos de propiedad a familias de esa región, como parte de un programa nacional de soluciones habitacionales.

Según informaron medios nacionales, esta jornada incluyó la participación de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quienes acompañaron al mandatario en el Museo del Ferrocarril Bugabeño, en la ciudad de La Concepción, distrito de Bugaba.

De acuerdo con lo reportado por medios nacionales, el evento benefició a hogares de los distritos de Bugaba, Boquerón, Renacimiento y de la comarca Ngäbe Buglé, donde se encuentran en desarrollo nuevas obras y un plan de cien puentes zarzo enfocado en mejorar la calidad de vida y la seguridad, especialmente para los estudiantes.

PUBLICIDAD

El presidente Mulino expresó durante la ceremonia: “El sueño de años de tener su casa propia se hace realidad con un mejor espacio para compartir con lo más importante que tenemos: la familia”, declaración presentada por Astrid Salazar en su cuenta de X.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) distribuyó los títulos de propiedad, dotando de seguridad jurídica a más de 750 personas que habitan y trabajan esos terrenos. El ministro Jované expuso que la inversión en estas soluciones habitacionales supera los nueve millones de balboas, dirigida principalmente a los sectores más vulnerables, según detalles del gobierno panameño.

PUBLICIDAD

El acto oficial en La Concepción, distrito de Bugaba, reunió a José Raúl Mulino, Maricel Cohen de Mulino y al ministro Jaime Jované. (Cortesía: Astrid Salazar)

Cada título representa, según la ANATI, la consolidación de un patrimonio familiar y habilita el acceso a oportunidades de financiamiento, al tiempo que fortalece la tranquilidad de los beneficiarios. La institución comunicó que está impulsando un proceso de modernización enfocado en la digitalización de trámites y la optimización de procesos, con el objetivo de ampliar la cobertura de seguridad jurídica a través de la regularización de derechos posesorios y la titulación de tierras.

Durante la jornada, acompañaron al mandatario la viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill Fábrega; el administrador de la ANATI, Andrés Pagés; y las gobernadoras Aixa Santamaría (Chiriquí) y Amarilis Cáceres Andrades (comarca Ngäbe Buglé). Antes del acto, el presidente recorrió el Museo de Bugaba y visitó los vagones del antiguo Ferrocarril de Puerto Armuelles.

PUBLICIDAD

La entrega de viviendas y títulos en Chiriquí se suma a miles de titulaciones otorgadas en todo el país, con el propósito de fortalecer el patrimonio familiar y contribuir al desarrollo ordenado de las comunidades panameñas, según puntualizó el presidente Mulino.

José Raúl Mulino afirmó que la entrega de viviendas en Panamá convierte en realidad el acceso a la casa propia para las familias beneficiarias. (Cortesía: Astrid Salazar)

En Chiriquí, la tramitación de títulos de vivienda y propiedad se canaliza principalmente por dos vías oficiales: la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) para terrenos baldíos o derechos posesorios, y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) para proyectos habitacionales o urbanísticos.

Para los predios sin título formal, la ANATI permite solicitar la titulación si el ocupante acredita una posesión real, pública, pacífica e ininterrumpida. Entre los requisitos se incluyen recibos de pago de impuestos, planos, declaraciones juradas de vecinos y fotografías, además de demostrar que el terreno no está en zonas protegidas, áreas costeras concesionadas o reservas indígenas; el estado del trámite puede consultarse en el portal Sistema de Gestión de Trámites de ANATI.

PUBLICIDAD

En el caso de viviendas de interés social, el MIVIOT realiza entregas y jornadas de soluciones habitacionales en la provincia, con viviendas construidas y títulos para hogares vulnerables. El proceso exige una evaluación socioeconómica en las oficinas regionales del MIVIOT en David (Chiriquí), y las convocatorias o el inicio del expediente se gestionan desde el portal oficial del ministerio.