Honduras

Hondureña enfrenta posible cadena perpetua en Texas por atropellar mortalmente a su pareja

Una hondureña de 41 años enfrenta cargos por homicidio y omisión de auxilio en Texas, luego de ser acusada de atropellar a su pareja durante una discusión ocurrida en Houston.

Guardar
Google icon
Las autoridades investigan el hecho ocurrido en Houston. (FOTO: Infobae)
Las autoridades investigan el hecho ocurrido en Houston. (FOTO: Infobae)

La hondureña Martha Alicia Oliva Padilla, de 41 años, enfrenta un proceso judicial en el estado de Texas tras ser acusada de provocar la muerte de su pareja, Luis Adrián Zepeda López, de 38 años, en un hecho ocurrido en la ciudad de Houston.

Las autoridades estadounidenses la señalan por los delitos de homicidio y omisión de auxilio, luego de que presuntamente atropellara al hombre y abandonara la escena sin brindarle asistencia.

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió la mañana del 18 de junio de 2026, alrededor de las 7:45 a. m., en el sector de 6300 Antoine Drive, una zona residencial ubicada al noroeste de Houston.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene que la pareja había sostenido una fuerte discusión minutos antes de los hechos.

Según el expediente judicial, Luis Adrián Zepeda se encontraba realizando trabajos mecánicos debajo del capó de una camioneta SUV Honda negra cuando ocurrió el incidente.

Las investigaciones señalan que Martha Alicia Oliva tomó el control del vehículo y aceleró, atropellando a la víctima.

Posteriormente, el hombre habría sido arrastrado aproximadamente dos cuadras antes de quedar tendido sobre la carretera.

La hondureña enfrenta cargos por homicidio en Texas. (FOTO: Diario Tiempo)
La hondureña enfrenta cargos por homicidio en Texas. (FOTO: Diario Tiempo)

<b>Dos menores presenciaron el hecho</b>

Uno de los elementos que más ha impactado a las autoridades es que dentro del vehículo viajaban los dos hijos de la pareja, de 4 y 9 años de edad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes policiales, los menores habrían presenciado el incidente.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la condición emocional de los niños ni sobre las medidas de protección adoptadas tras la tragedia.

Sin embargo, el caso ha generado conmoción entre la comunidad hispana de Houston debido a la presencia de los menores durante el suceso.

<b>Paramédicos confirmaron la muerte</b>

Ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia luego de observar a un hombre gravemente herido sobre la vía pública.

Elementos del Departamento de Bomberos de Houston y personal médico acudieron al lugar para brindar asistencia.

No obstante, los paramédicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de Luis Adrián Zepeda debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades iniciaron de inmediato la investigación para determinar las circunstancias del hecho y ubicar a la presunta responsable.

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima en la escena. (FOTO: Diario Tiempo)
Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima en la escena. (FOTO: Diario Tiempo)

<b>Fiscalía sostiene que el vehículo fue utilizado como arma</b>

Los fiscales del estado de Texas consideran que la camioneta fue utilizada como un arma mortal, uno de los elementos que podría agravar la situación judicial de la hondureña.

Además del cargo de homicidio, el expediente incluye el delito de omisión de auxilio, debido a que presuntamente abandonó el lugar sin intentar asistir a la víctima.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las evidencias recopiladas hasta el momento apuntan a una actuación intencional o consciente durante el incidente.

La acusada permanece detenida con una fianza de 275 mil dólares.(FOTO: Diario Tiempo)
La acusada permanece detenida con una fianza de 275 mil dólares.(FOTO: Diario Tiempo)

<b>Orden de deportación pendiente</b>

Las autoridades migratorias también confirmaron que Martha Alicia Oliva Padilla mantenía una orden de deportación pendiente al momento de su arresto.

Actualmente permanece detenida en Texas con una fianza fijada en 275 mil dólares.

En caso de ser declarada culpable por el delito de homicidio, la hondureña podría enfrentar una condena de cadena perpetua, mientras que el cargo por abandonar la escena del hecho podría sumar hasta 20 años adicionales de prisión.

El caso continúa bajo investigación mientras avanzan las audiencias judiciales y las autoridades determinan las responsabilidades penales correspondientes.

Temas Relacionados

TexasHondureñaMartha Alicia Oliva PadillaHouston

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La justicia salvadoreña condena a 173 pandilleros de la MS-13 y la 18 con penas de hasta 45 años de prisión

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador cerró dos expedientes en paralelo. Aparecen una clica, una “cancha” y mandos señalados. Las cifras y los castigos marcan un giro judicial.

La justicia salvadoreña condena a 173 pandilleros de la MS-13 y la 18 con penas de hasta 45 años de prisión

Ministerios de Ambiente y de Agricultura de Costa Rica intensifican charlas sobre el Fenómeno de El Niño en zonas vulnerables

Autoridades enfocan esfuerzos en la capacitación de productores y comunidades ante la amenaza climática

Ministerios de Ambiente y de Agricultura de Costa Rica intensifican charlas sobre el Fenómeno de El Niño en zonas vulnerables

En Fotos: Rescatistas salvadoreños en Venezuela ya trabajan en labores de auxilio tras potentes terremotos

Este 26 de junio llegó el tercer contingente de rescatistas salvadoreños acompañado de insumos para apoyar la situación vulnerable de distintas provincias de Venezuela tras los terremotos que impactaron el país.

En Fotos: Rescatistas salvadoreños en Venezuela ya trabajan en labores de auxilio tras potentes terremotos

Muere dominicana en los terremotos de Venezuela, según autoridades

Una mujer originaria de San Cristóbal perdió la vida tras los fuertes sismos que golpearon Venezuela, mientras el Gobierno dominicano gestiona la repatriación de ciudadanos

Muere dominicana en los terremotos de Venezuela, según autoridades

Presidente de Honduras se solidariza con familias afectadas por derrumbe que cobró la vida de tres personas en el Anillo Periférico

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las tres personas que fallecieron tras el derrumbe registrado en el Anillo Periférico de Tegucigalpa

Presidente de Honduras se solidariza con familias afectadas por derrumbe que cobró la vida de tres personas en el Anillo Periférico

TECNO

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

Qué canciones tienen Las guerreras K-pop, cómo se llaman y más consultas en Google

Por qué no funciona Pirlo TV y qué opciones seguras existen para ver partidos del Mundial 2026

¿La inteligencia artificial puede deducir la personalidad de los usuarios a partir de sus conversaciones? Qué dice un reciente estudio

ENTRETENIMIENTO

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

MUNDO

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk