Hondureña enfrenta posible cadena perpetua en Texas por atropellar mortalmente a su pareja

Las autoridades investigan el hecho ocurrido en Houston. (FOTO: Infobae)

La hondureña Martha Alicia Oliva Padilla, de 41 años, enfrenta un proceso judicial en el estado de Texas tras ser acusada de provocar la muerte de su pareja, Luis Adrián Zepeda López, de 38 años, en un hecho ocurrido en la ciudad de Houston.

Las autoridades estadounidenses la señalan por los delitos de homicidio y omisión de auxilio, luego de que presuntamente atropellara al hombre y abandonara la escena sin brindarle asistencia.

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió la mañana del 18 de junio de 2026, alrededor de las 7:45 a. m., en el sector de 6300 Antoine Drive, una zona residencial ubicada al noroeste de Houston.

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La Fiscalía sostiene que la pareja había sostenido una fuerte discusión minutos antes de los hechos.

Según el expediente judicial, Luis Adrián Zepeda se encontraba realizando trabajos mecánicos debajo del capó de una camioneta SUV Honda negra cuando ocurrió el incidente.

Las investigaciones señalan que Martha Alicia Oliva tomó el control del vehículo y aceleró, atropellando a la víctima.

Posteriormente, el hombre habría sido arrastrado aproximadamente dos cuadras antes de quedar tendido sobre la carretera.

La hondureña enfrenta cargos por homicidio en Texas. (FOTO: Diario Tiempo)

<b>Dos menores presenciaron el hecho</b>

Uno de los elementos que más ha impactado a las autoridades es que dentro del vehículo viajaban los dos hijos de la pareja, de 4 y 9 años de edad.

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De acuerdo con los reportes policiales, los menores habrían presenciado el incidente.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la condición emocional de los niños ni sobre las medidas de protección adoptadas tras la tragedia.

Sin embargo, el caso ha generado conmoción entre la comunidad hispana de Houston debido a la presencia de los menores durante el suceso.

<b>Paramédicos confirmaron la muerte</b>

Ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia luego de observar a un hombre gravemente herido sobre la vía pública.

Elementos del Departamento de Bomberos de Houston y personal médico acudieron al lugar para brindar asistencia.

No obstante, los paramédicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de Luis Adrián Zepeda debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades iniciaron de inmediato la investigación para determinar las circunstancias del hecho y ubicar a la presunta responsable.

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctima en la escena. (FOTO: Diario Tiempo)

<b>Fiscalía sostiene que el vehículo fue utilizado como arma</b>

Los fiscales del estado de Texas consideran que la camioneta fue utilizada como un arma mortal, uno de los elementos que podría agravar la situación judicial de la hondureña.

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Además del cargo de homicidio, el expediente incluye el delito de omisión de auxilio, debido a que presuntamente abandonó el lugar sin intentar asistir a la víctima.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las evidencias recopiladas hasta el momento apuntan a una actuación intencional o consciente durante el incidente.

La acusada permanece detenida con una fianza de 275 mil dólares.(FOTO: Diario Tiempo)

<b>Orden de deportación pendiente</b>

Las autoridades migratorias también confirmaron que Martha Alicia Oliva Padilla mantenía una orden de deportación pendiente al momento de su arresto.

Actualmente permanece detenida en Texas con una fianza fijada en 275 mil dólares.

En caso de ser declarada culpable por el delito de homicidio, la hondureña podría enfrentar una condena de cadena perpetua, mientras que el cargo por abandonar la escena del hecho podría sumar hasta 20 años adicionales de prisión.

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El caso continúa bajo investigación mientras avanzan las audiencias judiciales y las autoridades determinan las responsabilidades penales correspondientes.