Detenidos en Chile otros dos miembros de una banda que dio muerte a un menor de 12 años

La muerte de Alejandro Águila, hincha de Colo Colo y de la selección argentina de fútbol, pues su padre es de esa nacionalidad, tiene conmocionado al país.

Carabineros de Chile detuvo esta madrugada en la comuna santiaguina de San Bernardo a los dos últimos miembros de la banda acusada del brutal crimen del menor de 12 años, Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida el martes en esa misma comuna, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Uno tiene 23 años y el otro 18, y ambos serán formalizados esta jornada por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, al igual que los cuatro primeros apresados que el miércoles quedaron tras las rejas, dos en prisión preventiva y dos en internación provisoria en un centro de reinserción juvenil, por tratarse de menores de edad.

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El trágico hecho ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando un grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos seis sujetos en un auto robado, quienes los amenazaron con cuchillos.

Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

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Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a un costado del camino.

Dos miembros de la banda son menores de edad.

“Despecio absoluto por la vida”

Este miércoles, tras la audiencia de formalización de los primeros cuatro detenidos en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la fiscal regional (s) Occidente, Paulina Díaz, valoró la decisión de dejar en prisión preventiva e internación provisoria a los cuatro primeros formalizados, puesto que varios videos en poder de la Fiscalía dan cuenta de que los asaltantes se percataron de que Alejandro Águila era arrastrado por el pavimento durante al menos tres kilómetros, pero no hicieron nada para evitarlo.

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“Por lo tanto, obviamente se sostiene el dolo común que existe en la totalidad de los imputados y en base a eso el tribunal finalmente decide que se da lugar a las cautelares solicitadas”, señaló.

En tanto, Leonardo Tapia, fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, afirmó en la audiencia que “todos (los miembros de la banda) advierten y observan cómo el niño iba en esa condición. Todos observan y no evitan dichos resultados…Pese a los gritos, porque las declaraciones que existen, tanto de la tía como del padre de este niño, indicaban que corrían detrás del vehículo, le gritaban que el niño iba siendo arrastrado. De todas formas, los imputados, haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida, con un desprecio absoluto con los menores de edad, un desprecio absoluto con la sociedad, cometen este delito”.

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Así las cosas, la fiscalía ya adelantó que pedirán las penas máximas para la banda, a saber, presidio perpetuo calificado para los adultos y 10 años para los menores de edad, según dicta la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mientras que el plazo de investigación se fijó en 120 días.