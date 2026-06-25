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Ministro chileno por parentesco de su esposa con conductor detenido por manejar a 264 km/h: “No tengo cercanía”

El heredero de la familia Izquierdo-Menéndez, a quien ni siquiera le quitaron la licencia, es primo de la esposa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y los cuestionamientos no se hicieron esperar

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Ministro chileno por parentesco de su esposa con conductor detenido por manejar a 264 km/h: “No tengo cercanía”
El ministro Arrau condenó "categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado".

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió al paso de los cuestionamientos luego de que el medio Fastcheck revelara que su esposa, Luz María Izquierdo Irarrázaval, es prima hermana del temerario conductor que fue detenido por manejar a 264 km/h por la Costanera Norte en la comuna santiaguina de Vitacura, el barrio alto capitalino.

La noticia causó indignación en redes sociales pues la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera Salinas, ni siquiera le quitó la licencia al acusado de 38 años -quien es heredero de la familia Izquierdo-Menéndez, ligada a un poderoso grupo empresarial-, pese a que en 2009 fue condenado por conducir en estado de ebriedad y tiene antecedentes por la ley de drogas.

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El individuo, de iniciales P.J.I.R y cuya identidad no es posible revelar por orden de la magistrada, fue formalizado por el delito de conducción temeraria de un BMW modelo M2, y aunque el Ministerio Público pidió su arresto domiciliario total, la jueza Ximena Rivera ordenó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, es decir, quedó en libertad.

Polémica en Chile por conductor detenido por manejar a 264 km/h que fue dejado en libertad
A pesar que el individuo tiene antecedentes previos por drogas y manejo en estado de ebriedad, la jueza no le quitó la licencia.

Tal como señaló en su cuenta de X el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, “no tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h. No es menor de edad ni perjudica la investigación. Es información que tiene relevancia pública. Puro privilegio”.

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“Prohibió informar el nombre, generando una mayor indignación ciudadana. En los matinales muestran a los conductores infractores con total libertad. Brillante medida de la jueza”, sostuvo irónicamente otro usuario de la misma red social.

Indignación en Chile por un conductor detenido por manejar a 264 km/h que fue dejado en libertad
La decisión de la jueza Ximena Rivera Salinas fue ampliamente criticada en redes sociales.

“No tengo cercanía”

Así las cosas, y una vez revelado el lazo consanguíneo con su esposa, el ministro Arrau señaló mediante una publicación en su cuenta de X que “al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía“.

“Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quién pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos“, remató.

Polémica en Chile por conductor detenido por manejar a 264 km/h que fue dejado en libertad
La prueba del delito.

Caso previo

El caso trajo a colación otro ocurrido en mayo recién pasado, cuando un conductor fue detenido manejando a más de 261 kms/hr un Lamborghini Spyder, también en la comuna de Vitacura, el que contaba con 38 infracciones graves por exceso de velocidad, quien tampoco quedó en prisión preventiva pero sí se le quitó la licencia.

De acuerdo a la ley, quienes sean formalizados por el delito de conducción temeraria arriesgan la pérdida definitiva de su licencia de conducir -en caso de ser reincidentes-, penas de hasta 3 años y un día cárcel y una onerosa multa.

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