El Salvador: Fuertes vientos derriban valla publicitaria y lesionan a conductor

Los fuertes vientos causados por las lluvias provocaron la caída de una valla publicitaria en la carretera Panamericana. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

Una fuerte lluvia registrada este viernes en El Salvador ocasionó severos daños, entre ellos congestión vehicular, calles inundadas y la caída de vallas publicitarias debido a los intensos vientos. El fenómeno meteorológico afectó principalmente el Área Metropolitana de San Salvador, provocando complicaciones en la movilidad y riesgos para conductores y transeúntes.

Por un lado, en San Martín, sobre el kilómetro 17 ½ de la carretera Panamericana, una valla publicitaria colapsó y cayó sobre un vehículo en circulación. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital.

“Orientamos el paso vehicular sobre el km 17 ½ de la carretera Panamericana, en San Martín, San Salvador Este, con sentido hacia el oriente del país. En la zona, una valla publicitaria colapsó debido a los fuertes vientos y cayó sobre un vehículo”, detalló la institución en sus canales oficiales.

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Socorristas de Cruz Verde San Martin brindaron asistencia a un masculino lesionado, fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial.

Una valla publicitaria cayó sobre un vehículo en circulación en la carretera Panamericana, en San Martín, y el conductor sufrió lesiones. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El Viceministerio de Transporte (VMT) añadió que “nuestro equipo de grúas brinda apoyo en la movilización de valla publicitaria que cayó sobre vehículo en carretera Panamericana este, en el sector del desvío a San Martín. Nuestros equipos ya realizan las labores para retirar la estructura y restablecer el paso de forma segura. Si circulas por la zona, conduce con precaución”.

Por su parte, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaron que atendieron la caída de la valla a causa de los fuertes vientos asociados a las lluvias. Las autoridades informaron que utilizan maquinaria y una grúa para retirar la estructura, con el objetivo de restablecer el tránsito en ambos carriles lo más pronto posible.

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Además, recomendaron a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones de los equipos presentes en la zona, según comunicó el Ministerio de Obras Públicas en su cuenta oficial de X

Atienden caída de una valla publicitaria en el paso a desnivel de Apopa

Por otro lado, en el sector del paso a desnivel de Apopa, se reportó la caída de otra valla publicitaria. El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) confirmó que sus equipos atendieron la emergencia y trabajaron para remover los escombros y restablecer el flujo vehicular en la zona afectada.

Autoridades desplegaron equipos en el paso a desnivel de Apopa tras la caída de otra valla publicitaria (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

“También atendemos la caída de una valla publicitaria en el paso a desnivel de Apopa”, informó el FOVIAL a través de sus canales oficiales.

Las autoridades de El Salvador exhortaron a la población a extremar precauciones, ya que las lluvias intensas generan condiciones de riesgo, como inundaciones, caída de árboles y desprendimiento de estructuras.

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El colapso de vallas publicitarias durante tormentas representa un riesgo para la seguridad vial y la integridad de los conductores, por lo que las instituciones responsables recordaron la importancia de revisar periódicamente el estado de estas estructuras. Las labores de limpieza y restablecimiento de la movilidad permanecen activas en los puntos afectados bajo supervisión de equipos de emergencia.

Según, el Ministerio de Medio Ambiente (Marn) las lluvias con actividad eléctrica en sectores de los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador.