Guatemaltecos aceptaron su extradición a Estados Unidos por diversos delitos

Dos guatemalteco a su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por diversos cargos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas, dos guatemaltecos aceptaron su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos graves ante la justicia de ese país. Con estos dos casos, reportados por medios locales como Soy502, ya suman tres las personas que en este año han accedido a ser trasladadas al extranjero para responder por los delitos que se les imputan.

Según el citado medio, Brian Verbena M. compareció ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal en la Ciudad de Guatemala, donde aceptó los cargos y la solicitud de extradición. El juez Saúl Álvarez presidió la audiencia en la que se formalizó la decisión. El ciudadano guatemalteco es requerido por la justicia de California, donde se le acusa de secuestro, violación y otros delitos sexuales cometidos presuntamente contra una menor de edad.

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La captura de Brian se produjo el 9 de febrero en una operación coordinada por el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT). El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la 3a. calle 9-35, zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, en cumplimiento de una orden internacional. Las autoridades actuaron en respuesta a una solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno estadounidense, una medida que refleja el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre ambos países en materia de justicia penal.

“La captura se hizo efectiva por su posible participación en los delitos de secuestro, violación y otros delitos sexuales contra un menor”, destacó en su momento el Ministerio Público (MP).

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La justicia de California reclamó a Brian Verbena M. por secuestro, violación y otros delitos sexuales presuntamente cometidos contra una menor. (Cortesía: Ministerio Público de Guatemala)

Otro guatemalteco acepta extradición a EE. UU.

En otro caso, Eddy Waldemar P. también compareció ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal y aceptó su extradición. La detención ocurrió el 20 de mayo sobre una carretera de Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez. Durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares y una camioneta, acciones que según Soy502 formaron parte de los procedimientos de investigación y aseguramiento de bienes asociados.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), a Eddy Waldemar P. se le acusa formalmente del delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. Según el reporte de las autoridades policiales, las investigaciones señalan que el sindicado operaba con la intención expresa y teniendo causa razonable de que dicha sustancia ilícita sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.

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Eddy Waldemar P. aceptó su extradición a Estados Unidos por una acusación de conspirar para fabricar y distribuir cocaína. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Asimismo, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC detalló que el sujeto enfrenta cargos directos por fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína bajo las mismas circunstancias agravantes. La institución policial reiteró su compromiso en el combate al narcotráfico transnacional, destacando que el detenido sabía plenamente que el cargamento tenía como destino final el territorio estadounidense, violando las leyes federales de ese país.

Las autoridades señalan que lideraba una organización criminal con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez, regiones guatemaltecas vinculadas al tráfico internacional de drogas.

El expediente judicial también revela que Eddy Waldemar P. registra antecedentes penales en Guatemala, incluyendo un caso por hurto en 2023.

Ambos imputados dieron su consentimiento formal, lo que habilita a las autoridades guatemaltecas a proceder con los trámites legales ante los organismos internacionales competentes.