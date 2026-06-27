Guatemala

Guatemaltecos aceptaron su extradición a Estados Unidos por diversos delitos

El traslado voluntario fue avalado en dos expedientes separados, uno por abusos contra una niña en California y otro por una presunta red de cocaína

Guardar
Google icon
Primer plano de las manos de un hombre esposado, entrelazadas sobre una mesa de madera. Se observa una de las esposas metálicas en la muñeca derecha.
Dos guatemalteco a su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por diversos cargos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas, dos guatemaltecos aceptaron su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos graves ante la justicia de ese país. Con estos dos casos, reportados por medios locales como Soy502, ya suman tres las personas que en este año han accedido a ser trasladadas al extranjero para responder por los delitos que se les imputan.

Según el citado medio, Brian Verbena M. compareció ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal en la Ciudad de Guatemala, donde aceptó los cargos y la solicitud de extradición. El juez Saúl Álvarez presidió la audiencia en la que se formalizó la decisión. El ciudadano guatemalteco es requerido por la justicia de California, donde se le acusa de secuestro, violación y otros delitos sexuales cometidos presuntamente contra una menor de edad.

PUBLICIDAD

La captura de Brian se produjo el 9 de febrero en una operación coordinada por el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT). El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la 3a. calle 9-35, zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, en cumplimiento de una orden internacional. Las autoridades actuaron en respuesta a una solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno estadounidense, una medida que refleja el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre ambos países en materia de justicia penal.

“La captura se hizo efectiva por su posible participación en los delitos de secuestro, violación y otros delitos sexuales contra un menor”, destacó en su momento el Ministerio Público (MP).

PUBLICIDAD

La justicia de California reclamó a Brian Verbena M. por secuestro, violación y otros delitos sexuales presuntamente cometidos contra una menor. (Cortesía: Ministerio Público de Guatemala)
La justicia de California reclamó a Brian Verbena M. por secuestro, violación y otros delitos sexuales presuntamente cometidos contra una menor. (Cortesía: Ministerio Público de Guatemala)

Otro guatemalteco acepta extradición a EE. UU.

En otro caso, Eddy Waldemar P. también compareció ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal y aceptó su extradición. La detención ocurrió el 20 de mayo sobre una carretera de Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez. Durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares y una camioneta, acciones que según Soy502 formaron parte de los procedimientos de investigación y aseguramiento de bienes asociados.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), a Eddy Waldemar P. se le acusa formalmente del delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. Según el reporte de las autoridades policiales, las investigaciones señalan que el sindicado operaba con la intención expresa y teniendo causa razonable de que dicha sustancia ilícita sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.

Eddy Waldemar P. aceptó su extradición a Estados Unidos por una acusación de conspirar para fabricar y distribuir cocaína. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Eddy Waldemar P. aceptó su extradición a Estados Unidos por una acusación de conspirar para fabricar y distribuir cocaína. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Asimismo, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC detalló que el sujeto enfrenta cargos directos por fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína bajo las mismas circunstancias agravantes. La institución policial reiteró su compromiso en el combate al narcotráfico transnacional, destacando que el detenido sabía plenamente que el cargamento tenía como destino final el territorio estadounidense, violando las leyes federales de ese país.

Las autoridades señalan que lideraba una organización criminal con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez, regiones guatemaltecas vinculadas al tráfico internacional de drogas.

El expediente judicial también revela que Eddy Waldemar P. registra antecedentes penales en Guatemala, incluyendo un caso por hurto en 2023.

Ambos imputados dieron su consentimiento formal, lo que habilita a las autoridades guatemaltecas a proceder con los trámites legales ante los organismos internacionales competentes.

Temas Relacionados

ExtradiciónGuatemalaNarcotráficoAbuso sexual infantil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá: El presidente José Raúl Mulino entrega 338 viviendas y 180 títulos en Chiriquí

La jornada oficial se realizó en el Museo del Ferrocarril Bugabeño, en La Concepción, con la presencia de la primera dama Maricel Cohen y del ministro Jaime Jované, según reportaron medios nacionales

Panamá: El presidente José Raúl Mulino entrega 338 viviendas y 180 títulos en Chiriquí

Patria potestad de las hijas de la nicaragüense Junieysis Merlo pasa a su abuela materna tras femicidio en Costa Rica

El Patronato Nacional de la Infancia coordina la reunificación familiar de las menores, quienes ahora permanecen bajo el cuidado de su abuela y familiares cercanos

Patria potestad de las hijas de la nicaragüense Junieysis Merlo pasa a su abuela materna tras femicidio en Costa Rica

Hondureña enfrenta posible cadena perpetua en Texas por atropellar mortalmente a su pareja

Una hondureña de 41 años enfrenta cargos por homicidio y omisión de auxilio en Texas, luego de ser acusada de atropellar a su pareja durante una discusión ocurrida en Houston.

Hondureña enfrenta posible cadena perpetua en Texas por atropellar mortalmente a su pareja

El Salvador: Fuertes vientos derriban valla publicitaria y lesionan a conductor

El temporal con ráfagas de viento dejó calles anegadas, desvíos y congestión vial en varios puntos de la capital salvadoreña, con despliegue de equipos de emergencia para remover estructuras y escombros

El Salvador: Fuertes vientos derriban valla publicitaria y lesionan a conductor

Autoridades repatrían a 11 dominicanos tras terremotos en Venezuela

Más de una decena de peloteros dominicanos que estaban en Venezuela durante el desastre regresaron a la isla en un avión de la Fuerza Aérea

Autoridades repatrían a 11 dominicanos tras terremotos en Venezuela

TECNO

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

Qué canciones tienen Las guerreras K-pop, cómo se llaman y más consultas en Google

Por qué no funciona Pirlo TV y qué opciones seguras existen para ver partidos del Mundial 2026

¿La inteligencia artificial puede deducir la personalidad de los usuarios a partir de sus conversaciones? Qué dice un reciente estudio

ENTRETENIMIENTO

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

MUNDO

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk