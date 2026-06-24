Conmoción en Chile por muerte de niño de 12 años en un brutal asalto

Cuatro asaltantes fueron detenidos y uno sigue prófugo. Tres serán formalizados esta jornada.

Durante esta jornada se llevará a cabo la audiencia de formalización de tres de los cuatro acusados -hasta ahora- por la muerte de un menor de 12 años, identificado como Alejandro Águila, en una “encerrona” ocurrida la madrugada de este martes en la comuna capitalina de San Bernardo, tragedia que tiene conmocionado a todo el país.

Todo ocurrió pasadas las 01:00 horas a un costado de la Ruta 5 Sur, en el sector de Catemito, cuando el grupo compuesto por un padre de nacionalidad argentina, su hijo chileno de 12 años y una tía que volvían desde Mendoza tras celebrar el Día del Padre, fue “encerrado” por al menos cinco sujetos en un auto robado, algunos de ellos notoriamente menores de edad, quienes los amenazaron con cuchillos.

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Sin embargo, en medio del caos, los asaltantes huyeron con el niño aún arriba del vehículo que pretendían robar, quien al tratar de escapar quedó colgando del cinturón de seguridad, siendo arrastrado por al menos 3 kilómetros.

Al llegar a avenida Portales con Leonardo da Vinci, los delincuentes abandonaron el vehículo, dejando al menor herido de muerte a un costado del camino.

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Antes de la encerrona los sujetos asaltaron a un conductor que cargaba combustible.

El “tour delictual”

Así las cosas, a lo largo de este martes, la policía logró dar con el paradero de tres de los atracadores, de 17, 18 y 21 años, mientras que el cuarto, también de 17 años, fue entregado esta madrugada a la policía por su padrastro. En tanto, otro individuo permanece prófugo, aunque estaría plenamente identificado.

Trascendió que varios de los detenidos presentan antecedentes penales previos por otras “encerronas” y robos en estaciones de servicio.

Leonardo Tapia, fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, hizo una cronología de los hechos, puesto que los atacantes llevaron a cabo un verdadero “tour delictual” antes de encontrarse con el grupo chileno-argentino.

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Todo partió en una estación de servicio San Bernardo, hasta la que el grupo llegó a pie para intimidar a un conductor que cargaba combustible y robarle su vehículo. Luego recorrieron las calles de la comuna por varias horas y asaltaron a un carabinero de franco, a quien le quebraron un brazo.

Fue entonces cuando se se encontraron con el auto que conducía el padre del menor.

“En este hecho, interceptan a este vehículo, lo que normalmente se le denomina encerronas, se bajan todos sus ocupantes, nuevamente realizando un acto intimidatorio, amenazas, agreden, golpean a las dos personas que se encontraban en los asientos delanteros del vehículo, con el propósito de sustraerle las especies y principalmente el vehículo en que se transportaba”, detalló el persecutor.

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“Fue tal la gravedad, tal la amenaza, tal la intimidación, que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar, quedó atrapado justamente con su cinturón de seguridad", complementó Tapia.

El presidente Kast pidió que los responsables "sean condenados a prisión por el resto de sus vidas”.

Kast pide cadena perpetua

La noche de este martes, decenas de vecinos se congregaron en el sitio del suceso para realizar una velatón en memoria del menor fallecido y exigir justicia a las autoridades.

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“Si el Estado no es capaz de protegernos, porque ese es el mandato que nosotros damos a través de nuestro voto, lamentablemente, como periferia, como vecinos, estamos desprotegidos. No tenemos presencia policial. Aquí no se ve un carabinero, aquí no se ve nada”, denunció a BioBíoChile uno de ellos, identificado como Carlos Navarrete.

Y esta jornada, el presidente, José Antonio Kast, pidió que los responsables paguen su crimen con cadena perpetua.

“Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros que logró la detención de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

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