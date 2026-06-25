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Volodimir Zelensky anunció una operación de influencia de 40 días para obligar a Rusia a negociar la paz

El mandatario comunicó la decisión después de evaluar el trabajo de la unidad especial “Alfa” y repasar los últimos avances en el campo de batalla

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Zelensky destacó el papel clave de la unidad “Alfa” en la defensa de posiciones ucranianas y en la neutralización de fuerzas rusas (EFE)
Zelensky destacó el papel clave de la unidad “Alfa” en la defensa de posiciones ucranianas y en la neutralización de fuerzas rusas (EFE)

Volodimir Zelensky aprobó una “operación de influencia” de 40 días dirigida a “obligar” a Rusia a la paz, tras mantener una reunión con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el general Yvhen Khmara.

La decisión se comunicó luego de analizar el desempeño de la unidad de operaciones especiales “Alfa” y revisar los resultados recientes en el frente, así como el impacto de los ataques de largo alcance contra objetivos rusos, tanto en la retaguardia como en infraestructuras estratégicas.

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“He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra. También hemos debatido por separado los retos para la seguridad interna de Ucrania. ¡Estoy muy agradecido por la protección que nos brindan nuestro Estado y los ucranianos!”, sentenció el mandatario.

La iniciativa, impulsada desde la cúpula del Estado ucraniano, busca condicionar a Moscú a través de una estrategia sostenida, articulada desde la inteligencia, para alcanzar el cese del conflicto. El presidente explicó que este nuevo paso se produce en un contexto en el que las fuerzas ucranianas incrementaron la presión sobre el territorio ruso mediante ataques coordinados y el uso intensivo de drones, con foco en objetivos logísticos y energéticos clave para el funcionamiento del aparato militar ruso.

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El mandatario ponderó el rendimiento sostenido de esta unidad, que se mantuvo entre las más efectivas en neutralización de personal y equipamiento enemigo en los últimos meses. Además, puso el acento en la protección brindada por el SBU a la seguridad interna del país, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre la nueva operación, que permanecerá en reserva.

La “operación de influencia” surge en un momento en el que Ucrania reporta avances en el frente y anuncia la recuperación de territorios perdidos. Kiev sostiene que en mayo, por primera vez desde 2023, recuperó más superficie de la que cedió ante Rusia.

Las tropas del país intensificaron los ataques de largo alcance, golpeando depósitos y refinerías en territorio enemigo (Europa Press)
Las tropas del país intensificaron los ataques de largo alcance, golpeando depósitos y refinerías en territorio enemigo (Europa Press)

Este cambio de tendencia en el teatro de operaciones está acompañado de una campaña sistemática de ataques de larga distancia a infraestructuras energéticas rusas. Solo en los últimos días, Ucrania responsabilizó a sus drones de alcanzar depósitos de petróleo en la región de Krasnodar y de impactar en dos refinerías ubicadas en la ciudad de Ufá. Según Zelensky, estos ataques generaron escasez de combustible en más de 60 regiones de Rusia, afectando el abastecimiento y la operatividad logística del enemigo.

El presidente ucraniano reiteró que el SBU se convirtió en un actor central en la defensa nacional, y destacó su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del conflicto. El uso de drones, tanto en el frente como en ataques de retaguardia, permitió aumentar la precisión y el alcance de las operaciones, debilitando la infraestructura rusa y favoreciendo la recuperación de posiciones tácticas.

(Con información de EFE y Europa Press)

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