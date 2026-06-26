República Dominicana

Las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana llegan a 29,924 en la última década

El dato aportado por la Fundación Mapfre abarca el periodo 2016-2025 y coloca al país como el quinto con mayor tasa global, de acuerdo con la OMS, que sigue el impacto regional de este problema

Guardar
Google icon
Durante las primeras horas del operativo Semana Santa 2026, República Dominicana registró tres muertes por accidentes de tránsito y 66 casos de intoxicación alcohólica, según el COE. (Cortesía: Freepik)
Durante las primeras horas del operativo Semana Santa 2026, República Dominicana registró tres muertes por accidentes de tránsito y 66 casos de intoxicación alcohólica, según el COE. (Cortesía: Freepik)

Datos facilitados por Fundación Mapfre indican que desde 2016 hasta 2025, 29,924 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en territorio dominicano. Esta cifra sitúa a la República Dominicana como el quinto país con mayor tasa de siniestros viales en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cifra muestra “un reto de país enorme” y que la seguridad vial constituye una de las líneas estratégicas de trabajo de la fundación en la región.

La directora general de Fundación Mapfre, fundación vinculada a la aseguradora Mapfre, Elvira Vega, defendió durante su visita al país caribeño el valor de la educación como herramienta para enfrentar dos desafíos: la alta siniestralidad vial y la persistencia de los círculos de pobreza. Vega, acompañada por la infanta Elena de Borbón, directora de proyectos de la organización, subrayó en declaraciones recogidas por EFE que “la educación es la clave para poder evolucionar y salir en muchos casos de los círculos de pobreza”.

PUBLICIDAD

Desde 2012, la fundación impulsa en el país el programa Seguridad vial: Educación para salvar vidas, con el que, según la directora, se ha conseguido llegar a 1.2 millones de personas mediante actividades de concienciación sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y promover la protección de todos los usuarios de las vías.

La iniciativa se articula en torno a cuatro públicos: estudiantes de escuelas públicas y privadas, trabajadores en empresas, sindicatos de transporte —con especial atención al sector de los “motoconchos”— y la comunidad en general.

Un accidente en República Dominicana dejó al menos 16 empleados de Supérate afectados cuando un autobús impactó contra una banca de lotería en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. (Foto cortesía redes sociales EnKalienteRD)
Un accidente en República Dominicana dejó al menos 16 empleados de Supérate afectados cuando un autobús impactó contra una banca de lotería en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. (Foto cortesía redes sociales EnKalienteRD)

La educación como vía de desarrollo

Elvira Vega explicó que la educación en seguridad vial debe acompañarse de formación en otras áreas como la alimentación y el ámbito financiero, para lograr un impacto transformador en las condiciones de vida de la población. “Soy una fiel convencida de que la educación es la clave para poder evolucionar”, afirmó.

PUBLICIDAD

Durante su visita, Vega también hizo referencia a la alianza que la fundación mantiene desde 2013 con la organización local dedicada a ofrecer hogar y apoyo integral a niños huérfanos, abandonados o en situación de riesgo Nuestros Pequeños Hermanos.

“Nuestra idea fundamental es poder generar oportunidades de desarrollo para que ellos, además de crecer y evolucionar como personas, se conviertan como ciudadanos en agentes de cambio dentro de sus propias comunidades”, señaló Vega. Esta cooperación se orienta a la protección y el desarrollo de la infancia en contextos de extrema vulnerabilidad.

Niños con chalecos amarillos y una adulta practican seguridad vial en un cruce peatonal simulado, con un mural de carretera de fondo. Los niños sostienen señales de tráfico.
Niños participan en una clase de cultura vial al aire libre, aprendiendo sobre señales de tráfico con el objetivo de fomentar la seguridad desde temprana edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La labor de la fundación en República Dominicana no se limita a la intervención directa. Vega destacó la importancia de trabajar en alianza con entidades y voluntarios locales. Más de 400 voluntarios dominicanos colaboran con la fundación en sus distintas acciones, aspecto que, en opinión de la directora, permite adaptar los proyectos a las necesidades y realidades específicas de cada comunidad. “Siempre nos apoyamos en aquellas entidades que conocen bien la realidad local y que saben cómo trabajar en cada una de ellas”, afirmó Vega.

El contexto de la siniestralidad vial

La problemática de la seguridad vial en el país caribeño continúa atrayendo la atención de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que insisten en la necesidad de combinar campañas educativas, fortalecimiento de la legislación y mejora de la infraestructura. De acuerdo con la OMS, la siniestralidad vial representa uno de los principales factores de mortalidad y morbilidad en la región.

Temas Relacionados

MapfreRepública DominicanaSeguridad vialAccidentes de tránsito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica acompaña a sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela: no se reportan ticos fallecidos ni heridos

La Cancillería confirmó que, a un día de los fuertes sismos que sacudieron territorio venezolano, no existen reportes de costarricenses afectados de gravedad. Además, activó los mecanismos de asistencia consular y mantiene contacto permanente con la comunidad nacional en ese país

Costa Rica acompaña a sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela: no se reportan ticos fallecidos ni heridos

Nueva plataforma ofrecerá hasta 30,000 dólares no reembolsables para fortalecer el emprendimiento tecnológico en El Salvador

El nuevo programa de Fundación Gloria Kriete y Key Institute busca transformar el ecosistema emprendedor del país, facilitando recursos económicos y mentoría a startups de alto potencial

Nueva plataforma ofrecerá hasta 30,000 dólares no reembolsables para fortalecer el emprendimiento tecnológico en El Salvador

Honduras solicita período de gracia para beneficiarios del TPS ante posible cancelación del programa

Honduras solicitó a Estados Unidos un período de gracia para los más de 50 mil beneficiarios del TPS, con el fin de que miles de hondureños puedan regularizar su situación migratoria.

Honduras solicita período de gracia para beneficiarios del TPS ante posible cancelación del programa

Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

El Gobierno de Honduras anunció la realización de una subasta pública internacional para vender el avión presidencial Embraer Legacy 600, proceso que se desarrollará el próximo 10 de julio en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa.

Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

Ascienden a 11 los presuntos traficantes de personas detenidos en frontera norte de Costa Rica durante el 2026

Dos camioneros fueron capturados en junio tras ocultar migrantes irregulares en los camarotes de sus cabezales. La Policía de Fronteras destacó que la incorporación de tecnología ha fortalecido la detección de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas en Peñas Blancas

Ascienden a 11 los presuntos traficantes de personas detenidos en frontera norte de Costa Rica durante el 2026

TECNO

Qué representa la presencia de un colibrí en casa según la inteligencia artificial

Qué representa la presencia de un colibrí en casa según la inteligencia artificial

100 nombres femeninos y masculinos para bebés que nacerán en julio 2026, según la IA

Cómo reservar GTA 6 en PlayStation y más consolas

Así se verían Las Guerreras K-Pop en Dragon Ball Z

Cómo la IA está ayudando a descifrar papiros calcinados hace 2.000 años

ENTRETENIMIENTO

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

Amy Adams recuerda cómo uno de sus papeles en televisión le ayudó a salvar a un hombre que fue apuñalado

“Deberías casarte con Selena”: la frase que la madre de Benny Blanco pronunció años antes de la boda

Así fue cómo ‘Mission: Impossible’ obligó a reescribir ‘Eraser’ en pleno rodaje

‘Sense and Sensibility’: llega el primer tráiler de la nueva adaptación de una de las novelas más queridas de Jane Austen

MUNDO

Qué saber sobre los sistemas de alerta temprana de terremotos

Qué saber sobre los sistemas de alerta temprana de terremotos

Un modelo del MIT reduciría hasta un 90% el material usado en puentes y edificios

Volodimir Zelensky anunció una operación de influencia de 40 días para obligar a Rusia a negociar la paz

Polonia y Ucrania: las tensiones históricas que sacuden la alianza y complican las negociaciones de paz

El primer ministro Mark Carney calificó el referéndum de Alberta como un “peligroso farol” comparable al Brexit