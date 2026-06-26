Nueva plataforma ofrecerá hasta 30,000 dólares no reembolsables para fortalecer el emprendimiento tecnológico en El Salvador

La convocatoria está orientada a emprendimientos tecnológicos en diversas áreas como logística inteligente, fintech e inclusión financiera, entre otros. (Foto ilustrativa generada con IA)

La Fundación Gloria Kriete (FGK) y el Key Institute anunciaron el lanzamiento de KREA, una nueva plataforma que tiene como objetivo fortalecer el emprendimiento tecnológico en El Salvador.

De acuerdo con la información oficial, FGK y Key Institute trabajarán de forma conjunta para identificar, incubar y acelerar proyectos con alto potencial de crecimiento, escalabilidad e impacto económico y social.

Según indicaron, KREA surge a partir de la experiencia de FGK en el acompañamiento a emprendedores durante los últimos ocho años, en los que la organización ha desarrollado programas de formación, mentoría y apoyo financiero.

Esa trayectoria ha permitido detectar que los emprendimientos de base tecnológica representan motores de la innovación y la competitividad en el país.

La alianza entre FGK y Key Institute responde a una visión común: consolidar un ecosistema en el que los emprendedores encuentren oportunidades para convertir ideas en soluciones sostenibles que atiendan los principales retos de El Salvador y la región.

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Fernando Kriete, vicepresidente de la Junta de Fundación Gloria Kriete y cofundador de Key Institute, afirmó durante el lanzamiento de la plataforma que “nuestro objetivo es que las grandes soluciones del futuro puedan nacer y crecer desde nuestro país”.

La Fundación Gloria Kriete y el Key Institute presentan la plataforma KREA para el emprendimiento tecnológico en El Salvador. (Fundación Gloria Kriete)

El lanzamiento de la plataforma KREA coincide con el reconocimiento a la Fundación, que recientemente fue reconocida con el primer lugar en los Money Awareness and Inclusion Awards 2026, en la categoría Best Entrepreneurship Education, debido a su Modelo Educativo para Emprendimiento: Incubadora FGK.

La entidad destaca que este reconocimiento internacional distingue el trabajo de la fundación en materia de educación emprendedora e inclusión financiera en el país.

Cómo funcionará KREA

KREA integrará financiamiento, formación especializada, mentoría, validación de modelos de negocio y acceso a una red de expertos, inversionistas y aliados estratégicos. La plataforma combina la experiencia de FGK en el impulso al emprendimiento con las capacidades de Key Institute en ingeniería, ciencias e innovación tecnológica, con el propósito de crear un entorno que permita transformar ideas en empresas sostenibles.

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El esquema de apoyo contempla fondos diferenciados según el nivel de madurez de los emprendimientos, explicaron. Existen tres categorías: Semilla, dirigida a proyectos con prototipo o modelo inicial validado; Crecimiento, para negocios con ventas comprobadas y clientes activos; y Escalar, destinada a emprendimientos consolidados con capacidad de expansión. Los fondos, que van de USD 5,000 a USD 30,000, serán no reembolsables y se ajustarán a la etapa de desarrollo de cada empresa.

Juana Jule, directora de la Fundación Gloria Kriete; Fernando Kriete, vicepresidente de la Junta de Fundación Gloria Kriete y cofundador de Key Institute, y José Luis Montalvo, director de Ingeniería y Computación de Key Institute, durante la presentación de la plataforma KREA. (Foto: Cortesía de Fundación Gloria Kriete)

Cómo postularse

La convocatoria está orientada a emprendimientos tecnológicos en áreas como servicios de alto valor agregado, manufactura y logística inteligente, fintech e inclusión financiera, agricultura y agroindustria, economía circular, energía renovable, nuevos materiales, turismo inteligente, diseño, nuevos productos, medios y artes.

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El plazo para presentar postulaciones vence el 14 de agosto de 2026, y las bases pueden consultarse en la web oficial de la Fundación Gloria Kriete.

La plataforma TuChance, impulsada por FGK, también formará parte de la oferta de valor de KREA. Se trata de una herramienta que utiliza inteligencia artificial para ofrecer rutas de formación personalizadas y fortalecer las capacidades de los emprendedores.