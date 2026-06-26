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Cómo la IA está ayudando a descifrar papiros calcinados hace 2.000 años

El manuscrito PHerc 1667 contiene más de 20 columnas de texto sobre ética y comportamiento humano, reveló el análisis

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Texto de papiro - IA
La IA permitió desenrollar virtualmente un papiro calcinado por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. (Educe Lab)

Un papiro carbonizado por la erupción del Vesubio hace casi 2.000 años fue virtualmente desenrollado y leído gracias a inteligencia artificial, revelando texto inédito de filosofía estoica sin dañar el frágil original.

Investigadores lograron descifrar 20 columnas de texto oculto, extendidas a lo largo de más de un metro de papiro, sin necesidad de manipular físicamente el rollo que sobrevivió al desastre de Herculano.

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Un tesoro filosófico recuperado del desastre

El papiro, conocido como PHerc 1667, pertenece a una de las colecciones más antiguas halladas en la biblioteca de una lujosa villa romana destruida por la erupción que sepultó Pompeya y Herculano en el año 79 d.C. El documento data del siglo II o finales del III a.C. y aborda cuestiones sobre ética, arte y comportamiento humano en la tradición estoica.

Texto de papiro - IA
El proyecto Vesuvius Challenge premió a equipos que emplearon IA y software avanzado para descifrar los papiros. (Educe Lab)

El paso del tiempo y los intentos previos por abrir el rollo causaron graves daños: el manuscrito quedó reducido a la mitad de su tamaño original, con apenas 8 centímetros de alto y 2 de ancho. A pesar de su estado, el avance tecnológico permitió acceder a su contenido sin poner en riesgo lo que aún se conserva.

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Inteligencia artificial y rayos X

El logro fue presentado en una conferencia en Nápoles como parte del Vesuvius Challenge, un concurso global que incentiva el uso de inteligencia artificial y software para leer los papiros calcinados mediante imágenes de rayos X de alta resolución. Desde 2023, el proyecto entrega premios a equipos capaces de “desenrollar” virtualmente los textos y descifrar la tinta oculta entre las fibras del papiro.

Brent Seales, profesor de la Universidad de Kentucky, demostró cómo algoritmos de aprendizaje automático pueden entrenarse para identificar diferencias sutiles en la estructura interna del papiro, permitiendo distinguir la tinta invisible a simple vista. El desafío, respaldado por donantes de Silicon Valley, atrajo a equipos de todo el mundo y ha entregado cientos de miles de dólares en premios.

Pergamino - IA
El análisis sugiere que el texto podría ser obra del filósofo estoico Crisipo. (PHerc 1667)

Un texto estoico redescubierto

El análisis realizado por la papirióloga Federica Nicolardi y su equipo sugiere que el texto corresponde a un tratado estoico, posiblemente escrito por Crisipo, tercer líder de la escuela estoica, quien ya cuenta con otros trabajos en la colección de Herculano. El documento menciona a su sobrino y discípulo, Aristocreón.

El contenido aborda conceptos centrales del estoicismo como la hormē, o impulso, y advierte que no regular la conducta mediante la razón puede conducir a pasiones dañinas y desvíos del objetivo vital. También explora la phronēsis o “sabiduría práctica”, considerada la mayor virtud estoica.

Una de las frases recuperadas reza: “Indagaremos en algo, pero no lo comprenderemos si de alguna manera nos apartamos de nosotros mismos y de nuestra propia naturaleza”. La línea subraya la importancia de la razón y la inclinación natural hacia el bien como motores del conocimiento humano.

Una playa sepultada por la erupción del Vesubio hace 2.000 años acaba de reabrir WAPO
Los investigadores celebran que estos antiguos “libros muertos” vuelvan a revelar su contenido gracias a la tecnología. (Emanuele Antonio Minerva/Ministero della Cultura)

Nuevas voces desde los “libros muertos”

Otro papiro virtualmente desenrollado reveló la existencia del libro 8 de “Philodemus, Sobre los dioses”, lo que confirma que se trata de una obra de varios volúmenes. Hasta ahora solo se conocía el primero. “Estos papiros de Herculano cerrados parecen libros muertos, pero no lo son”, afirmó Nicolardi. “Están empezando a hablar de nuevo”.

Seales señaló que el reto ahora pasa de la tecnología para leer los textos a la labor académica de interpretarlos. “La gente ya sabe que esto es posible y ahora estamos explorando el significado real de los textos”, aseguró. “Para mí esto es como ganar la Copa del Mundo: esa es mi victoria”.

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