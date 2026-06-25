Aumentan 52.8% las solicitudes de extranjeros para obtener permisos de trabajo en Panamá

Las solicitudes de permisos de trabajo para extranjeros crecieron 52.8% entre enero y mayo de 2026, según estadísticas del Mitradel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de extranjeros interesados en obtener un permiso de trabajo en Panamá registró un fuerte crecimiento durante los primeros cinco meses de 2026.

Entre enero y mayo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recibió 10,113 solicitudes, frente a las 6,617 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 52.8%.

Las cifras reflejan una creciente demanda por incorporarse formalmente al mercado laboral panameño, en un contexto en el que el país continúa siendo un destino atractivo para migrantes que buscan oportunidades de empleo, regularización de su situación migratoria o acceso a mecanismos especiales de residencia y trabajo.

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Sin embargo, el incremento de las solicitudes no se ha traducido en un crecimiento equivalente de las aprobaciones. Durante los primeros cinco meses de 2026 fueron autorizados 6,613 permisos de trabajo, apenas 129 más que los 6,484 aprobados en el mismo período del año anterior. Esto equivale a un aumento de apenas 2%.

La legislación panameña mantiene límites para la contratación de trabajadores extranjeros dentro de las empresas privadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, los permisos negados disminuyeron. Entre enero y mayo de 2025 se recharazaron 596 solicitudes, mientras que en igual período de 2026 la cifra bajó a 395, una reducción de 33.7%.

El comportamiento de los datos sugiere que la diferencia entre solicitudes y permisos aprobados no necesariamente responde a un aumento de rechazos. Más bien podría estar asociada a expedientes que permanecen en evaluación o pendientes de resolución dentro de los procesos administrativos del ministerio.

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La categoría que concentra la mayor cantidad de trámites corresponde a los permisos regulados por el Decreto Ejecutivo No. 6 de 2023. Durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 7,188 solicitudes bajo esta modalidad, equivalente al 71% de todas las solicitudes recibidas por el Mitradel.

En el mismo período de 2025 se habían contabilizado 4,105 trámites, por lo que el crecimiento alcanzó el 75%.

El Decreto 6 constituye actualmente el principal marco regulatorio de la migración laboral en Panamá. La norma reorganizó y unificó las distintas categorías de permisos de trabajo para extranjeros, creando un sistema más amplio para trabajadores migrantes que cuenten con residencia temporal o permanente bajo determinadas condiciones.

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Panamá continúa atrayendo trabajadores migrantes interesados en incorporarse al empleo formal mediante distintas categorías de permisos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficiarios de esta categoría figuran nacionales de países que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con Panamá; personas acogidas a programas de regularización migratoria; extranjeros profesionales; y migrantes que han obtenido residencia mediante esquemas de reagrupación familiar.

La normativa también introdujo modalidades diferenciadas para quienes trabajan por cuenta propia y por cuenta ajena. En ambos casos, los permisos continúan sujetos a las disposiciones del Código de Trabajo, que establece límites para la contratación de personal extranjero dentro de las empresas.

La legislación panameña dispone que al menos el 90% de los trabajadores ordinarios de una empresa deben ser panameños o extranjeros equiparados a mano de obra nacional, mientras que el personal técnico o especializado extranjero no puede superar el 15% de la planilla, salvo excepciones autorizadas por las autoridades laborales.

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Otra de las categorías con mayor movimiento corresponde a los permisos por razones humanitarias. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 1,640 solicitudes bajo esta modalidad, frente a las 1,341 presentadas durante el mismo período de 2025, un incremento de 22%.

También se contabilizaron 663 solicitudes relacionadas con residentes permanentes bajo el Decreto Ejecutivo No. 21, además de 178 trámites correspondientes a nacionales de países específicos.

El Decreto Ejecutivo No. 6 de 2023 concentra más del 70% de los trámites laborales presentados por ciudadanos extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las categorías vinculadas a contratación especializada destacan 100 solicitudes de extranjeros profesionales, 75 permisos para trabajadores dentro del límite del 10% autorizado por el Código de Trabajo, 52 solicitudes para personal de confianza y 38 para técnicos especializados.

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Las estadísticas muestran que la mayoría de los permisos finalmente aprobados también se concentra en la categoría regulada por el Decreto 6. Entre enero y mayo de 2026 fueron autorizados 4,643 permisos bajo este régimen, seguidos por 1,031 permisos por razones humanitarias y 485 para residentes permanentes amparados por el Decreto Ejecutivo No. 21.

Entre las categorías menos utilizadas aparece una vinculada al denominado Acuerdo de Marrakech. Durante los primeros cinco meses de 2026 apenas se registraron cinco solicitudes y tres aprobaciones bajo esta clasificación.

El llamado Acuerdo de Marrakech hace referencia a compromisos internacionales relacionados con la migración laboral y la movilidad humana. En Panamá, esta figura estuvo asociada históricamente a mecanismos que permitían a micro y pequeñas empresas contratar trabajadores extranjeros dentro de límites específicos. Sin embargo, la reforma introducida por el Decreto 6 reorganizó gran parte de estas categorías y las incorporó a un sistema más amplio de permisos laborales.

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Las cifras del Mitradel muestran que Panamá continúa recibiendo un importante flujo de trabajadores extranjeros interesados en incorporarse al mercado formal. No obstante, también reflejan el desafío que enfrenta la administración laboral para procesar un volumen de solicitudes que crece mucho más rápido que la cantidad de permisos efectivamente aprobados.

El comportamiento de estos indicadores durante el segundo semestre permitirá determinar si el aumento observado responde a una tendencia sostenida de crecimiento de la migración laboral o a factores coyunturales vinculados con procesos de regularización y movilidad regional.