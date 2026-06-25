El plazo para la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República está por finalizar en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibirá hasta mañana los documentos de los aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas. /(Corte de Cuentas de la República)

La Asamblea Legislativa de El Salvador se encuentra en la recta final para la recepción de propuestas de candidatos a presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), órgano clave en la fiscalización de los fondos públicos. El proceso, que abrió el 10 de junio, permanecerá habilitado hasta mañana (26 de junio), en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La renovación de autoridades responde a la finalización del periodo actual (que será el 27 de agosto de 2026). La CCR es el ente encargado de la fiscalización superior de los recursos públicos en El Salvador. Sus funciones abarcan la auditoría de la gestión financiera de las instituciones estatales y la promoción de la transparencia en la administración pública. Desde su creación en 1945, la Corte se ha constituido como un pilar de control en el uso de los fondos del Estado y la rendición de cuentas, cumpliendo un papel esencial en el sistema democrático salvadoreño.

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Los candidatos interesados para ser magistrados de esta institución deben presentar su solicitud acompañada de una serie de documentos, entre ellos la hoja de vida, constancias de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la propia Corte de Cuentas, certificación de no afiliación partidaria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), documentos del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), antecedentes penales y policiales, solvencia tributaria y copia certificada de partida de nacimiento y del Documento Único de Identidad (DUI).

Actualmente, la presidencia de la CCR recae en Walter Salvador Sosa Funes, quien asumió el cargo tras la renuncia de Roxana Soriano de Viaud el 26 de septiembre de 2024, quien fue electa ese mismo día como presidenta del TSE, cargo que originalmente concluía en 2029 pero cuya duración se reducirá tras las recientes reformas constitucionales que adelantan las elecciones presidenciales.

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La Corte de Cuentas de la República fiscaliza los fondos públicos y audita la gestión financiera de las instituciones del Estado en El Salvador./ (Corte de Cuentas de la República)

Sosa Funes, exjuez de Dulce Nombre de María y exjefe de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue electo a propuesta del partido Nuevas Ideas, con el respaldo de los diputados del PCN y el PDC. Por su parte, los magistrados Julio Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos fueron electos el 23 de agosto de 2023.

Bendek Panameño se desempeñó como procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos y asesor jurídico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Flores Ramos fue director propietario de la Corte Suprema de Justicia ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y asistente de la Sala de lo Constitucional.

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Previo a la sesión plenaria del 24 de junio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en declaraciones a los medios en las que enfatizó la importancia de la transparencia en este proceso.

“Ya de manera oficial, cuando se venza el plazo, vamos a dar a conocer cuántas personas y quiénes se han presentado”, dijo. Aclaró que “muchas veces (los interesados) esperan hasta el último día para presentar su atestado”, por lo que la información oficial se hará pública tras el cierre de inscripciones. El legislador también destacó la necesidad de que los futuros funcionarios continúen el trabajo de fiscalización y auditoría para garantizar la transparencia en la gestión pública.

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Walter Salvador Sosa Funes preside la CCR desde la renuncia de Roxana Soriano de Viaud, quien fue electa presidenta del TSE en septiembre de 2024./ (Corte de Cuentas de la República de El Salvador)

“Queremos ahorita que continúen con un buen trabajo, que den transparencia, que fiscalicen, que revisen, que es el trabajo de ellos, que es lo que se tiene que hacer. Los funcionarios públicos tenemos que estar abiertos a las auditorías de ellos para que al final de nuestro período todo quede en orden”, afirmó.

La Corte de Cuentas de la República tiene como función central la fiscalización de la Hacienda Pública y la vigilancia del uso correcto de los recursos estatales. Supervisa la ejecución presupuestaria, examina los estados financieros de las instituciones públicas y emite informes que pueden derivar en sanciones administrativas o judiciales. Su labor resulta esencial para el combate a la corrupción y la promoción de la integridad institucional en El Salvador.

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El proceso de selección culminará con la revisión de los expedientes y el análisis de los perfiles por parte de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que evaluará la idoneidad de los aspirantes antes de someter la decisión al pleno. La elección de los nuevos magistrados definirá la conducción de la CCR en un momento marcado por la demanda de mayor transparencia y control en la gestión pública.