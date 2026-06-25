El Salvador: análisis sobre el efecto de la inversión en servicios públicos

Los recursos destinados a las áreas de Salud, Educación, mercados, conectividad y aeropuertos han sido señalados como factores que han incidido en la infraestructura y los servicios públicos de El Salvador en los últimos siete años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos destinados a las áreas de Salud, Educación, mercados, conectividad y aeropuertos han sido señalados como factores que han incidido en la infraestructura y los servicios públicos de El Salvador en los últimos siete años.

Así lo expresó el sociólogo, docente y escritor René Martínez durante la entrevista AM, donde describió que la política pública reciente ha priorizado el fortalecimiento de lo estatal y la ampliación del acceso a servicios para la población.

En la entrevista, Martínez mencionó antecedentes como la guerra civil y el deterioro de los servicios estatales. Expresó que, posteriormente, la inversión pública ha generado modificaciones en diversos sectores. Comentó que la administración reciente ha implementado criterios financieros y administrativos en la gestión de los recursos. De acuerdo con Martínez, la población percibe estos cambios a través de las obras y servicios vigentes.

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Educación, tecnología y servicios públicos

En el área educativa, Martínez mencionó la construcción de nueva infraestructura, la entrega de computadoras y tablets a estudiantes del sector público y la integración de recursos tecnológicos en la enseñanza.

Habló del programa “Dos escuelas por día” y consideró que estas iniciativas pueden influir en la motivación social y en el nivel de escolaridad. También se refirió a la reducción de la brecha digital, indicando que la disponibilidad de tecnología en las escuelas y el uso de inteligencia artificial como tutor son elementos que distinguen la situación educativa actual de la de años previos.

El Salvador distribuye paquetes escolares con computadoras y uniformes para más de un millón de estudiantes del sector público. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Martínez también citó ejemplos de obra pública en el sector salud, como el Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa y el Hospital Magisterial. Explicó que estas infraestructuras han cambiado las condiciones para los usuarios y los trabajadores, tanto en la atención médica como en el acceso a servicios en diferentes regiones del país.

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En relación con los mercados, mencionó la renovación de espacios como San Miguelito, Santa Ana y San Miguel, y afirmó que estas acciones han tenido impacto en la funcionalidad y la imagen de los espacios públicos.

También señaló que la modernización de estos mercados ha incidido en la dignidad y las condiciones laborales de los vendedores y en la experiencia de los usuarios.

Sobre la conectividad vial, Martínez citó obras como el puente Carolina, que, según indicó, han tenido repercusión en la movilidad y en el entorno de las comunidades. Explicó que la construcción de nueva infraestructura no solo responde a criterios funcionales, sino que también puede influir en la integración territorial y en el uso del espacio público.

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Infraestructura aeroportuaria y percepción social

Respecto a la infraestructura aeroportuaria, Martínez se refirió a la ampliación del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y al avance en la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Explicó que estos proyectos facilitan la movilidad de personas y mercancías, y pueden promover el empleo y el intercambio cultural. Martínez señaló que la incorporación de tecnología y servicios especializados es una característica de estas obras y que pueden aportar a la relación con la diáspora salvadoreña, así como a nuevas oportunidades laborales en sectores vinculados al turismo y los servicios aeroportuarios.

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Martínez también sostuvo que las obras públicas recientes, como hospitales, mercados, aeropuertos y puentes, pueden ser vistas como referentes para quienes viven en el país y para quienes lo visitan. Consideró que la mejora de los espacios públicos tiene influencia en la percepción de El Salvador y en el sentido de pertenencia de la población.

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