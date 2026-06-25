El Salvador: análisis sobre el efecto de la inversión en servicios públicos

Los recursos destinados a las áreas de Salud, Educación, mercados, conectividad y aeropuertos han sido señalados como factores que han incidido en la infraestructura y los servicios públicos de El Salvador en los últimos siete años.
Así lo expresó el sociólogo, docente y escritor René Martínez durante la entrevista AM, donde describió que la política pública reciente ha priorizado el fortalecimiento de lo estatal y la ampliación del acceso a servicios para la población.
En la entrevista, Martínez mencionó antecedentes como la guerra civil y el deterioro de los servicios estatales. Expresó que, posteriormente, la inversión pública ha generado modificaciones en diversos sectores. Comentó que la administración reciente ha implementado criterios financieros y administrativos en la gestión de los recursos. De acuerdo con Martínez, la población percibe estos cambios a través de las obras y servicios vigentes.
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Educación, tecnología y servicios públicos
En el área educativa, Martínez mencionó la construcción de nueva infraestructura, la entrega de computadoras y tablets a estudiantes del sector público y la integración de recursos tecnológicos en la enseñanza.
Habló del programa “Dos escuelas por día” y consideró que estas iniciativas pueden influir en la motivación social y en el nivel de escolaridad. También se refirió a la reducción de la brecha digital, indicando que la disponibilidad de tecnología en las escuelas y el uso de inteligencia artificial como tutor son elementos que distinguen la situación educativa actual de la de años previos.
Martínez también citó ejemplos de obra pública en el sector salud, como el Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa y el Hospital Magisterial. Explicó que estas infraestructuras han cambiado las condiciones para los usuarios y los trabajadores, tanto en la atención médica como en el acceso a servicios en diferentes regiones del país.
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En relación con los mercados, mencionó la renovación de espacios como San Miguelito, Santa Ana y San Miguel, y afirmó que estas acciones han tenido impacto en la funcionalidad y la imagen de los espacios públicos.
También señaló que la modernización de estos mercados ha incidido en la dignidad y las condiciones laborales de los vendedores y en la experiencia de los usuarios.
Sobre la conectividad vial, Martínez citó obras como el puente Carolina, que, según indicó, han tenido repercusión en la movilidad y en el entorno de las comunidades. Explicó que la construcción de nueva infraestructura no solo responde a criterios funcionales, sino que también puede influir en la integración territorial y en el uso del espacio público.
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Infraestructura aeroportuaria y percepción social
Respecto a la infraestructura aeroportuaria, Martínez se refirió a la ampliación del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y al avance en la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Explicó que estos proyectos facilitan la movilidad de personas y mercancías, y pueden promover el empleo y el intercambio cultural. Martínez señaló que la incorporación de tecnología y servicios especializados es una característica de estas obras y que pueden aportar a la relación con la diáspora salvadoreña, así como a nuevas oportunidades laborales en sectores vinculados al turismo y los servicios aeroportuarios.
Martínez también sostuvo que las obras públicas recientes, como hospitales, mercados, aeropuertos y puentes, pueden ser vistas como referentes para quienes viven en el país y para quienes lo visitan. Consideró que la mejora de los espacios públicos tiene influencia en la percepción de El Salvador y en el sentido de pertenencia de la población.
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