El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Ruta principal para salvadoreños hacia Guatemala permanece cerrada por emergencia en volcán de Fuego

La medida preventiva, decretada bajo una emergencia naranja, suspendió el paso entre los kilómetros 83 y 103 de la carretera que enlaza Escuintla con Antigua Guatemala y seguirá vigente sin fecha definida

Guatemala cerró de forma preventiva la Ruta Nacional 14 hacia Antigua Guatemala por la emergencia naranja en el Volcán de Fuego. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)
Guatemala cerró de forma preventiva la Ruta Nacional 14 hacia Antigua Guatemala por la emergencia naranja en el Volcán de Fuego. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)
Guardar

Durante la mañana de este martes, viajeros salvadoreños encontraron suspendido el paso en la principal ruta de acceso hacia Antigua Guatemala por una emergencia declarada en el área del Volcán de Fuego.

Las autoridades de Guatemala anunciaron el cierre preventivo de la Ruta Nacional 14 (RN-14) debido a la actividad volcánica, lo que ha alterado el flujo habitual de tránsito durante el periodo de vacaciones agostinas.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala decretó la medida bajo una declaratoria de emergencia naranja, tras reportar una intensa expulsión de material volcánico y una alta concentración de gases en la zona.

PUBLICIDAD

Según la información oficial, el cierre afecta los kilómetros 83 y 103 de la RN-14, que conecta Escuintla con Antigua Guatemala y es utilizada por una mayoría de viajeros provenientes de El Salvador que buscan evitar la capital guatemalteca.

La actividad del Volcán de Fuego obligó a suspender el paso entre los kilómetros 83 y 103 de la RN-14, que conecta Escuintla con Antigua Guatemala. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)
La actividad del Volcán de Fuego obligó a suspender el paso entre los kilómetros 83 y 103 de la RN-14, que conecta Escuintla con Antigua Guatemala. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)

De acuerdo con la información difundida por las autoridades guatemaltecas, la interrupción del tráfico ha generado una fila de vehículos de aproximadamente dos kilómetros, incluidos camiones de carga, automóviles particulares y motocicletas.

Solamente los residentes de comunidades cercanas pueden cruzar el área restringida, bajo supervisión de la Policía Nacional Civil y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

PUBLICIDAD

La RN-14 es una vía fundamental para la conexión turística y comercial entre El Salvador y Guatemala. Durante la temporada de vacaciones agostinas, el gobierno guatemalteco esperaba un incremento en el flujo de visitantes salvadoreños hacia destinos como Antigua Guatemala, una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este año, las autoridades habían preparado dispositivos especiales para atender el cruce fronterizo, ante la previsión de miles de personas desplazándose hacia el país vecino en busca de actividades culturales, turismo religioso y comercio.

El cierre de la RN-14 alteró el tránsito de viajeros de El Salvador durante las vacaciones agostinas y generó una fila de vehículos de unos dos kilómetros. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)
El cierre de la RN-14 alteró el tránsito de viajeros de El Salvador durante las vacaciones agostinas y generó una fila de vehículos de unos dos kilómetros. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)

El cierre de la RN-14 se mantendrá de manera indefinida mientras persista la amenaza volcánica. La CONRED advirtió que la elevada actividad del Volcán de Fuego y el descenso de material volcánico por la barranca Las Lajas impiden reanudar el tránsito con normalidad.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda emitió un aviso institucional en el que sugiere rutas alternas para quienes necesiten viajar entre ambos países.

Para transporte liviano, las autoridades recomiendan las rutas CA-9 Sur (Palín, Escuintla) con conexión hacia Santa María de Jesús, Ciudad San Cristóbal - CA-1 Occidente, Periférico - Calzada Roosevelt, RD-GUA-16 vía Bárcenas - Villa Nueva y CA-2 Occidente - RN CITO Zarco 180. Para el transporte de carga, las opciones señaladas incluyen RD-GUA-16 vía Bárcenas - Villa Nueva, Periférico - Calzada Roosevelt y CA-2 Occidente - RN CITO Zarco 180.

La CONRED advirtió que el descenso de material volcánico por la barranca Las Lajas impide reanudar el tránsito en la RN-14 con normalidad. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)
La CONRED advirtió que el descenso de material volcánico por la barranca Las Lajas impide reanudar el tránsito en la RN-14 con normalidad. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)

En la frontera de La Hachadura, los vehículos con destino a Antigua Guatemala recibieron orientación sobre estas rutas alternas y sobre la situación de la emergencia. Las autoridades destacaron que el cierre preventivo en el acceso a Alotenango continuará mientras el riesgo persista, por lo que no existe una fecha definida para la reapertura de la carretera.

El Ministerio reiteró que la RN-14 conecta los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, y se ha consolidado como una de las principales arterias para el turismo regional. El tránsito habitual por la zona ofrece vistas a los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, lo que convierte a la carretera en la preferida de turistas nacionales y extranjeros.

La declaratoria de emergencia naranja por la actividad del Volcán de Fuego obliga a los viajeros a planificar sus desplazamientos con rutas alternativas, mientras los organismos de socorro y la policía permanecen atentos a la evolución del fenómeno natural. La comunicación oficial sobre el estado de la carretera y el acceso a la región continuará a través de los canales institucionales guatemaltecos.

Temas Relacionados

Volcán de FuegoCiudad de GuatemalaVolcánceniza volcánicaGuatemalaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

Honduras experimentará un incremento gradual de las lluvias en los próximos días debido al ingreso de tres ondas tropicales, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos

Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad ya se encuentra habilitado, tras intervenciones por lluvias en El Salvador

Este espacio se encuentra abierto al público desde el 2 de agosto y se suma a la oferta de destinos para las vacaciones agostinas. El Ministerio de Turismo anunció la operación diaria de los Buses Alegres y nuevas rutas para facilitar el acceso a los principales atractivos del país

El Muelle Turístico del Puerto de La Libertad ya se encuentra habilitado, tras intervenciones por lluvias en El Salvador

Curiosidades de San Salvador, la capital que nunca deja de reinventarse

La capital de El Salvador, destaca por su historia continua y por celebraciones que toman las calles cada agosto, además de ser escenario de eventos internacionales que elevan su presencia regional

Curiosidades de San Salvador, la capital que nunca deja de reinventarse

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

El proceso estará disponible del 1 de agosto al 30 de septiembre y se realizará en línea, tras una primera ronda con 4,250 solicitudes y 1,033 aspirantes preseleccionados, según la institución

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

Estos son los productos vencidos más comunes detectados por la Defensoría del El Salvador durante el 2026

Más de tres mil artículos fuera de fecha han sido decomisados en operativos recientes, como parte de las acciones para proteger la salud y los derechos de los consumidores salvadoreños

Estos son los productos vencidos más comunes detectados por la Defensoría del El Salvador durante el 2026

TECNO

Microsoft llevará los juegos de Xbox 360 a PC y a su próxima consola Helix

Microsoft llevará los juegos de Xbox 360 a PC y a su próxima consola Helix

Truco en Netflix para escuchar la música real de ‘Las guerreras K-pop’ en versión original

El precio de una Xbox aumenta en Europa: ahora cuesta 200 euros más

Epic Games regala un nuevo juego de ciencia ficción para PC por tiempo limitado

Cómo saber si una memoria USB está dañada y con qué dispositivos reemplazarla

ENTRETENIMIENTO

Aaron Pierre definió la esencia de los Linterna Verde: “Son superhéroes, pero también personas con las que es fácil identificarse”

Aaron Pierre definió la esencia de los Linterna Verde: “Son superhéroes, pero también personas con las que es fácil identificarse”

El mensaje de una actriz de Glee tras anunciar que tiene cáncer: “Nunca piensas que serás tú”

La madre de Ariana Grande sale en su defensa tras la ola de críticas sobre su estado de salud: “Eres magnífica”

Ariana Grande explica su decisión de alejarse del ojo público tras las críticas a su apariencia: “Es necesario establecer límites”

El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

MUNDO

“Safaris humanos” rusos en Kherson: el momento en que un dron persigue y ataca deliberadamente a un civil ucraniano

“Safaris humanos” rusos en Kherson: el momento en que un dron persigue y ataca deliberadamente a un civil ucraniano

La policía de New Jersey busca identificar a un hombre hallado muerto en un pantano hace 44 años

Europa acelera hacia el auto eléctrico, pero enfrenta un problema que crece en silencio

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Japón publicó su nueva estrategia de Defensa con IA: impulsará “nuevas formas de combate” en su industria militar