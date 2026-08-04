Ruta principal para salvadoreños hacia Guatemala permanece cerrada por emergencia en volcán de Fuego

Guatemala cerró de forma preventiva la Ruta Nacional 14 hacia Antigua Guatemala por la emergencia naranja en el Volcán de Fuego. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)

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Durante la mañana de este martes, viajeros salvadoreños encontraron suspendido el paso en la principal ruta de acceso hacia Antigua Guatemala por una emergencia declarada en el área del Volcán de Fuego.

Las autoridades de Guatemala anunciaron el cierre preventivo de la Ruta Nacional 14 (RN-14) debido a la actividad volcánica, lo que ha alterado el flujo habitual de tránsito durante el periodo de vacaciones agostinas.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala decretó la medida bajo una declaratoria de emergencia naranja, tras reportar una intensa expulsión de material volcánico y una alta concentración de gases en la zona.

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Según la información oficial, el cierre afecta los kilómetros 83 y 103 de la RN-14, que conecta Escuintla con Antigua Guatemala y es utilizada por una mayoría de viajeros provenientes de El Salvador que buscan evitar la capital guatemalteca.

La actividad del Volcán de Fuego obligó a suspender el paso entre los kilómetros 83 y 103 de la RN-14, que conecta Escuintla con Antigua Guatemala. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)

De acuerdo con la información difundida por las autoridades guatemaltecas, la interrupción del tráfico ha generado una fila de vehículos de aproximadamente dos kilómetros, incluidos camiones de carga, automóviles particulares y motocicletas.

Solamente los residentes de comunidades cercanas pueden cruzar el área restringida, bajo supervisión de la Policía Nacional Civil y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

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La RN-14 es una vía fundamental para la conexión turística y comercial entre El Salvador y Guatemala. Durante la temporada de vacaciones agostinas, el gobierno guatemalteco esperaba un incremento en el flujo de visitantes salvadoreños hacia destinos como Antigua Guatemala, una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este año, las autoridades habían preparado dispositivos especiales para atender el cruce fronterizo, ante la previsión de miles de personas desplazándose hacia el país vecino en busca de actividades culturales, turismo religioso y comercio.

El cierre de la RN-14 alteró el tránsito de viajeros de El Salvador durante las vacaciones agostinas y generó una fila de vehículos de unos dos kilómetros. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)

El cierre de la RN-14 se mantendrá de manera indefinida mientras persista la amenaza volcánica. La CONRED advirtió que la elevada actividad del Volcán de Fuego y el descenso de material volcánico por la barranca Las Lajas impiden reanudar el tránsito con normalidad.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda emitió un aviso institucional en el que sugiere rutas alternas para quienes necesiten viajar entre ambos países.

Para transporte liviano, las autoridades recomiendan las rutas CA-9 Sur (Palín, Escuintla) con conexión hacia Santa María de Jesús, Ciudad San Cristóbal - CA-1 Occidente, Periférico - Calzada Roosevelt, RD-GUA-16 vía Bárcenas - Villa Nueva y CA-2 Occidente - RN CITO Zarco 180. Para el transporte de carga, las opciones señaladas incluyen RD-GUA-16 vía Bárcenas - Villa Nueva, Periférico - Calzada Roosevelt y CA-2 Occidente - RN CITO Zarco 180.

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La CONRED advirtió que el descenso de material volcánico por la barranca Las Lajas impide reanudar el tránsito en la RN-14 con normalidad. (Foto cortesía Dirección General de Protección y Seguridad Vial)

En la frontera de La Hachadura, los vehículos con destino a Antigua Guatemala recibieron orientación sobre estas rutas alternas y sobre la situación de la emergencia. Las autoridades destacaron que el cierre preventivo en el acceso a Alotenango continuará mientras el riesgo persista, por lo que no existe una fecha definida para la reapertura de la carretera.

El Ministerio reiteró que la RN-14 conecta los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, y se ha consolidado como una de las principales arterias para el turismo regional. El tránsito habitual por la zona ofrece vistas a los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, lo que convierte a la carretera en la preferida de turistas nacionales y extranjeros.

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La declaratoria de emergencia naranja por la actividad del Volcán de Fuego obliga a los viajeros a planificar sus desplazamientos con rutas alternativas, mientras los organismos de socorro y la policía permanecen atentos a la evolución del fenómeno natural. La comunicación oficial sobre el estado de la carretera y el acceso a la región continuará a través de los canales institucionales guatemaltecos.