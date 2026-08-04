La policía de New Jersey busca identificar a un hombre hallado muerto en un pantano hace 44 años

Un recolector de almejas encontró restos humanos en Brigantine el 14 de mayo de 1982 y el caso sigue abierto - (New Jersey State Police)

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Un cuerpo reducido a restos óseos, una zona pantanosa y una identidad que la policía todavía no logró establecer.

El 14 de mayo de 1982, un recolector de almejas encontró restos humanos en un sector de Brigantine, en Nueva Jersey, y ese hallazgo dio origen a un expediente que 44 años después sigue abierto.

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Hoy, el Departamento de Policía de Brigantine y la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía del Estado de Nueva Jersey reactivaron la búsqueda con nuevos bocetos forenses y análisis genéticos que apuntan a ponerle nombre a una víctima que hasta ahora figura como desconocida.

El caso quedó incorporado a la lista de casos fríos que las agencias policiales del estado revisan de manera periódica. Según informó People, los investigadores difundieron una nueva reconstrucción facial del hombre hallado en una “pradera pantanosa” con la expectativa de que alguien reconozca sus rasgos y aporte un dato que permita avanzar.

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La hipótesis oficial sostiene que la víctima era un hombre blanco de entre 35 y 45 años, de alrededor de 1,68 metros de altura y unos 75 kilos.

La estimación forense ubica la muerte entre 1981 y 1982, aunque la data precisa nunca pudo establecerse. Ese punto forma parte del núcleo del problema investigativo. El teniente J. Glasser, del Departamento de Policía de Brigantine, explicó a People que el estado esqueletizado de los restos no permite fijar con exactitud cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el agua ni cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte.

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La Policía del Estado de Nueva Jersey incorporó el caso a la revisión periódica de casos fríos sin resolver - (New Jersey State Police)

“El hecho de que sean restos óseos no permite establecer con precisión cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el agua”, indicó el oficial.

Esa limitación pericial condicionó la causa desde el primer día. En una escena con agua, barro, salinidad variable y exposición ambiental, los investigadores debieron trabajar con márgenes amplios y con escasos elementos de identificación.

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Glasser señaló que en otras intervenciones policiales encontró restos en estado similar tras lapsos mucho más cortos, lo que refuerza la dificultad de calcular tiempos en este tipo de terrenos.

Pese al paso de los años, la investigación nunca quedó cerrada. Cada novedad técnica reabre la revisión del expediente. “Cada vez que surge un avance tecnológico, revisamos los casos fríos”, afirmó Glasser.

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Bajo ese criterio, la policía retomó esta causa varias veces, con una nueva revisión formal en 2022, cuando el caso volvió a quedar bajo análisis junto con otras investigaciones pendientes sin resolver.

A partir de esa reapertura, la Policía del Estado de Nueva Jersey sumó a su área de imágenes forenses para elaborar un retrato compuesto del hombre. La reconstrucción se difundió antes de que terminaran todos los estudios de ADN, ya que los investigadores optaron por avanzar en paralelo con todas las herramientas disponibles.

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La lógica policial es directa: una imagen pública puede activar un reconocimiento inmediato, mientras los estudios biológicos siguen su curso en laboratorios y bases de datos.

Los investigadores difundieron una reconstrucción facial antes de concluir los estudios de ADN para buscar un reconocimiento público - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la circulación nacional del caso no produjo una pista concreta sobre el nombre de la víctima. Según detalló People, sí hubo personas que ofrecieron asistencia técnica o experiencia profesional, pero no apareció un dato puntual que permitiera asociar el rostro reconstruido con un desaparecido.

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La policía, de todos modos, mantiene abiertas varias líneas de análisis genético con la expectativa de obtener una coincidencia futura.

Para los investigadores, la identificación constituye el objetivo central de esta etapa. Determinar quién era ese hombre permitiría reconstruir su entorno, revisar denuncias antiguas de desaparición y definir con mayor precisión las circunstancias previas al hallazgo.

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“Queremos poder dar al menos algunas respuestas y, sobre todo, el cierre que merecen esas familias que perdieron a un ser querido”, dijo Glasser.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el teniente J. Glasser al 609-266-7414 o por correo a jglasser@brigantinenj.gov. También puede contactar a la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía del Estado de Nueva Jersey al 609-882-2000, interno 2554, o a missingpinformation@njsp.gov. La policía indicó que los aportes pueden realizarse de forma anónima.