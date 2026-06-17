Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

El inventario busca determinar la cantidad de grano que hay en el país, para evitar un desabastecimiento. (Acodeco)

Un inventario físico para determinar la cantidad real de arroz existente en las estanterías, en los molinos y en los campos panameños adelanta la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) con la colaboración de las asociaciones agropecuarias.

Datos recientes de la Dirección Nacional de Agricultura indican que actualmente en el país el grano alcanzará hasta septiembre, por lo que recientemente el gobierno autorizó la importación de un contingente adicional de 786,000 quintales de arroz en cáscara, con fecha límite de ingreso al país hasta el 15 de septiembre próximo.

La importación es justificada por las autoridades ante la presencia del fenómeno atmosférico de El Niño, que generalmente causa estragos en la producción del cereal.

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Al 22 de mayo de este año las cifras oficiales para el ciclo agrícola 2026-2027 registraban 10,021.11 hectáreas sembradas por 154 productores, de un total programado de 93,927 hectáreas cultivadas por 1,601 productores, estimándose una producción de 9,838,619 quintales.

Anualmente, el grano de mayor consumo en el país enfrenta dificultades climáticas que afectan la producción, por lo que a duras penas se logra satisfacer la alta demanda.

La producción de arroz se ve afectada por los efectos adversos del fenómeno atmosférico de "El Niño". (Cortesía)

Generalmente, en el almuerzo y en la cena los panameños consumen el cereal, lo que mantiene un elevado consumo per cápita de unos 73.48 kilogramos (162 libras), uno de los más altos de la región.

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El inventario físico de arroz, que inició este 15 de junio y finaliza esta semana, se realiza en las provincias de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá, las principales productoras del grano.

Durante el operativo, las autoridades de la Acodeco informaron que se visitan silos, molinos, distribuidoras y establecimientos comerciales, donde se recopila información sobre las existencias del cereal en sus diferentes etapas de almacenamiento y comercialización.

La entidad gubernamental indicó que los inventarios de arroz constituyen una herramienta fundamental para determinar el nivel de abastecimiento existente en el país, y sirve de apoyo a la toma de decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria nacional.

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Para la elaboración del inventario, agrega la entidad en una nota de prensa, se verifica la existencia total del grano, tanto en cáscara como pilado, incluyendo el arroz almacenado en silos, la producción empacada en molinos, las existencias en comercios y la cantidad pendiente de cosecha.

El inventario, que finaliza este viernes 19 de junio, se realiza en los comercios, molinos y en el campo. (Acodeco)

Con esta información se calcula el volumen total disponible a nivel nacional.

Este proceso, advirtió la entidad de protección al consumidor, no tiene impacto directo sobre los compradores del grano, pues lo que se busca es obtener información objetiva que permite a las autoridades evaluar oportunamente las necesidades del mercado y adoptar las medidas que correspondan para garantizar el abastecimiento.

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La legislación vigente establece mecanismos para regular las importaciones de arroz, por lo que en ese sentido los resultados del inventario permiten determinar si la producción nacional es suficiente para atender la demanda interna o si resulta necesario considerar otras alternativas para evitar posibles desabastecimientos.

Las estadísticas oficiales indican que en el último inventario de arroz, culminado el pasado 20 de marzo, se registró una disponibilidad de 4,810,107.49 quintales de arroz a nivel nacional, equivalente a más de 4.8 millones de quintales. en todo el territorio nacional.

Estas acciones, reiteró la institución, forman parte del monitoreo permanente que se realiza sobre productos de alto consumo, con el propósito de contribuir a la estabilidad del mercado y garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales para la población.

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