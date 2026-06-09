Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Las hospitalizaciones por dengue aumentaron durante la última semana, reflejando una mayor presión sobre los servicios de salud. (Cortesía: Freepik)

El dengue mantiene una tendencia ascendente en Panamá durante las primeras semanas de la temporada lluviosa. El más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana 20 de 2026, revela un incremento tanto en el número de casos acumulados como en las hospitalizaciones y la tasa de incidencia nacional, aunque las defunciones permanecen estables, un dato que las autoridades consideran positivo dentro del comportamiento general de la enfermedad.

Las cifras oficiales muestran que hasta la semana epidemiológica 20, correspondiente al período del 17 al 23 de mayo, el país acumuló 2,720 casos de dengue, frente a los 2,581 reportados una semana antes. Esto representa un aumento de 139 contagios en apenas siete días, equivalente a un crecimiento de 5.4%.

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El análisis comparativo entre los dos informes consecutivos evidencia que el incremento no solo se registra en los contagios totales. Los casos con signos de alarma también aumentaron al pasar de 311 a 323 pacientes, mientras que los casos clasificados como dengue sin signos de alarma crecieron de 2,253 a 2,380.

Por su parte, los casos de dengue grave se mantuvieron en 17, una cifra que no registró variación entre las semanas 19 y 20. Sin embargo, las autoridades sanitarias observan con atención el aumento de pacientes que requieren atención médica especializada debido a la evolución de la enfermedad.

Las hospitalizaciones constituyen uno de los indicadores que más preocupa a los especialistas. El informe más reciente reporta 341 personas hospitalizadas, frente a las 328 registradas la semana anterior.

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El mosquito Aedes aegypti sigue siendo el principal transmisor del dengue en Panamá y el resto de América Latina. Archivo

Aunque el incremento fue de 13 pacientes, el dato refleja que una proporción importante de los casos continúa desarrollando complicaciones que requieren vigilancia médica.

Otro indicador que confirma el avance de la enfermedad es la tasa de incidencia nacional. Este parámetro pasó de 54.7 casos por cada 100 mil habitantes en la semana 19 a 57.6 casos por cada 100 mil habitantes en la semana 20, reflejando una mayor circulación del virus en distintas regiones del país.

A diferencia de los contagios y hospitalizaciones, las defunciones permanecen sin cambios. Panamá mantiene ocho fallecimientos acumulados por dengue hasta la semana 20, la misma cifra reportada en el informe anterior.

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Según los registros del Ministerio de Salud, las muertes se distribuyen en varias regiones del país. Bocas del Toro concentra tres de los fallecimientos, mientras que Los Santos reporta dos. Coclé, Colón y Panamá Norte registran una defunción cada uno.

Aunque la estabilidad en el número de muertes es vista como un elemento favorable, los epidemiólogos advierten que el aumento sostenido de casos obliga a mantener la vigilancia, especialmente en los grupos más vulnerables y en las áreas donde se concentran mayores niveles de transmisión.

Eliminar recipientes que acumulen agua sigue siendo una de las medidas más efectivas para prevenir nuevos contagios. Cortesía Minsa

La Región Metropolitana continúa encabezando la lista nacional de contagios con 684 casos acumulados. Le siguen Colón con 493 casos, Bocas del Toro con 278, Panamá Oeste con 259, San Miguelito con 238 y Panamá Este con 208.

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En cuanto a los corregimientos con mayor cantidad de casos, Tocumen se mantiene a la cabeza con 175 contagios acumulados. También destacan Veracruz y Puerto Pilón, ambos con 115 casos; 24 de Diciembre con 94; Belisario Frías con 74; Las Garzas con 71 y Cristóbal Este con 69.

Los datos epidemiológicos muestran además que el grupo de edad más afectado continúa siendo el de 10 a 14 años. La tasa de incidencia para este segmento alcanzó 84.4 casos por cada 100 mil habitantes en la semana 20, superando los 78 casos por cada 100 mil habitantes registrados una semana antes.

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Especialistas señalan que este comportamiento obliga a reforzar las medidas de prevención tanto en los hogares como en los centros educativos, debido a la mayor exposición de niños y adolescentes en comunidades donde el mosquito transmisor mantiene una alta presencia.

El inicio de la temporada lluviosa favorece la proliferación de criaderos del mosquito transmisor. (Cortesía: Poder Noticia)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones, pero advierte que la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia formas graves si no se detectan oportunamente los signos de alarma.

Entre los síntomas iniciales más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, malestar general, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

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El riesgo aumenta cuando aparecen señales como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de encías o nariz, somnolencia excesiva, irritabilidad, dificultad para respirar o una marcada sensación de debilidad. En estos casos, la OMS recomienda buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones potencialmente mortales.

Las autoridades panameñas también reiteran que las personas con sospecha de dengue deben evitar la automedicación, especialmente con medicamentos que puedan aumentar el riesgo de hemorragias.

Los adolescentes de entre 10 y 14 años presentan la tasa de incidencia más alta registrada hasta la fecha. EFE

El comportamiento observado en Panamá ocurre dentro de un contexto regional que sigue siendo motivo de vigilancia para los organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que hasta la semana epidemiológica 18 de 2026 la región de las Américas acumulaba cerca de un millón de casos sospechosos de dengue.

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Aunque la cifra representa una reducción respecto al mismo período de 2025, la OPS mantiene las alertas debido a la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus en varios países, una condición que incrementa el riesgo de infecciones más severas.

La preocupación regional se mantiene luego de que América registrara durante 2024 el peor brote de dengue de su historia, con más de 12 millones de casos y miles de fallecimientos. Los organismos internacionales atribuyen este comportamiento a factores como el cambio climático, las altas temperaturas, el crecimiento urbano desordenado y la proliferación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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Frente a este panorama, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población para eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los patios, tapar los depósitos de almacenamiento y colaborar con las jornadas de control vectorial.

Las autoridades insisten en que la eliminación de criaderos continúa siendo la herramienta más efectiva para contener el avance del dengue en el país.