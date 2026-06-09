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Bocas del Toro lleva a Panamá a una lista exclusiva de destinos alejados de los huracanes

Travel + Leisure destacó al archipiélago por su ubicación geográfica y su oferta de playas, naturaleza y conectividad aérea

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El archipiélago panameño es reconocido por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Tomada de la ATP
El archipiélago panameño es reconocido por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Tomada de la ATP

Bocas del Toro volvió a colocar a Panamá en el radar internacional del turismo. La reconocida revista de viajes Travel + Leisure incluyó al archipiélago panameño entre los mejores destinos del Caribe para visitar durante el verano boreal evitando las zonas con mayor riesgo de huracanes, una distinción que refuerza el posicionamiento de la provincia como uno de los principales atractivos turísticos del país.

En el artículo titulado “The Best Caribbean Destinations to Visit This Summer if You Want to Avoid Hurricane Season” (“Los mejores destinos del Caribe para visitar este verano si quieres evitar la temporada de huracanes”), la publicación destaca que Panamá se encuentra muy por debajo del cinturón de huracanes del Caribe, una característica geográfica que reduce significativamente el riesgo de impactos directos de estos fenómenos atmosféricos.

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Travel + Leisure señala que Panamá ofrece una combinación difícil de igualar en la región: una excelente conectividad aérea internacional, menor masificación turística que otros destinos centroamericanos y una oferta que combina naturaleza, playas, gastronomía y experiencias de aventura. Dentro del país, identifica a Bocas del Toro como la opción más popular para quienes buscan una experiencia caribeña auténtica.

La publicación describe al archipiélago como un conjunto de islas conectadas por taxis acuáticos que atrae a una amplia variedad de visitantes, desde surfistas hasta viajeros de lujo. También menciona el crecimiento de la oferta hotelera, incluyendo hoteles boutique, alojamientos ecológicos y complejos turísticos de alto nivel que han contribuido a elevar el perfil internacional de la región.

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Travel + Leisure destacó que Panamá se encuentra fuera de la principal ruta de huracanes del Caribe. Tomada de la ATP
Travel + Leisure destacó que Panamá se encuentra fuera de la principal ruta de huracanes del Caribe. Tomada de la ATP

Uno de los factores que hacen especial a Bocas del Toro es su accesibilidad. A diferencia de otros destinos insulares del Caribe que requieren conexiones marítimas prolongadas o vuelos internacionales adicionales, el archipiélago cuenta con vuelos directos desde Ciudad de Panamá hacia el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro-Isla Colón, lo que permite llegar desde la capital en menos de una hora.

Esta conectividad facilita tanto el turismo nacional como la llegada de visitantes internacionales que ingresan al país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El crecimiento sostenido del turismo también ha impulsado planes para ampliar la terminal aérea de Bocas del Toro.

Las autoridades adelantan un proyecto destinados a incrementar la capacidad de atención de pasajeros y permitir la operación de aeronaves de mayor tamaño, una medida que busca responder al aumento de visitantes que recibe la provincia y fortalecer su competitividad frente a otros destinos del Caribe.

Más allá de sus playas, Bocas del Toro destaca por su riqueza natural. El archipiélago está conformado por decenas de islas e islotes rodeados de arrecifes coralinos, manglares y bosques tropicales. Entre sus principales atractivos figuran el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, Cayo Zapatilla, Playa Estrella, Red Frog Beach y Bluff Beach. La región también es reconocida por sus condiciones para el surf, el buceo, el snorkel y la observación de vida silvestre.

Boca de Toro Panamá
La región cuenta con una creciente oferta de hoteles boutique y alojamientos ecológicos. Archivo

La provincia ha recibido diversos reconocimientos internacionales en los últimos años. Medios especializados en turismo y sostenibilidad han resaltado su biodiversidad, sus iniciativas de turismo ecológico y la experiencia única que ofrece a viajeros interesados en destinos menos desarrollados que los grandes centros turísticos del Caribe. Asimismo, el archipiélago suele aparecer en rankings internacionales de playas, destinos de aventura y escapadas tropicales.

Travel + Leisure también destacó la reciente expansión del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que permite a pasajeros en tránsito permanecer varios días en el país sin costo adicional en el boleto aéreo. Según la publicación, esta herramienta convierte a Panamá en una opción atractiva para quienes desean combinar una visita a Ciudad de Panamá con varios días de descanso en destinos como Bocas del Toro.

El reconocimiento cobra relevancia en momentos en que el Caribe acaba de entrar formalmente en la temporada de huracanes 2026, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque la NOAA prevé una actividad inferior al promedio histórico, con entre 8 y 14 tormentas con nombre, Panamá mantiene una ventaja geográfica frente a muchos destinos caribeños al ubicarse fuera de la principal ruta de estos fenómenos atmosféricos, reduciendo significativamente el riesgo de impactos directos sobre destinos como Bocas del Toro.

Varios destinos tradicionales del Caribe enfrentan cada año la amenaza de tormentas tropicales y huracanes. Lugares como Bahamas, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico suelen estar más expuestos a estos fenómenos debido a su ubicación dentro del cinturón de huracanes.

Vista panorámica de Playa Estrella con una multitud de estrellas de mar rojas en el agua transparente. Palmeras bordean la arena clara y el cielo azul.
Playa Estrella es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la industria turística panameña, la inclusión de Bocas del Toro en una de las publicaciones de viajes más influyentes del mundo representa una vitrina internacional de alto valor. Además de reforzar la imagen del archipiélago como destino de naturaleza y playas, la recomendación contribuye a proyectar a Panamá como una puerta de entrada al Caribe diferente, accesible y con atractivos capaces de competir con algunos de los destinos más conocidos de la región.

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