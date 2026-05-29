Panamá

Ante el hacinamiento en las prisiones, Panamá prepara licitación para la construcción de una cárcel de máxima seguridad

Los privados de libertad en las cárceles panameñas se estiman en 24,980, por lo que desde el Sistema Penitenciario justifican la urgencia del proyecto

Guardar
Google icon
Las cárceles panameñas son estructuras que se han quedado cortas ante la creciente población de privados de libertad.
Las cárceles panameñas son estructuras que se han quedado cortas ante la creciente población de privados de libertad.

Para albergar a 2,000 privados de libertad el gobierno panameño informó que prepara una licitación para la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

La licitación podría estar lista en unos nueve meses, lo que según alegan las autoridades despertará el interés por participar de las empresas constructoras de diferentes países.

Para abordar el hacinamiento en las cárceles del país, cuya sobrepoblación se estima en un aproximado de más de 9,000 mil privados de libertad, el gobierno concedió esta semana rebajas de pena a 955 personas condenadas por delitos comunes.

La medida volvió a poner bajo escrutinio una facultad presidencial capaz de reducir condenas y acelerar excarcelaciones, incluso en medio del debate público por casos recientes que han involucrado a figuras vinculadas a procesos de alto perfil.

Del total de beneficiados, 691 corresponden a hombres y 228 a mujeres panameñas, a ellos se suman 36 extranjeros, de los cuales 17 son hombres y 19 mujeres.

Centro de detención de Tinajitas, en el distrito de San Miguelito.
Centro de detención de Tinajitas, en el distrito de San Miguelito.

En conjunto, las mujeres representan cerca del 26% de los favorecidos, mientras que los hombres constituyen el 74% restante.

Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario justificó la urgencia del proyecto de la prisión de máxima seguridad, señalando el hacinamiento actual en las cárceles.

Indicó que la nueva estructura facilitará la debida clasificación de los internos, de acuerdo a su perfil de peligrosidad y reforzará los programas de resocialización institucionales.

“Como ministerio hemos estado impulsando este tipo de proyectos, debido a la sobrepoblación en todos los centros penitenciarios”, puntualizó Torregroza.

Este modelo, agregó que “de alguna forma nos permite también llevar los programas de resocialización. Con una cárcel de máxima seguridad podremos hacer debidamente la clasificación de privados de libertad con este tipo de perfiles”.

El senador Jota Pe Hernández reveló el diseño de una megacárcel que, según él, solucionará el problema del hacinamiento penitenciario - crédito Shutterstock
La ola de violencia lleva más prisioneros a las cárceles panameñas. - crédito Shutterstock

El proyecto del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad es uno de los planes de infraestructura social más relevantes dentro de la estrategia de diversificación del portafolio bajo el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP).

La iniciativa, según una nota de prensa oficial, contempla el desarrollo de infraestructura especializada bajo altos estándares técnicos, con criterios de desempeño, eficiencia operativa y sostenibilidad alineados con las mejores prácticas internacionales.

Durante una reciente sesión gubernamental, se autorizó avanzar a la Fase 2 de análisis de factibilidad, aprobar la implementación del proyecto APP y autorizar su futura licitación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 58 de 26 de junio de 2025, que moderniza y agiliza los procesos de estructuración de proyectos APP en el país.

PUBLICIDAD

Este sería el tercer proyecto en el que el que la administración de José Raúl Mulino utiliza el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, “y ha avanzado bastante rápido”, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

El funcionario sostuvo que la modalidad APP es un mecanismo que en el pasado tomaba mucho tiempo, pero que hoy está dando resultados gracias a las adecuaciones y mejoras regulatorias aplicadas por la actual administración para agilizar los procesos.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano masculina con reloj abriendo una puerta de celda de prisión con barrotes grises. El pasillo exterior está iluminado con luz natural.
Cárcel de máxima seguridad permitiría clasificación de los detenidos, afirman las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Orillac, esta modalidad permite desarrollar proyectos en situaciones de limitación financiera, con la ventaja particular de incluir el mantenimiento y la operación de la obra a largo plazo, apunta la información gubernamental.

Temas Relacionados

HacinamientoCárcelesPanamáConstrucciónSeguridadMáximaPrisiones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Comité de Mujeres Empresarias promueve foro de liderazgo femenino en la zona oriental de El Salvador

El programa contempla charlas, presentaciones de casos exitosos y actividades de integración, además de la entrega de un reconocimiento especial que busca destacar los aportes de una representante regional destacada

El Comité de Mujeres Empresarias promueve foro de liderazgo femenino en la zona oriental de El Salvador

La historia de un padre salvadoreño que fue deportado y dejó a su hijo enfermo luchando por sobrevivir en Estados Unidos

La expulsión de un hombre originario de El Salvador dejó a un niño con una enfermedad rara bajo el cuidado exclusivo de su madre, quien ahora enfrenta sola la responsabilidad del tratamiento médico indispensable del menor

La historia de un padre salvadoreño que fue deportado y dejó a su hijo enfermo luchando por sobrevivir en Estados Unidos

Falta de consenso político retrasa nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional de Costa Rica

El desacuerdo entre fracciones parlamentarias ha provocado que permanezcan sin cubrir posiciones esenciales para el correcto funcionamiento del órgano que resuelve garantías y peticiones de la ciudadanía

Falta de consenso político retrasa nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional de Costa Rica

República Dominicana: El fenómeno El Niño podría influir en una menor formación de huracanes en 2026

La posible evolución de condiciones asociadas al fenómeno climático en el Pacífico, según el Indomet, dificultará la generación de sistemas tropicales intensos, aunque el país se mantendrá bajo vigilancia ante eventuales riesgos

República Dominicana: El fenómeno El Niño podría influir en una menor formación de huracanes en 2026

Honduras: Jorge Cálix asume dirección de la OABI tras salida de Elizabeth Rodríguez en medio de denuncias y cambios internos

La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) cambió de dirección esta semana luego de que el abogado Jorge Alberto Cálix Orellana asumiera la titularidad de la institución tras la salida de Elizabeth Rodríguez, en medio de denuncias por presunto desvío de fondos y cuestionamientos sobre administraciones anteriores

Honduras: Jorge Cálix asume dirección de la OABI tras salida de Elizabeth Rodríguez en medio de denuncias y cambios internos

TECNO

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento

Actualización opcional de Windows 11 promete multiplicar el rendimiento hasta en un 70%

Qualcomm anuncia un chip para laptops Windows baratas: ¿nueva competencia para el Macbook Neo?

YouTube ahora permite crear un feed personalizado para cada usuario

El nuevo juego de James Bond no acaba con su campaña: tendrá misiones extra y contenido continuo

ENTRETENIMIENTO

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

MUNDO

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el control del 70% de Gaza

La esposa del ex primer ministro Boris Johnson reveló aspectos poco conocidos de la vida familiar en su mansión de Oxfordshire