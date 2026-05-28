Panamá ve menos tensión en relación con China tras reunión de cancilleres

El canciller Javier Martínez-Acha se reunió con Wang Yi al margen de una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. Tomada de Cancillería

Para el presidente José Raúl Mulino, la reunión sostenida en Nueva York entre los cancilleres de Panamá y China representa una señal de que la tensión diplomática entre ambos países comienza a disminuir, luego de meses marcados por la controversia sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, las inspecciones a buques panameños y los reclamos de Pekín sobre la supuesta injerencia de terceros en la relación bilateral.

Mulino aseguró que el encuentro entre el canciller Javier Martínez-Acha y su homólogo chino Wang Yi fue un “paso trascendental”, debido a que Panamá llevaba semanas intentando concretar reuniones con autoridades chinas, especialmente con el Ministerio de Transporte, sin éxito.

PUBLICIDAD

“Sin duda alguna, el hecho de que el canciller de China haya solicitado esa reunión ayer en Nueva York con el canciller Martínez-Acha es un paso trascendental”, expresó el mandatario.

Según Mulino, el acercamiento permitió aclarar varios de los puntos que han provocado fricciones entre ambos países, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucional el marco legal que sustentaba la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

PUBLICIDAD

Los cancilleres de Panamá y China abordaron durante su reunión en Nueva York temas relacionados con el acuerdo de nación más favorecida para el transporte marítimo, las inspecciones a buques panameños y la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Tomada de Cancillería

El presidente sostuvo que Panamá ha realizado un esfuerzo “extraordinariamente grande y profundo” para explicar a China lo ocurrido con las terminales portuarias y afirmó que “no toda la verdad es sabida en China”.

Mulino insistió en que la decisión adoptada por Panamá fue “genuinamente panameña” y negó que respondiera a presiones de Estados Unidos u otro país. “Panamá con China no tiene por qué ser el eje o el pivote de problemas de dos países inmensos como Estados Unidos y China”, señaló.

PUBLICIDAD

También defendió la actuación del Gobierno asegurando que estuvo basada en la Constitución y las leyes nacionales, luego de casi un año de trabajo con apoyo de entidades estatales, asesores técnicos y especialistas externos.

El mandatario añadió que los puertos de Balboa y Cristóbal requieren inversiones multimillonarias en reparación de muelles, modernización de grúas y equipos, aunque sostuvo que las operaciones continúan funcionando con normalidad y que el principal objetivo es mantener el flujo de carga marítima.

PUBLICIDAD

Durante la reunión en Nueva York, uno de los principales temas abordados fue la renovación del acuerdo de nación más favorecida para el transporte marítimo entre Panamá y China, según explicó Martínez-Acha.

José Raúl Mulino aseguró que la reunión entre los cancilleres de Panamá y China representa una señal de disminución de tensiones diplomáticas. Europa Press

Este tipo de acuerdo establece que ambos países se conceden mutuamente un trato preferencial y no discriminatorio en determinadas áreas comerciales y marítimas. En la práctica, significa que las embarcaciones y operadores de cada país reciben condiciones similares a las otorgadas a los socios más beneficiados, evitando restricciones o desventajas frente a terceros.

PUBLICIDAD

Martínez-Acha indicó que Wang Yi manifestó disposición para transmitir el interés panameño y avanzar hacia una negociación “beneficiosa para ambas partes” antes de que expire el acuerdo vigente.

El canciller panameño explicó además que gran parte de la conversación giró en torno a las inspecciones y detenciones de buques panameños en puertos chinos, situación que ha generado preocupación dentro de la marina mercante nacional.

PUBLICIDAD

“Nosotros remitimos que respetamos el criterio técnico, pero que también desearíamos una práctica previsible de respeto mutuo”, manifestó Martínez-Acha.

Los puertos de Balboa y Cristóbal se mantienen en el centro de la controversia diplomática entre Panamá y China. Archivo

El funcionario aseguró que Panamá entiende y respeta las revisiones técnicas, pero cuestionó el aumento en las inspecciones y detenciones de embarcaciones panameñas en puertos asiáticos, algo que, según dijo, no ocurre con igual intensidad en otros países de la región.

PUBLICIDAD

Martínez-Acha insistió en que los criterios aplicados deben responder exclusivamente a aspectos técnicos y no a motivaciones políticas o ideológicas. “Se dijo de manera clara que no hay ninguna motivación ideológica y que el país no sigue ninguna presión extranjera de ningún país en su política exterior”, afirmó.

Desde China también hubo mensajes dirigidos a rebajar la tensión diplomática. De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, Wang Yi aseguró que Pekín está dispuesto a profundizar la cooperación práctica con Panamá e instó al país centroamericano a salvaguardar los derechos de las empresas chinas.

PUBLICIDAD

El canciller chino también afirmó que las relaciones entre China y Panamá no deberían verse afectadas por la “injerencia de terceros”, en referencia a las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre infraestructuras vinculadas a China cerca del Canal de Panamá.

CK Hutchison mantiene un arbitraje internacional contra Panamá por más de 2,000 millones de dólares. Reuters

La tensión bilateral aumentó después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional tanto la concesión original otorgada en 1997 a Panama Ports Company como su renovación de 2021.

Las autoridades de China y Hong Kong calificaron la decisión judicial panameña como un “acto de mala fe”, mientras que CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando una indemnización superior a los 2,000 millones de dólares por daños y prejuicios.

Pese a ese escenario, Mulino dijo confiar en que el inicio de conversaciones sobre el acuerdo marítimo ayude a “allanar el camino” y permita mantener un diálogo respetuoso con China en medio de uno de los episodios diplomáticos más sensibles de los últimos años para Panamá.