Panamá

Panamá ve menos tensión en relación con China tras reunión de cancilleres

El mandatario panameño aseguró que el encuentro en Nueva York permitió abrir un canal de diálogo sobre los puertos, las inspecciones a buques y el acuerdo marítimo bilateral

Guardar
Google icon
El canciller Javier Martínez-Acha se reunió con Wang Yi al margen de una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. Tomada de Cancillería
El canciller Javier Martínez-Acha se reunió con Wang Yi al margen de una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. Tomada de Cancillería

Para el presidente José Raúl Mulino, la reunión sostenida en Nueva York entre los cancilleres de Panamá y China representa una señal de que la tensión diplomática entre ambos países comienza a disminuir, luego de meses marcados por la controversia sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, las inspecciones a buques panameños y los reclamos de Pekín sobre la supuesta injerencia de terceros en la relación bilateral.

Mulino aseguró que el encuentro entre el canciller Javier Martínez-Acha y su homólogo chino Wang Yi fue un “paso trascendental”, debido a que Panamá llevaba semanas intentando concretar reuniones con autoridades chinas, especialmente con el Ministerio de Transporte, sin éxito.

PUBLICIDAD

“Sin duda alguna, el hecho de que el canciller de China haya solicitado esa reunión ayer en Nueva York con el canciller Martínez-Acha es un paso trascendental”, expresó el mandatario.

Según Mulino, el acercamiento permitió aclarar varios de los puntos que han provocado fricciones entre ambos países, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucional el marco legal que sustentaba la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

PUBLICIDAD

Los cancilleres de Panamá y China abordaron durante su reunión en Nueva York temas relacionados con el acuerdo de nación más favorecida para el transporte marítimo, las inspecciones a buques panameños y la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Tomada de Cancillería
Los cancilleres de Panamá y China abordaron durante su reunión en Nueva York temas relacionados con el acuerdo de nación más favorecida para el transporte marítimo, las inspecciones a buques panameños y la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Tomada de Cancillería

El presidente sostuvo que Panamá ha realizado un esfuerzo “extraordinariamente grande y profundo” para explicar a China lo ocurrido con las terminales portuarias y afirmó que “no toda la verdad es sabida en China”.

Mulino insistió en que la decisión adoptada por Panamá fue “genuinamente panameña” y negó que respondiera a presiones de Estados Unidos u otro país. “Panamá con China no tiene por qué ser el eje o el pivote de problemas de dos países inmensos como Estados Unidos y China”, señaló.

También defendió la actuación del Gobierno asegurando que estuvo basada en la Constitución y las leyes nacionales, luego de casi un año de trabajo con apoyo de entidades estatales, asesores técnicos y especialistas externos.

El mandatario añadió que los puertos de Balboa y Cristóbal requieren inversiones multimillonarias en reparación de muelles, modernización de grúas y equipos, aunque sostuvo que las operaciones continúan funcionando con normalidad y que el principal objetivo es mantener el flujo de carga marítima.

Durante la reunión en Nueva York, uno de los principales temas abordados fue la renovación del acuerdo de nación más favorecida para el transporte marítimo entre Panamá y China, según explicó Martínez-Acha.

José Raúl Mulino aseguró que la reunión entre los cancilleres de Panamá y China representa una señal de disminución de tensiones diplomáticas. Europa Press
José Raúl Mulino aseguró que la reunión entre los cancilleres de Panamá y China representa una señal de disminución de tensiones diplomáticas. Europa Press

Este tipo de acuerdo establece que ambos países se conceden mutuamente un trato preferencial y no discriminatorio en determinadas áreas comerciales y marítimas. En la práctica, significa que las embarcaciones y operadores de cada país reciben condiciones similares a las otorgadas a los socios más beneficiados, evitando restricciones o desventajas frente a terceros.

Martínez-Acha indicó que Wang Yi manifestó disposición para transmitir el interés panameño y avanzar hacia una negociación “beneficiosa para ambas partes” antes de que expire el acuerdo vigente.

El canciller panameño explicó además que gran parte de la conversación giró en torno a las inspecciones y detenciones de buques panameños en puertos chinos, situación que ha generado preocupación dentro de la marina mercante nacional.

“Nosotros remitimos que respetamos el criterio técnico, pero que también desearíamos una práctica previsible de respeto mutuo”, manifestó Martínez-Acha.

Puerto de Balboa - Panama
Los puertos de Balboa y Cristóbal se mantienen en el centro de la controversia diplomática entre Panamá y China. Archivo

El funcionario aseguró que Panamá entiende y respeta las revisiones técnicas, pero cuestionó el aumento en las inspecciones y detenciones de embarcaciones panameñas en puertos asiáticos, algo que, según dijo, no ocurre con igual intensidad en otros países de la región.

Martínez-Acha insistió en que los criterios aplicados deben responder exclusivamente a aspectos técnicos y no a motivaciones políticas o ideológicas. “Se dijo de manera clara que no hay ninguna motivación ideológica y que el país no sigue ninguna presión extranjera de ningún país en su política exterior”, afirmó.

Desde China también hubo mensajes dirigidos a rebajar la tensión diplomática. De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, Wang Yi aseguró que Pekín está dispuesto a profundizar la cooperación práctica con Panamá e instó al país centroamericano a salvaguardar los derechos de las empresas chinas.

El canciller chino también afirmó que las relaciones entre China y Panamá no deberían verse afectadas por la “injerencia de terceros”, en referencia a las presiones ejercidas por Estados Unidos sobre infraestructuras vinculadas a China cerca del Canal de Panamá.

CK Hutchison mantiene un arbitraje internacional contra Panamá por más de 2,000 millones de dólares. Reuters
CK Hutchison mantiene un arbitraje internacional contra Panamá por más de 2,000 millones de dólares. Reuters

La tensión bilateral aumentó después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional tanto la concesión original otorgada en 1997 a Panama Ports Company como su renovación de 2021.

Las autoridades de China y Hong Kong calificaron la decisión judicial panameña como un “acto de mala fe”, mientras que CK Hutchison inició un arbitraje internacional contra Panamá reclamando una indemnización superior a los 2,000 millones de dólares por daños y prejuicios.

Pese a ese escenario, Mulino dijo confiar en que el inicio de conversaciones sobre el acuerdo marítimo ayude a “allanar el camino” y permita mantener un diálogo respetuoso con China en medio de uno de los episodios diplomáticos más sensibles de los últimos años para Panamá.

Temas Relacionados

PanamáInfbaeChinaEstados UnidosPuertosJosé Raúl Mulino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El campo salvadoreño enfrenta alza de costos y escasez hídrica, productores apuestan por semillas de alto rendimiento

Las dificultades económicas y el déficit de agua ponen en alerta a agricultores salvadoreños, que aplican nuevas tecnologías y anticipan la siembra para evitar desabastecimiento, según explicó Mateo Rendón durante una entrevista radial

El campo salvadoreño enfrenta alza de costos y escasez hídrica, productores apuestan por semillas de alto rendimiento

El Salvador registra lluvias a nivel nacional por la influencia de una onda tropical

Un fenómeno atmosférico procedente del este provocó precipitaciones generalizadas en diversas regiones del país, según reportes oficiales, y se espera que la situación persista junto a la formación de tormentas, pero solo se espera descenso de las temperaturas en horas de la noche

El Salvador registra lluvias a nivel nacional por la influencia de una onda tropical

Congreso hondureño discute Ley para proteger al sector agroindustrial ante invasiones de tierras

La iniciativa esta orientada a garantizar la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y reforzar las inversiones y empleos vinculados al rubro.

Congreso hondureño discute Ley para proteger al sector agroindustrial ante invasiones de tierras

El 39% de los guatemaltecos identifica el costo de la vida como el principal problema del país, según encuesta

La crisis de precios en los mercados ya no es una percepción, es una emergencia familiar. Según la última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo en alianza con CID Gallup

El 39% de los guatemaltecos identifica el costo de la vida como el principal problema del país, según encuesta

Salvadoreño muere tras ser atropellado por conductor en fuga en el condado de Fairfax, Estados Unidos

Ángel Jiménez, un inmigrante salvadoreño, fue embestido por un automóvil plateado cuyo conductor prefirió acelerar y huir antes que prestarle auxilio

Salvadoreño muere tras ser atropellado por conductor en fuga en el condado de Fairfax, Estados Unidos

TECNO

Jeff Bezos cree que la IA hará que ya no sea necesario que una familia viva con dos sueldos

Jeff Bezos cree que la IA hará que ya no sea necesario que una familia viva con dos sueldos

Se filtran nuevamente los colores del iPhone 18 Pro y hay uno que está sorprendiendo a los fans de Apple

¿La inteligencia artificial destruye empleos? esto es lo que opina el CEO de Nvidia

Así funciona el mini robot quirúrgico que opera, libera fármacos y corta tejidos en menos de un segundo

Escribe más rápido en WhatsApp con el truco de la barra espaciadora en tu celular

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo cierra el capítulo ‘Wicked’: “He hablado de eso hasta el cansancio”

Cynthia Erivo cierra el capítulo ‘Wicked’: “He hablado de eso hasta el cansancio”

La constancia diaria, el secreto de Tom Cruise para mantenerse en forma a los 63 años

Ben Affleck y Jennifer Garner, unidos por la salud de su hija Violet tras inesperada visita a urgencias

La juventud de James Bond divide a los fans tras el lanzamiento de “007 First Light”

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

MUNDO

La Unión Europea descartó mediar entre Ucrania y Rusia porque no puede ser neutral y mantiene su apoyo a Kiev

La Unión Europea descartó mediar entre Ucrania y Rusia porque no puede ser neutral y mantiene su apoyo a Kiev

Crece la expectativa por un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego

La Comisión Europea impuso una multa récord de 200 millones de euros a Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales

La industria de defensa ucraniana impulsó una nueva fase en la guerra: los drones que llevan el conflicto a la casa de los rusos

Un comerciante insospechable, su ex mujer y un hijo formado en Morgan Stanley: así blanqueó sus millones el último gran capo mafioso