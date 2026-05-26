El Salvador

Salvadoreño que violó a su abuela octogenaria fue condenado a 16 años de prisión

La resolución incluyó revisión de pruebas testimoniales y periciales, con la imposición de una sentencia tras la captura inmediata del responsable cuando fue sorprendido en la vivienda de la víctima

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El fallo judicial siguió al hallazgo del acusado en el sitio de los hechos por parte de autoridades policiales, y considera el resguardo de información sensible para proteger la identidad de la víctima (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
El fallo judicial siguió al hallazgo del acusado en el sitio de los hechos por parte de autoridades policiales, y considera el resguardo de información sensible para proteger la identidad de la víctima (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a J. M. U. C. a 16 años de prisión tras hallarlo culpable de agresión sexual en menor e incapaz agravada en perjuicio de una mujer de 82 años.

El hecho ocurrió el 27 de septiembre de 2025 en Aguilares, San Salvador Norte, según la investigación incorporada al expediente judicial. La nieta de la víctima llegó a la vivienda y encontró al acusado dentro de la habitación de la abuela.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, tras una alerta al sistema telefónico del 911, agentes capturaron al imputado en flagrancia, de acuerdo con el reporte del procedimiento, según el reporte de Centros Judiciales de El Salvador.

¿Qué determinó el tribunal en la vista pública?

En la vista pública, el tribunal evaluó prueba documental, pericial y testimonial incorporada al proceso, según consta en la resolución. Con ese análisis, los magistrados concluyeron que el acusado tenía responsabilidad penal por los hechos atribuidos.

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La instancia judicial de Santa Tecla determinó responsabilidad penal para un imputado tras el análisis de pruebas, luego de hechos ocurridos en una vivienda de Aguilares y culminados con la detención en flagrancia por la policía (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
La instancia judicial de Santa Tecla determinó responsabilidad penal para un imputado tras el análisis de pruebas, luego de hechos ocurridos en una vivienda de Aguilares y culminados con la detención en flagrancia por la policía (Foto cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

La sentencia fijó una pena de 16 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, de acuerdo con la decisión del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.

La investigación ubicó el caso en Aguilares, en el municipio de San Salvador Norte, el 27 de septiembre de 2025, según el expediente. La nieta de la víctima regresó a la vivienda y encontró al acusado en la habitación donde estaba la mujer de 82 años.

La Policía Nacional Civil detalló que, tras el aviso al sistema 911, ubicó al imputado y lo detuvo en flagrancia, conforme al parte oficial del procedimiento.

Por tratarse de un delito sexual, el tribunal omitió datos que puedan permitir la identificación de la víctima, según el criterio aplicado en la causa para resguardar su integridad y privacidad. En esa línea, el expediente también limita información personal o de contexto que la exponga. Por lo tanto, el informe judicial divulgado en el portal de Centros Judiciales, se limita a colocar las iniciales del nombre del agresor condenado.

Otros casos que han consternado a El Salvador

La condena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla subraya el papel de la justicia en la protección de adultos mayores y la necesidad de preservar su dignidad ante delitos de alto impacto social. (Cortesía: Freepik)
La condena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla subraya el papel de la justicia en la protección de adultos mayores y la necesidad de preservar su dignidad ante delitos de alto impacto social. (Cortesía: Freepik)

En 2023 Juan Antonio Gómez fue condenado a diez años de prisión por el delito de Violación en Menor o Incapaz, en grado de tentativa (intento de violación) en perjuicio de una mujer adulto mayor con problemas de movilidad. El imputado era conocido de la familia de la víctima.

Un año antes, en junio de 2022 J. M. G. fue condenado por violar a una anciana de 90 años, quien además adolecía de una discapacidad mental. Para este caso, la prueba testimonial determinó que la víctima estaba en el patio de su casa, repentinamente desapareció y al buscarla, los testigos encontraron al imputado abusándola.

Otro de los casos más recordados en El Salvador, fue el de una adulta mayor que murió tras ser abusada sexualmente en el distrito de San Julián, departamento de Sonsonate durante febrero de 2020. La víctima tenía 89 años y el responsable del hecho vivía en las cercanías de su vivienda.

El feminicidio de Dominga del Carmen Ramos generó una fuerte indignación y varios salvadoreños manifestaron su repudio en redes sociales para entonces.

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