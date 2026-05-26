República Dominicana

República Dominicana inicia la entrega del Bono Madre 2026 a más de un millón de mujeres

El Gobierno dominicano inició la distribución de un apoyo económico único a madres en situación de vulnerabilidad, a través de la tarjeta de subsidios y el Banco de Reservas, con una inversión total de mil quinientos millones de pesos dominicanos

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El plan alcanza a madres en situación de vulnerabilidad en República Dominicana e involucra una inversión de RD 1.500 millones (Presidencia de República Dominicana)
El plan alcanza a madres en situación de vulnerabilidad en República Dominicana e involucra una inversión de RD 1.500 millones (Presidencia de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader lanzó este lunes el Bono Madre 2026 en República Dominicana: una transferencia única de RD 1.500 por beneficiaria por el Día de las Madres. La Presidencia informó que el pago alcanzará a más de un millón de madres en condición de vulnerabilidad y demandará una inversión total de RD 1.500 millones.

La ayuda corresponde a la cuarta edición de “El Cariñito”, un aporte de libre disposición que el Gobierno canaliza a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según la información oficial.

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El lanzamiento se realizó en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional. “Empezamos a transferirle lo que ha sido una tradición de nuestro gobierno desde hace cuatro años, el cariñito a las madres, a más de un millón de madres dominicanas”, dijo Abinader, de acuerdo con la Presidencia.

La selección por Siuben y el plazo de 90 días para cobrar

La selección de beneficiarias se hará a través del Siuben, el Sistema Único de Beneficiarios, para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan “sin consideraciones políticas ni personales”, explicó Abinader, según la información oficial.

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La transferencia única por el Día de las Madres ya comenzó a llegar en República Dominicana y podrá cobrarse en un plazo de 90 días (Presidencia de República Dominicana)
La transferencia única por el Día de las Madres ya comenzó a llegar en República Dominicana y podrá cobrarse en un plazo de 90 días (Presidencia de República Dominicana)

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que el proceso de focalización fue estricto para identificar a las madres con mayores niveles de vulnerabilidad en el país y precisó que las madres que ya forman parte de Supérate recibirán el bono a través de su tarjeta de subsidios. Las que no integran el programa podrán acceder al beneficio mediante una remesa del Banco de Reservas, con aviso por mensaje de texto, según la misma fuente.

La funcionaria agregó que las beneficiarias tendrán 90 días para canjear el incentivo económico, según la Presidencia.

Abinader vinculó el bono con la política social de su gestión orientada a reducir la pobreza, especialmente entre las mujeres, sector que, según sostuvo durante el acto, registra mayores niveles de vulnerabilidad económica. “Nos sentimos orgullosos de estas ayudas porque han disminuido y seguirán disminuyendo la pobreza, especialmente entre las madres dominicanas”, expresó el mandatario, de acuerdo con la información oficial.

La cobertura de protección social y el 65% de hogares encabezados por mujeres

Jiménez aseguró, según la información oficial, que los programas de protección social del Gobierno llegan actualmente a más de un millón de hogares dominicanos. De ese total, el 65% está encabezado por mujeres y el 54,5% corresponde a madres.

El gobierno dominicano inició el pago del Bono Madre 2026 a través de la política social Supérate y el sistema de selección Siuben (Presidencia de República Dominicana)
El gobierno dominicano inició el pago del Bono Madre 2026 a través de la política social Supérate y el sistema de selección Siuben (Presidencia de República Dominicana)

La directora de Supérate sostuvo que el subsidio también busca reconocer el trabajo cotidiano de las madres que sostienen sus hogares, cuidan a sus hijos y afrontan múltiples responsabilidades, según la Presidencia.

“Una sociedad que reconoce y protege a las madres es una sociedad que avanza con bienestar, esperanza y fe en el futuro”, dijo Jiménez, de acuerdo con la información oficial.

Durante su discurso, Abinader definió a las madres dominicanas como sostén económico, social y familiar de sus hogares. “Ustedes como madres, son el soporte de toda una sociedad, han cargado con la educación de sus hijos y de sus hijas”, afirmó, según la Presidencia.

La Presidencia informó que en la actividad estuvieron presentes la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; el director general del Siuben, Augusto de los Santos; el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Demetrio Vicente, y subdirectoras regionales de Supérate.

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