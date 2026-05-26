Cancillería de Guatemala confirma que la vicecónsul Gladis Castro fue arrestada tras ser deportada y tiene proceso por parricidio

La fuga de Gladis “N” a Estados Unidos no logró borrar las sospechas sobre la muerte de su esposo jordano (Cortesía PNC de Guatemala).

La captura de Gladis Castro García y su deportación a Guatemala reactivaron el caso por la muerte de su esposo, ocurrido en 2017. La mujer, que fue identificada por la Cancillería como vicecónsul en Los Ángeles, llegó en un vuelo de expulsados desde Estados Unidos y fue arrestada con una orden vigente por parricidio y obstaculización a la acción penal.

Castro, de 40 años, fue detenida el sábado 23 de mayo tras arribar a la Fuerza Aérea Guatemalteca, informó Soy 502. La orden de captura, según La República y el mismo medio, fue emitida el 16 de enero de 2026 por un juzgado de Quetzaltenango por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes que Castro se desempeñaba como vicecónsul en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, según medios guatemaltecos como La República y Soy 502. La Cancillería sostuvo que el retorno al país ocurrió en el marco de un permiso laboral y que, cuando fue contratada en agosto de 2024, no tenía antecedentes penales ni policiales.

La investigación cambió tras las dudas de la familia por las lesiones

El caso se remonta al 9 de septiembre de 2017, cuando murió Mohammad Hashem Suleiman Arabiat en Malacatán, San Marcos, según La República y Soy 502. De acuerdo con Soy 502, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en un inmueble ubicado en la calle final A, Cantón Victoria, donde Castro estaba con su esposo, originario de Jordania.

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Gladis Castro García fue capturada al llegar de Estados Unidos y es acusada de matar a Mohammad Hashem Suleiman Arabiat en Malacatán, San Marcos (Foto Cortesía PNC).

La versión inicial atribuyó la muerte a un accidente doméstico. Soy 502 consignó la declaración de Castro, quien indicó que su esposo cayó mientras podaba plantas o un árbol fuera de la vivienda y se golpeó la cabeza al impactar contra piedras.

La investigación tomó otro rumbo tras diligencias del Ministerio Público y análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, informó La República. Familiares de la víctima dijeron que la explicación inicial no coincidía con las heridas que observaron, y eso impulsó que el caso se profundizara, según ese medio.

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Qué informó la Policía Nacional Civil sobre el traslado y la escena

La Policía Nacional Civil, citada por Soy 502, indicó que Castro condujo su vehículo hasta un sanatorio para pedir asistencia médica. Luego regresó al inmueble con un médico, quien confirmó la muerte y emitió un certificado.

Según Soy 502, ese documento fue presentado cuando llegó el Ministerio Público y se usó para intentar frenar el procesamiento de la escena. El mismo medio informó que también se impidió que otras personas se acercaran al cadáver con el argumento de que, por la religión del fallecido, nadie podía tocar el cuerpo.

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Las sospechas sobre una muerte que parecía accidental sacaron a la luz detalles ocultos que marcaron el inicio de un proceso judicial (Foto cortesía SICULTURA)

Indicios por el certificado médico y el hallazgo posterior en la ciudad de Guatemala

Uno de los puntos bajo revisión fueron las presuntas irregularidades en la emisión del certificado médico, de acuerdo con La República. Ese medio también reportó posibles limitaciones al levantamiento y análisis de la escena, supuestamente justificadas por motivos religiosos vinculados a las creencias del fallecido.

El cuerpo fue trasladado después a la ciudad de Guatemala para la ceremonia funeraria correspondiente a la religión musulmana, según Soy 502. Fue allí donde los familiares advirtieron heridas por arma de fuego, de acuerdo con la misma publicación. Con esos antecedentes, Soy 502 informó que las pesquisas apuntaron a Castro como presunta responsable de la muerte. La República señaló que esos hallazgos llevaron al Ministerio Público a solicitar la orden de captura que derivó en su arresto.

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Tras la detención, Castro fue trasladada a la Torre de Tribunales, según La República. Allí deberá comparecer a la audiencia de primera declaración, donde el juzgado resolverá si existen elementos para ligarla a proceso y qué medidas de coerción se le imponen. Si es hallada culpable, el delito de parricidio prevé penas de entre 25 y 50 años de prisión, según La República.